Знаменитая бухта Майя Бэй без толп! Ранний приезд на острова! Встреча рассвета в море, острова Пхи-Пхи, бухта Майя Бэй, лагуна Пиле, остров Баунти, пляж обезьян, Пещера викингов и снорклинг.
Описание экскурсии
Авторская программа на знаменитые острова Пхи-Пхи вне большого потока туристов благодаря раннему выезду. Маршрут включает: красивый пирс, бухта Майя Бэй (где снимался фильм "Пляж"), остров Баунти, изумрудная лагуна Пиле, Пещера викингов, пляж обезьян и удивительный снорклинг. Программа: 04:30–04:45 — Трансфер из отеля на пирс Роял Пхукет Марина. 05:30–06:00 — Завтрак на пирсе. 06:00–06:30 — Отправление на рассвете с самого красивого пирса на Пхукете — Роял Пхукет Марина.
Посещение бухты Майя Бэй (где снимался фильм "Пляж" с Леонардо Ди
Каприо). Купание в изумрудной лагуне Пиле. Осмотр с лодки: Пляж обезьян и Пещера викингов. Снорклинг. Обед в кафе на острове Пхи-Пхи Дон (шведский стол) и свободное время для прогулок. Отдых и плавание на острове Бамбу (Баунти). 15:00 — Возвращение на Пхукет. 17:00 — Трансфер в отели. Важная информация: ❗ Обращаем ваше внимание: участие в экскурсии возможно только при полной предоплате напрямую организаторам. Оплата производится по карте: Visa, Mastercard или МИР (для граждан РФ). Ссылка для оплаты будет отправлена после подтверждения бронирования. Программа тура может изменяться в зависимости от погодных условий, приливов и отливов. На экскурсию не допускаются беременные женщины, дети до 1 года и люди с проблемами спины и шеи. 🧳 Возьмите с собой: Купальные принадлежности (надеть заранее) Полотенце Защита от солнца: крем с SPF 50+, очки, головной убор, хлопковая рубашка с длинным рукавом или парео Пляжная обувь: шлёпки, сандалии, кроксы Коралловые тапочки (если есть) Сухая сменная одежда Телефон, камера, по желанию — непромокаемые чехлы Деньги на личные расходы и чаевые
По вторникам и четвергам
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бухта Майя Бэй
- Лагуна Пиле
- Пхи-Пхи Дон
- Остров Баунти (Бамбу)
- Пляж обезьян
- Пещера викингов
Что включено
- Трансфер со всех районов Пхукета
- Русскоговорящий гид
- Завтрак на пирсе, обед шведский стол
- Вода, прохладительные напитки, печенье и фрукты на лодке
- Входные билеты в Национальный парк
- Маски и трубки для снорклинга
- Спасательные жилеты
- Медицинская страховка
Что не входит в цену
- Трансфер из отелей района Као Лак - 5 000 бат за машину туда и обратно
- Трансфер из Натай Бич - 3 600 бат за машину
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: По вторникам и четвергам
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Важная информация
- ❗ Обращаем ваше внимание: участие в экскурсии возможно только при полной предоплате напрямую организаторам
- Программа тура может изменяться в зависимости от погодных условий, приливов и отливов. На экскурсию не допускаются беременные женщины, дети до 1 года и люди с проблемами спины и шеи
- 🧳 Возьмите с собой:
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
