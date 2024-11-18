Когда: Ежедневно с 03:30 до 04:00 (время выезда, если хотим успеть к рассвету).

Также можно выехать в 08:00.

Точное время выезда можно дополнительно обговорить с организатором.

Экскурсия длится около 8 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала