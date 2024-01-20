Вас ждет отдых на жемчужине Андаманского моря, острове Ранг Яй, а также путешествие к белоснежному острову Бамбу с плаванием под водой. Желающие могут попробовать свои рыбацкие навыки вместе с нашим капитаном и матросами.
Ближайшие даты:
20
янв
янв
22
янв
янв
24
янв
янв
25
янв
янв
26
янв
янв
27
янв
янв
28
янв
янв
Ещё
даты
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый билет
|2 600 ฿
|Детский билет
|2 300 ฿
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Отдых на райских островах Наша экскурсия является самым простым и доступным способом посетить острова Пхи Пхи. Вы увидите знаменитую бухту Майя Бэй, где снимали фильм «Пляж», пещеру викингов, в которой морские цыгане выращивают ласточкины гнезда. Отведаете тайскую кухню на острове Пхи Пхи Дон, посетите Бамбуковый остров, который по праву считается бриллиантом архипелага, с белым и мягким, как мука, песком, чистейшей водой изумрудного цвета и множеством ярких тропических рыб. Также у вас будет возможность попробовать свои рыбацкие навыки. Для вас в программе:
- Множество остановок для фотографирования с захватывающими видами.
- Возможность увидеть живописную природу одного из самых красивых Национальных парков Таиланда.
- Любование очаровательными, белоснежными пляжами и незабываемыми видами Андаманского моря.
- Знакомство с подводным миром и их обитателями.
- Глубоководная рыбалка. Важная информация • В случае неблагоприятных погодных условий рыбалка может быть отменена.
• Программа может меняться в связи с погодными условиями или другими непредвиденными обстоятельствами. Что взять с собой:
- Купальные принадлежности.
- Солнцезащитные крема, кепки, шляпы, полотенце.
- Фото/видеокамера.
- Деньги на сувениры и личные расходы.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт (автобус и лодка)
- Вход в национальные парки
- Питание
- Прохладительные напитки и и свежие фрукты на борту
- Маски и трубки
- Страховка
- Русскоговорящий гид
- Услуги капитана и экипажа
- Спасательные жилеты
- Рыболовные снасти
- Что не входит
- Личные расходы туристов
- Место начала и завершения?
- Отель Паттайя
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Важная информация
- В случае неблагоприятных погодных условий рыбалка может быть отменена.
- Программа может меняться в связи с погодными условиями или другими непредвиденными обстоятельствами.
- С собой:
- Купальные принадлежности.
- Солнцезащитные крема, кепки, шляпы, полотенце.
- Фото/видеокамера.
- Деньги на сувениры и личные расходы
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пхукета
Похожие туры из Пхукета
скидка
20%
Групповая
9 часов
Чудеса Андаманского моря: на катере к островам Пхи-Пхи и Бамбу
Снорклинг среди коралловых рифов, необитаемый остров и самая глубокая лагуна Тайланда
у парковки вашего отеля
21 янв
22 янв
23 янв
24 янв
110$88 за человека
Групповая
11 часов
21 янв
22 янв
23 янв
24 янв
2 300฿ за человека
Групповая
11 часов
21 янв
22 янв
23 янв
24 янв
2 500฿ за человека