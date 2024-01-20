Множество остановок для фотографирования с захватывающими видами.

Возможность увидеть живописную природу одного из самых красивых Национальных парков Таиланда.

Любование очаровательными, белоснежными пляжами и незабываемыми видами Андаманского моря.

Знакомство с подводным миром и их обитателями.

Глубоководная рыбалка. Важная информация • В случае неблагоприятных погодных условий рыбалка может быть отменена.

• Программа может меняться в связи с погодными условиями или другими непредвиденными обстоятельствами. Что взять с собой:

Купальные принадлежности.

Солнцезащитные крема, кепки, шляпы, полотенце.

Фото/видеокамера.

Деньги на сувениры и личные расходы.

Отдых на райских островах Наша экскурсия является самым простым и доступным способом посетить острова Пхи Пхи. Вы увидите знаменитую бухту Майя Бэй, где снимали фильм «Пляж», пещеру викингов, в которой морские цыгане выращивают ласточкины гнезда. Отведаете тайскую кухню на острове Пхи Пхи Дон, посетите Бамбуковый остров, который по праву считается бриллиантом архипелага, с белым и мягким, как мука, песком, чистейшей водой изумрудного цвета и множеством ярких тропических рыб. Также у вас будет возможность попробовать свои рыбацкие навыки. Для вас в программе: