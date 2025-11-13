Авторская программа на знаменитые острова Пхи-Пхи вне большого потока туристов благодаря раннему выезду. Маршрут включает: красивый пирс, бухта Майя Бэй (где снимался фильм "Пляж"), остров Баунти, изумрудная лагуна Пиле, Пещера викингов, пляж обезьян и удивительный снорклинг. Программа: 04:30–04:45 — Трансфер из отеля на пирс Роял Пхукет Марина. 05:30–06:00 — Завтрак на пирсе. 06:00–06:30 — Отправление на рассвете с самого красивого пирса на Пхукете — Роял Пхукет Марина.

Посещение бухты Майя Бэй (где снимался фильм "Пляж" с Леонардо Ди

Каприо). Купание в изумрудной лагуне Пиле. Осмотр с лодки: Пляж обезьян и Пещера викингов. Снорклинг. Обед в кафе на острове Пхи-Пхи Дон (шведский стол) и свободное время для прогулок. Отдых и плавание на острове Бамбу (Баунти). 15:00 — Возвращение на Пхукет. 17:00 — Трансфер в отели. Важная информация: ❗ Обращаем ваше внимание: участие в экскурсии возможно только при полной предоплате напрямую организаторам. Оплата производится по карте: Visa, Mastercard или МИР (для граждан РФ). Ссылка для оплаты будет отправлена после подтверждения бронирования. Программа тура может изменяться в зависимости от погодных условий, приливов и отливов. На экскурсию не допускаются беременные женщины, дети до 1 года и люди с проблемами спины и шеи. 🧳 Возьмите с собой: Купальные принадлежности (надеть заранее) Полотенце Защита от солнца: крем с SPF 50+, очки, головной убор, хлопковая рубашка с длинным рукавом или парео Пляжная обувь: шлёпки, сандалии, кроксы Коралловые тапочки (если есть) Сухая сменная одежда Телефон, камера, по желанию — непромокаемые чехлы Деньги на личные расходы и чаевые