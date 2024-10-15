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относиться. Тур простой, понятный и очень приятный. Началось все с дождя и дождевиков, все приуныли… и на этом неприятности закончились, так как через 10 минут дождь прекратился, а еще через 10 все высохли. На островах нашлось каждому свое: девочкам «я ходила по одному пляжу с Лео», мальчикам «ого, варан!!» Под водой тоже неплохо! Сразу говорю, не Египет, но всякое найти можно. Я, например, видел мелкую акулу, размером с форель))Сами острова и скалы, вырастающие из воды стеной потрясающие, можно долго снимать.

Отдельно про стафф: капитан управляет ловко и аккуратно, по нуждам сразу раздают напитки, дождевики и что нужно. И, конечно, отдельное спасибо прекрасной Виктории! Всех встретила, всех прекрасно проинструктировала, в дороге рассказывала всякое интересное и шутила, включала зажигательную музыку, наругала меня за опоздание(заслуженно!)

В общем, советую!