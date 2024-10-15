Острова Пхи-Пхи, Бамбу и Ранг Яй за один день

Белоснежные пляжи, пещеры, снорклинг и глубоководная рыбалка
В этой поездке вы в полной мере насладитесь живописной природой Таиланда и незабываемыми видами Андаманского моря! Увидите бухту Майя, где снимали фильм «Пляж».

Заглянете в пещеру викингов, посетите Бамбуковый остров, который по праву считается бриллиантом архипелага. А ещё опробуете свои силы в глубоководной рыбалке.
5
1 отзыв
Острова Пхи-Пхи, Бамбу и Ранг Яй за один день
Острова Пхи-Пхи, Бамбу и Ранг Яй за один день
Острова Пхи-Пхи, Бамбу и Ранг Яй за один день
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание водной прогулки

06:50 — выезжаем из отеля
07:50 — прибытие к причалу, знакомство с гидом, перерыв на чай, кофе
08:50 — отправление с причала к островам
09:50 — отдых на прекрасном острове Бамбу
11:20 — осмотр пещеры викингов
11:25 — плавание в лагуне Пиле
12:05 — посещение бухты Майя, где снимался фильм «Пляж» с Леонардо Ди Каприо
12:55 — посещение острова Пхи-Пхи-Дон, обед в пляжном ресторане
14:35 — осмотр пляжа обезьян в заливе Йонг Касем
13:10 — плаваем с масками возле острова Пхи-Пхи-Дон
15:35 — отдых на Ранг Яй — жемчужине Андаманского моря, глубоководная рыбалка
17:00 — прибытие к причалу и отправление в отель

Организационные детали

  • В стоимость включено: сопровождение русскоязычного гида, транспорт (автобус и лодка), входные билеты в нацпарки, прохладительные напитки и свежие фрукты на борту, страховка, маски и трубки, рыболовные снасти
  • На борту есть спасательные жилеты
  • Обратите внимание: рыбалка может быть отменена из-за погодных условий
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

в понедельник, вторник, среду, пятницу и воскресенье в 08:00

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Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный$79
Дети до 10 лет$68
дети до 3х летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, пятницу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 42 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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15 окт 2024
Я читал много разных отзывов на подобные туры, люди пишут негативные отзывы что солнце очень жаркое, вода очень мокрая, скалы очень твердые и это конечно так, если негативно к этому
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относиться. Тур простой, понятный и очень приятный. Началось все с дождя и дождевиков, все приуныли… и на этом неприятности закончились, так как через 10 минут дождь прекратился, а еще через 10 все высохли. На островах нашлось каждому свое: девочкам «я ходила по одному пляжу с Лео», мальчикам «ого, варан!!» Под водой тоже неплохо! Сразу говорю, не Египет, но всякое найти можно. Я, например, видел мелкую акулу, размером с форель))Сами острова и скалы, вырастающие из воды стеной потрясающие, можно долго снимать.
Отдельно про стафф: капитан управляет ловко и аккуратно, по нуждам сразу раздают напитки, дождевики и что нужно. И, конечно, отдельное спасибо прекрасной Виктории! Всех встретила, всех прекрасно проинструктировала, в дороге рассказывала всякое интересное и шутила, включала зажигательную музыку, наругала меня за опоздание(заслуженно!)
В общем, советую!

Я читал много разных отзывов на подобные туры, люди пишут негативные отзывы что солнце очень жаркое,Я читал много разных отзывов на подобные туры, люди пишут негативные отзывы что солнце очень жаркое,Я читал много разных отзывов на подобные туры, люди пишут негативные отзывы что солнце очень жаркое,Я читал много разных отзывов на подобные туры, люди пишут негативные отзывы что солнце очень жаркое,Я читал много разных отзывов на подобные туры, люди пишут негативные отзывы что солнце очень жаркое,Я читал много разных отзывов на подобные туры, люди пишут негативные отзывы что солнце очень жаркое,Я читал много разных отзывов на подобные туры, люди пишут негативные отзывы что солнце очень жаркое,Я читал много разных отзывов на подобные туры, люди пишут негативные отзывы что солнце очень жаркое,Я читал много разных отзывов на подобные туры, люди пишут негативные отзывы что солнце очень жаркое,Я читал много разных отзывов на подобные туры, люди пишут негативные отзывы что солнце очень жаркое,

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