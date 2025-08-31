Откройте для себя волшебство Таиланда: посетите бухту Майя, где снимали «Пляж» с Леонардо ДиКаприо, и погрузитесь в самую глубокую лагуну страны, Пиле.
Исследуйте таинственную Пещеру Викингов, насладитесь сноркелингом среди ярких рыб и отдохните на белоснежных пляжах островов Пхи Пхи Дон и Бамбу. Завершите день рыбалкой у острова Майтон, наслаждаясь кристально чистой водой и коралловыми рифами.
Описание водной прогулки
Что вас ждёт В 6:50 выезд из отеля, в 7:50 прибытие к причалу, знакомство с гидом и небольшой перерыв на чай, кофе. Начало в 8:50 • Отправление с причала к островам • Посещение бухты Майя В этой бухте проходили съемки фильма «Пляж» с Леонардо Ди
Каприо.
- Плавание в Лагуне Пиле Самая глубокая лагуна Таиланда, образованная в результате разлома земной коры.
- Осмотр Пещеры Викингов Пещера известна своими гнёздами ласточек, которые используются для приготовления деликатеса — супа из птичьих гнезд.
- Плавание с масками Созерцание разнообразных видов рыб (20-25мин) • Осмотр пляжа обезьян в заливе Йонг Касем (5-10мин) • Посещение острова Пхи Пхи Дон Обед в пляжном ресторане.
- Плавание с масками возле острова Пхи-Пхи Дон Наблюдение за различными видами рыб(20-25мин) • Отдых на прекрасном острове Бамбу Остров знаменит своими белоснежными пляжами, прозрачными водами и красивыми коралловыми рифами. Завершение в 17:50 — прибытие к причалу, отправление в отель По правилам Нацпарка Пхи-Пхи каждый год в Августе и Сентябре бухта Майя Бэй будет закрыта для высадки, для восстановления флоры и фауны Важная информация: Внимание! Если вы не оплатили экскурсию на сайте, вам необходимо внести оплату напрямую гиду (имеется ввиду компания - организатор, не гид в автобусе в день экскурсии) не менее чем за 24 часа до начала тура. Организаторы свяжутся с вами после подтверждения бронирования и предложат удобный способ. Внимание! По правилам Нацпарка Пхи-Пхи каждый год в Августе и Сентябре бухта Майя Бэй будет закрыта для высадки, для восстановления флоры и фауны Программа может меняться в связи с погодными условиями или другими непредвиденными обстоятельствами. Данная экскурсия запрещена беременным женщинам и детям младше 1 года, т. к. проходит на скоростном катере или катамаране. По правилам Нацпарка Пхи-Пхи с 1 января 2022 года на знаменитом пляже в бухте Мая Бэй нельзя купаться, чтобы не мешать восстановлению природной экосистемы. Можно только заходить в воду по щиколотку, чтобы сделать красивые фото, купаться при этом нельзя — работники национального парка следят за этим. Плюсом является то, что теперь ничего не загораживает и не портит красивый вид бухты, а прямо у берега можно наблюдать рыбок. Трансфер забирает из вашего отеля, с отдаленных пляже есть доплата за трансфер уточняйте у организаторов (Ката/Карон/Патонг доплат нет).
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Посещение бухты Майя
- Плавание в Лагуне Пиле
- Осмотр Пещеры Викингов
- Осмотр пляжа обезьян в заливе Йонг Касем
- Посещение острова Пхи Пхи Дон
- Отдых на прекрасном острове Бамбу
- Отдых на жемчужине Андаманского моря, острове Ранг Яй
- Рыбалка (или снорклинг) у острова Майтон
Что включено
- Русскоговорящий гид
- Трансфер из отеля и обратно на комфортабельном автобусе с кондиционером
- Снаряжение для снорклинга, маски, трубки
- Прохладительные напитки и свежие фрукты на борту
- Вход в национальные парки
- Страхование от несчастных случаев
- Спасательные жилеты
- Питание
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Внимание! Если вы не оплатили экскурсию на сайте, вам необходимо внести оплату напрямую гиду (имеется ввиду компания - организатор, не гид в автобусе в день экскурсии) не менее чем за 24 часа до начала тура. Организаторы свяжутся с вами после подтверждения бронирования и предложат удобный способ
- Внимание! По правилам Нацпарка Пхи-Пхи каждый год в Августе и Сентябре бухта Майя Бэй будет закрыта для высадки, для восстановления флоры и фауны
- Программа может меняться в связи с погодными условиями или другими непредвиденными обстоятельствами
- Данная экскурсия запрещена беременным женщинам и детям младше 1 года, Т. К. проходит на скоростном катере или катамаране
- По правилам Нацпарка Пхи-Пхи с 1 января 2022 года на знаменитом пляже в бухте Мая Бэй нельзя купаться, чтобы не мешать восстановлению природной экосистемы. Можно только заходить в воду по щиколотку, чтобы сделать красивые фото, купаться при этом нельзя - работники национального парка следят за этим. Плюсом является то, что теперь ничего не загораживает и не портит красивый вид бухты, а прямо у берега можно наблюдать рыбок
- Трансфер забирает из вашего отеля, с отдаленных пляже есть доплата за трансфер уточняйте у организаторов (Ката/Карон/Патонг доплат нет)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Надежда
31 авг 2025
Очень красивые места, но в пути на лодке сильно укачивает на волнах. Обязательно берите с собой коралловые тапочки, т. к. на островах можно быть либо в них, либо босиком. Катались на лонгтейле в красивой бухте, снорклили, видели желтеньких рыбок и кораллы. Заезжали на несколько островов покупаться и погулять.
Я
Яна
7 авг 2025
Спасибо огромное! Прекрасный тур и гид Артемий!
Рекомендую брать с собой коралловые тапки
В
Вера
16 июл 2025
Места очень краствые! Но есть огромное НО! Эта дорога, это был ад, качало так что меня гатает второй день. Таблетки от тошноты не помогают. По словам гида это еще не сильные волны были 15.07.25, боюсь представить что будет в сильные.
Е
Евгений
30 апр 2025
Привет
Сама экскурсия проходит по интересным местам (не первый раз- хотелось показать младшему ребенку), но всегда найдётся ложка дегтя:(
Для начала-нас забрали через 70 минут вместо об’явленного времени в результате вместо нормального
Сама экскурсия проходит по интересным местам (не первый раз- хотелось показать младшему ребенку), но всегда найдётся ложка дегтя:(
Е
Екатерина
17 мар 2025
"Выражаем благодарность. Спасибо вам за организацию экскурсии. Всё четко, как и заявлено в программе. Эмоций и впечатлений получили массу. Понравилось всё)
Желаем вам успехов
И будем обязательно вас рекомендовать"
Входит в следующие категории Пхукета
