Пхи-Пхи — это архипелаг из шести островов с лазурной водой и белыми песчаными пляжами. Мы с вами уедем с ночёвкой на один из них — Пхи-Пхи Дон. У вас будет время, чтобы без спешки насладиться бухтами и пляжами, поплавать с маской, а также приобщиться к ночным развлечениям в модных барах.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание водной прогулки

День 1

6:50 — выезд из отеля

7:50 — прибытие к причалу, знакомство с гидом, перерыв на чай и кофе

8:50 — отправление с причала

9:50 — посещение бухты Майя, где проходили съёмки фильма «Пляж» с Леонардо Ди Каприо

10:50 — плавание в лагуне Пиле

11:30 — осмотр пещеры Викингов

11:50 — плавание с масками среди разноцветных рыб

12:50 — отдых на острове Бамбу

14:20 — прибытие на остров Пхи-Пхи Дон, обед в пляжном ресторане

15:50 — заселение в отель, прогулка по улицам деревни Пхи-Пхи со множеством модных баров, ресторанов и магазинов

19:50 — ужин в отеле

20:30 — огненное шоу от чемпионов Таиланда

22:50 — посещение бара, где самые смелые смогут попробовать свои силы в тайском боксе

23:20 — вечеринки на пляже, знакомство с ночной жизнью острова

День 2

7:00–10:00 — завтрак в отеле

9:00 — отдых на пляже

10:30 — посещение обзорной площадки, откуда открывается изумительный вид на остров

11:00 — выселение из отеля

11:10–13:30 — свободное время

13:30 — обед

14:30 — осмотр пляжа обезьян в заливе Йонг Касем

15:30 — плавание с масками возле острова Пхи-Пхи Дон

16:30 — отдых на острове Ранг Яй — жемчужине Андаманского моря. Глубоководная рыбалка под руководством капитана

17:00 — прибытие к причалу, отправление в отель

Тайминг носит ориентировочный характер и может меняться в связи с погодными условиями.

Организационные детали

Трансфер осуществляется на микроавтобусе Toyota Hiace. Морская прогулка проходит на 3-моторном скоростном катере вместимостью до 40 чел.

В стоимость включено: два обеда, ужин, завтрак, групповой трансфер туда-обратно со всех отелей Пхукета, входные билеты в нацпарки, напитки и фрукты на борту катера, страховка, аренда масок и трубок для снорклинга, размещение в двухместных номерах в отеле 3* (Legacy, Gypsy, Maiyada, Andaman Beach Resort, Phi Top View или аналогичном)

Отдельно оплачиваются билеты на смотровую площадку — 50 батов с чел., одноместное размещение в отеле — 1000 батов с чел.

С вами поеду я или другой гид из нашей команды

Особенности программы