Мои заказы

Острова Пхи-Пхи и Бамбу, бухта Майя Бэй и другие места - на спидботе

Побывать в самых живописных уголках Пхукета в формате «всё включено»: снорклинг, обед и не только
Мы подготовили эту насыщенную программу, чтобы вы за один день успели многое, но при этом хорошенько отдохнули.

Будет и активная часть — снорклинг в красивых местах, купание в прозрачной воде, общение с обезьянками. И созерцательная — полюбуетесь видами Пещеры викингов и не только. И релакс — понежитесь на идеальных пляжах островов Пхи-Пхи Дон и Бамбу.
5
1 отзыв
Острова Пхи-Пхи и Бамбу, бухта Майя Бэй и другие места - на спидботе© Руслан
Острова Пхи-Пхи и Бамбу, бухта Майя Бэй и другие места - на спидботе© Руслан
Острова Пхи-Пхи и Бамбу, бухта Майя Бэй и другие места - на спидботе© Руслан
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 08:30

Описание водной прогулки

8:00 — выезд из отеля
9:00 — отправление с пирса на острова Пхи-Пхи
9:40 — снорклинг возле бухты Майя Бэй
10:20 — посещение пляжа Майя Бэй, где снимали фильм «Пляж» с Леонардо Ди Каприо
11:00 — Пещера викингов
11:15 — лагуна Пиле: плавание, фотосессия
12:00 — остров Пхи-Пхи Дон и обед в лучшем ресторане с прекрасным видом и бассейном
13:30 — снорклинг в месте с красивыми коралловыми рифами и разнообразными рыбами
14:10 — обезьяний пляж
14:30 — остров Бамбу
15:30 — отправление на пирс
16:10 — прибытие на остров Пхукет

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются только алкоголь и сувениры
  • Путешествие проходит на скоростной лодке — спидботе. До пирса будет организован наземный трансфер, фото возможного транспорта в галерее
  • С вами будет один из наших гидов-капитанов

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан
Руслан — Организатор на Пхукете
Провёл экскурсии для 634 туристов
Я руководитель официального туристического агентства на Пхукете. Мы работаем с 2018 года, проводим индивидуальные и групповые экскурсии. Ждём вас на острове!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Е
Евгений
6 мая 2025
все было волшебно!
своей компанией на просторной лодке,
шикарные виды, свобода решить где сколько останемся, нам очень понравилось
все было волшебно!все было волшебно!все было волшебно!

Входит в следующие категории Пхукета

Похожие экскурсии из Пхукета

Чудеса Андаманского моря: на катере к островам Пхи-Пхи и Бамбу
На катере
9 часов
-
30%
76 отзывов
Водная прогулка
Чудеса Андаманского моря: на катере к островам Пхи-Пхи и Бамбу
Снорклинг среди коралловых рифов, необитаемый остров и самая глубокая лагуна Тайланда
Начало: У парковки вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 07:00
Завтра в 07:00
13 ноя в 07:00
$88$125 за человека
Острова Пхи-Пхи, Бамбу и Ранг Яй за 1 день на спидботе
8 часов
33 отзыва
Водная прогулка
Острова Пхи-Пхи, Бамбу и Ранг Яй за 1 день на спидботе
Белоснежные пляжи, пещеры, снорклинг и глубоководная рыбалка
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:00
Завтра в 08:00
12 ноя в 08:00
$84 за человека
Незабываемый рассвет на Пхи-Пхи
10 часов
-
8%
5 отзывов
Групповая
Незабываемый рассвет на Пхи-Пхи
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 04:00
Завтра в 04:00
$78.20$85 за человека
У нас ещё много экскурсий на Пхукете. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии на Пхукете