Пханг Нга - мост между Пхукетом и материком

Аутентичную провинцию Пханг Нга поэтично именуют своеобразным связующим звеном между курортным островом Пхукет и материковой частью Королевства Таиланд.

На экскурсии мы встретим прекраснейший из рассветов и пройдём путями легендарного агента 007 — Джеймса Бонда.
Пханг Нга - мост между Пхукетом и материком
Пханг Нга - мост между Пхукетом и материком
Пханг Нга - мост между Пхукетом и материком
Ближайшие даты:
Время начала: 04:00, 08:00

Описание экскурсии

Как насчёт незабываемой прогулки по волшебному мосту, который связывает Пхукет и материковый Таиланд? Мы с удовольствием и знанием местных нюансов поможем вам в этом, представив с лучших ракурсов локальные «‎туристические магниты». По дороге побеседуем о привычках тайцев и О жизни в Таиланде в целом. Что нас ждёт?
  • Роскошная панорама восхода солнца с идеальным обзором гор, как в культовом фильме «Аватар».
  • Путешествие на лодке к знаменитому острову, где проходили съёмки одного из эпизодов нашумевшей саги о Джеймсе Бонде («Человек с золотым пистолетом», 1974 г.).
  • Уникальная святыня региона — храм Чёрного монаха.

• Трёхкаскадный водопад Лампи. Важная информация: Обязательно возьмите с собой:

  • Питьевую воду.
  • Перекус.
  • Деньги на входные билеты.

• Полотенце и купальники (если будете кататься на лонгтейле и купаться). Организационные моменты:

  • Поездка занимает в среднем от 8 до 10 часов вместе с дорогой.
  • Точное время выезда дополнительно обговаривается с организатором.
  • Если будет позволять время, дополнительно посетим пару фотогеничных локаций.
  • По желанию гостей экскурсию можно расширить поездкой на Краби, в легендарный Храм тигров с тысячей ступеней.

Ежедневно с 03:30 до 04:00 (время выезда, если хотим успеть к рассвету).<br>Также можно выехать в 08:00.<br>Точное время выезда можно дополнительно обговорить с организатором.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Панорама восхода солнца с обзором гор
  • Остров Джеймса Бонда
  • Храм Чёрного монаха
  • Трёхкаскадный водопад Лампи
Что включено
  • Индивидуальный трансфер с кондиционером
  • Услуги профессионального русскоговорящего гида
Что не входит в цену
  • Питание
  • Входные билеты: смотровая Самет Нанг Ши - $3 водопад Лампи - $3
  • (По желанию): Храм тигров на Краби - $62 путь на лодке к острову Джеймса Бонда - $46 заплыв на остров - $7
Место начала и завершения?
Обговаривается лично в WhatsApp
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 03:30 до 04:00 (время выезда, если хотим успеть к рассвету).
Также можно выехать в 08:00.
Точное время выезда можно дополнительно обговорить с организатором.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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