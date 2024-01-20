Пхи-Пхи, остров Бамбу и рыбалка на острове Ранг Яй

Групповая экскурсия на Пхукете
Вас ждет отдых на жемчужине Андаманского моря, острове Ранг Яй, а также путешествие к белоснежному острову Бамбу с плаванием под водой. Желающие могут попробовать свои рыбацкие навыки вместе с нашим капитаном и матросами.
Пхи-Пхи, остров Бамбу и рыбалка на острове Ранг Яй
Пхи-Пхи, остров Бамбу и рыбалка на острове Ранг Яй
Пхи-Пхи, остров Бамбу и рыбалка на острове Ранг Яй
Пхи-Пхи, остров Бамбу и рыбалка на острове Ранг Яй
Пхи-Пхи, остров Бамбу и рыбалка на острове Ранг Яй
Пхи-Пхи, остров Бамбу и рыбалка на острове Ранг Яй
Ближайшие даты:
20
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый билет2 600 ฿
Детский билет2 300 ฿
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Отдых на райских островах Наша экскурсия является самым простым и доступным способом посетить острова Пхи Пхи. Вы увидите знаменитую бухту Майя Бэй, где снимали фильм «Пляж», пещеру викингов, в которой морские цыгане выращивают ласточкины гнезда. Отведаете тайскую кухню на острове Пхи Пхи Дон, посетите Бамбуковый остров, который по праву считается бриллиантом архипелага, с белым и мягким, как мука, песком, чистейшей водой изумрудного цвета и множеством ярких тропических рыб. Также у вас будет возможность попробовать свои рыбацкие навыки. Для вас в программе:
  • Множество остановок для фотографирования с захватывающими видами.
  • Возможность увидеть живописную природу одного из самых красивых Национальных парков Таиланда.
  • Любование очаровательными, белоснежными пляжами и незабываемыми видами Андаманского моря.
  • Знакомство с подводным миром и их обитателями.
  • Глубоководная рыбалка. Важная информация • В случае неблагоприятных погодных условий рыбалка может быть отменена.

• Программа может меняться в связи с погодными условиями или другими непредвиденными обстоятельствами. Что взять с собой:

  • Купальные принадлежности.
  • Солнцезащитные крема, кепки, шляпы, полотенце.
  • Фото/видеокамера.
  • Деньги на сувениры и личные расходы.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт (автобус и лодка)
  • Вход в национальные парки
  • Питание
  • Прохладительные напитки и и свежие фрукты на борту
  • Маски и трубки
  • Страховка
  • Русскоговорящий гид
  • Услуги капитана и экипажа
  • Спасательные жилеты
  • Рыболовные снасти
Что не входит
  • Личные расходы туристов
Место начала и завершения?
Отель Паттайя
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
  • В случае неблагоприятных погодных условий рыбалка может быть отменена.
  • Программа может меняться в связи с погодными условиями или другими непредвиденными обстоятельствами.
  • С собой:
  • Купальные принадлежности.
  • Солнцезащитные крема, кепки, шляпы, полотенце.
  • Фото/видеокамера.
  • Деньги на сувениры и личные расходы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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