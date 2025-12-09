Однодневное морское путешествие на спидботе, которое позволит увидеть лучшие природные и культурные достопримечательности островов Пхи-Пхи и Бамбу — от знаменитой Майя-Бэй до яркого подводного мира и пляжей с дикими обезьянами.
Описание водной прогулки
Знаковые бухты и лагуны Вы увидите знаменитую бухту Майя-Бэй — легендарное место съёмок фильма «Пляж» с Леонардо Ди
Каприо. Купайтесь в изумрудной воде лагуны Пиле, окружённой отвесными скалами. Пещера викингов и тайская кухня Посетите пещеру викингов, где морские цыгане веками собирают ласточкины гнёзда. На острове Пхи-Пхи Дон попробуйте традиционные блюда тайской кухни в уютном пляжном ресторане. Острова с яркой природой и развлечениями Отдохните на райском пляже острова Бамбу с живописным снорклингом и богатым подводным миром. Посетите Monkey Beach — место встречи с игривыми дикими обезьянами. Завершите день на острове Ранг Яй, где можно попробовать глубоководную рыбалку или просто расслабиться. Важная информация:
- Программа тура может изменяться в зависимости от погодных условий, приливов и отливов.
- На экскурсию не допускаются беременные женщины, дети до 1 года и люди с проблемами спины и шеи.
- Что взять с собой: купальные принадлежности (надеть заранее), полотенце, защита от солнца: крем с SPF 50+, очки, головной убор, хлопковая рубашка с длинным рукавом или парео, пляжная обувь: шлёпки, сандалии, кроксы, коралловые тапочки (если есть), сухая сменная одежда, телефон, камера, по желанию — непромокаемые чехлы, деньги на личные расходы и чаевые.
По вторникам, четвергам и субботам.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бухта Майя Бэй
- Пещера викингов
- Остров Пхи-Пхи Дон
- Остров Бамбу
- Лагуна Пиле
- Пляж обезьян в заливе Йонг Касем
- Остров Ранг Яй
Что включено
- Трансфер со всех пляжей Пхукета
- Русскоговорящий гид
- Обед
- Вода, прохладительные напитки и свежие фрукты на лодке
- Входные билеты в Национальные парки
- Универсальные маски для снорклинга для взрослых
- Спасательные жилеты
- Медицинская страховка
Что не входит в цену
- Ласты в аренду - 200 бат за комплект
- Трансфер из отелей района Као Лак - 5 000 бат за машину
- Индивидуальный трансфер по желанию - 3 000 бат за машину в обе стороны
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
По вторникам, четвергам и субботам.
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
