Мы подготовили эту насыщенную программу, чтобы вы за один день успели многое, но при этом хорошенько отдохнули.
Будет и активная часть — снорклинг в красивых местах, купание в прозрачной воде, общение с обезьянками. И созерцательная — полюбуетесь видами Пещеры викингов и не только. И релакс — понежитесь на идеальных пляжах островов Пхи-Пхи Дон и Бамбу.
Будет и активная часть — снорклинг в красивых местах, купание в прозрачной воде, общение с обезьянками. И созерцательная — полюбуетесь видами Пещеры викингов и не только. И релакс — понежитесь на идеальных пляжах островов Пхи-Пхи Дон и Бамбу.
Описание водной прогулки
8:00 — выезд из отеля
9:00 — отправление с пирса на острова Пхи-Пхи
9:40 — снорклинг возле бухты Майя Бэй
10:20 — посещение пляжа Майя Бэй, где снимали фильм «Пляж» с Леонардо Ди Каприо
11:00 — Пещера викингов
11:15 — лагуна Пиле: плавание, фотосессия
12:00 — остров Пхи-Пхи Дон и обед в лучшем ресторане с прекрасным видом и бассейном
13:30 — снорклинг в месте с красивыми коралловыми рифами и разнообразными рыбами
14:10 — обезьяний пляж
14:30 — остров Бамбу
15:30 — отправление на пирс
16:10 — прибытие на остров Пхукет
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются только алкоголь и сувениры
- Путешествие проходит на скоростной лодке — спидботе. До пирса будет организован наземный трансфер, фото возможного транспорта в галерее
- С вами будет один из наших гидов-капитанов
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — Организатор на Пхукете
Провёл экскурсии для 634 туристов
Я руководитель официального туристического агентства на Пхукете. Мы работаем с 2018 года, проводим индивидуальные и групповые экскурсии. Ждём вас на острове!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евгений
6 мая 2025
все было волшебно!
своей компанией на просторной лодке,
шикарные виды, свобода решить где сколько останемся, нам очень понравилось
своей компанией на просторной лодке,
шикарные виды, свобода решить где сколько останемся, нам очень понравилось
Входит в следующие категории Пхукета
Похожие экскурсии из Пхукета
-
30%
Водная прогулка
Чудеса Андаманского моря: на катере к островам Пхи-Пхи и Бамбу
Снорклинг среди коралловых рифов, необитаемый остров и самая глубокая лагуна Тайланда
Начало: У парковки вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 07:00
Завтра в 07:00
13 ноя в 07:00
$88
$125 за человека
Водная прогулка
Острова Пхи-Пхи, Бамбу и Ранг Яй за 1 день на спидботе
Белоснежные пляжи, пещеры, снорклинг и глубоководная рыбалка
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:00
Завтра в 08:00
12 ноя в 08:00
$84 за человека
-
8%
Групповая
Незабываемый рассвет на Пхи-Пхи
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 04:00
Завтра в 04:00
$78.20
$85 за человека