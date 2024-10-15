В этой поездке вы в полной мере насладитесь живописной природой Таиланда и незабываемыми видами Андаманского моря! Увидите бухту Майя, где снимали фильм «Пляж».
Заглянете в пещеру викингов, посетите Бамбуковый остров, который по праву считается бриллиантом архипелага. А ещё опробуете свои силы в глубоководной рыбалке.
Заглянете в пещеру викингов, посетите Бамбуковый остров, который по праву считается бриллиантом архипелага. А ещё опробуете свои силы в глубоководной рыбалке.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание водной прогулки
06:50 — выезжаем из отеля
07:50 — прибытие к причалу, знакомство с гидом, перерыв на чай, кофе
08:50 — отправление с причала к островам
09:50 — отдых на прекрасном острове Бамбу
11:20 — осмотр пещеры викингов
11:25 — плавание в лагуне Пиле
12:05 — посещение бухты Майя, где снимался фильм «Пляж» с Леонардо Ди Каприо
12:55 — посещение острова Пхи-Пхи-Дон, обед в пляжном ресторане
14:35 — осмотр пляжа обезьян в заливе Йонг Касем
13:10 — плаваем с масками возле острова Пхи-Пхи-Дон
15:35 — отдых на Ранг Яй — жемчужине Андаманского моря, глубоководная рыбалка
17:00 — прибытие к причалу и отправление в отель
Организационные детали
- В стоимость включено: сопровождение русскоязычного гида, транспорт (автобус и лодка), входные билеты в нацпарки, прохладительные напитки и свежие фрукты на борту, страховка, маски и трубки, рыболовные снасти
- На борту есть спасательные жилеты
- Обратите внимание: рыбалка может быть отменена из-за погодных условий
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
в понедельник, вторник, среду, пятницу и воскресенье в 08:00
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$79
|Дети до 10 лет
|$68
|дети до 3х лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, пятницу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 42 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор на Пхукете
Провела экскурсии для 1337 туристов
Мы занимаемся организацией экскурсий в Таиланде более 10 лет. Все наши программы эксклюзивны, аналогов нет. Мы отвечаем за насыщенность, качество и безопасность наших путешествий!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Далгат
15 окт 2024
Я читал много разных отзывов на подобные туры, люди пишут негативные отзывы что солнце очень жаркое, вода очень мокрая, скалы очень твердые и это конечно так, если негативно к этому
Входит в следующие категории Пхукета
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