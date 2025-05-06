Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

Мы подготовили эту насыщенную программу, чтобы вы за один день успели многое, но при этом хорошенько отдохнули.



Будет и активная часть — снорклинг в красивых местах, купание в прозрачной воде, общение с обезьянками. И созерцательная — полюбуетесь видами Пещеры викингов и не только. И релакс — понежитесь на идеальных пляжах островов Пхи-Пхи Дон и Бамбу.