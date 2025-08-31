читать дальше

завтрака ели что заказали. Да и предупредить забыли от слова совсем-клиент сам сообщает об отсутствии трансфера и надеяться на лучшее.

Никакого кофе и спокойного сбора на пирсе и в помине не было ибо опоздали на час:)

Клиентоориентированность гида Дмитрия начала проявляться еще на пирсе - нет Москетола так это вас агент обманул и не сказал. Не ждите WiFi на лодке:) в общем не клиентоориентированность в чистом виде. И множество мелочей.

По факту экскурсия отличная, но организация 2.