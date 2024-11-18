Аутентичную провинцию Пханг Нга поэтично именуют своеобразным связующим звеном между курортным островом Пхукет и материковой частью Королевства Таиланд.
На экскурсии мы встретим прекраснейший из рассветов и пройдём путями легендарного агента 007 — Джеймса Бонда.
На экскурсии мы встретим прекраснейший из рассветов и пройдём путями легендарного агента 007 — Джеймса Бонда.
Ближайшие даты:
Время начала: 04:00, 08:00
Описание экскурсииКак насчёт незабываемой прогулки по волшебному мосту, который связывает Пхукет и материковый Таиланд? Мы с удовольствием и знанием местных нюансов поможем вам в этом, представив с лучших ракурсов локальные «туристические магниты». По дороге побеседуем о привычках тайцев и О жизни в Таиланде в целом. Что нас ждёт?
- Роскошная панорама восхода солнца с идеальным обзором гор, как в культовом фильме «Аватар».
- Путешествие на лодке к знаменитому острову, где проходили съёмки одного из эпизодов нашумевшей саги о Джеймсе Бонде («Человек с золотым пистолетом», 1974 г.).
- Уникальная святыня региона — храм Чёрного монаха.
• Трёхкаскадный водопад Лампи. Важная информация: Обязательно возьмите с собой:
- Питьевую воду.
- Перекус.
- Деньги на входные билеты.
• Полотенце и купальники (если будете кататься на лонгтейле и купаться). Организационные моменты:
- Поездка занимает в среднем от 8 до 10 часов вместе с дорогой.
- Точное время выезда дополнительно обговаривается с организатором.
- Если будет позволять время, дополнительно посетим пару фотогеничных локаций.
- По желанию гостей экскурсию можно расширить поездкой на Краби, в легендарный Храм тигров с тысячей ступеней.
Ежедневно с 03:30 до 04:00 (время выезда, если хотим успеть к рассвету).<br>Также можно выехать в 08:00.<br>Точное время выезда можно дополнительно обговорить с организатором.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Панорама восхода солнца с обзором гор
- Остров Джеймса Бонда
- Храм Чёрного монаха
- Трёхкаскадный водопад Лампи
Что включено
- Индивидуальный трансфер с кондиционером
- Услуги профессионального русскоговорящего гида
Что не входит в цену
- Питание
- Входные билеты: смотровая Самет Нанг Ши - $3 водопад Лампи - $3
- (По желанию): Храм тигров на Краби - $62 путь на лодке к острову Джеймса Бонда - $46 заплыв на остров - $7
Место начала и завершения?
Обговаривается лично в WhatsApp
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 03:30 до 04:00 (время выезда, если хотим успеть к рассвету).
Также можно выехать в 08:00.
Точное время выезда можно дополнительно обговорить с организатором.
Также можно выехать в 08:00.
Точное время выезда можно дополнительно обговорить с организатором.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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