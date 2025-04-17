6:50 — выезд из отеля 7:50 — прибытие к причалу, знакомство с гидом, перерыв на чай и кофе 8:50 — отправление с причала 9:50 — посещение бухты Майя, где проходили съёмки фильма «Пляж» с Леонардо Ди Каприо 10:50 — плавание в лагуне Пиле 11:30 — осмотр пещеры Викингов 11:50 — плавание с масками среди разноцветных рыб 12:50 — отдых на острове Бамбу 14:20 — прибытие на остров Пхи-Пхи Дон, обед в пляжном ресторане 15:50 — заселение в отель, прогулка по улицам деревни Пхи-Пхи со множеством модных баров, ресторанов и магазинов 19:50 — ужин в отеле 20:30 — огненное шоу от чемпионов Таиланда 22:50 — посещение бара, где самые смелые смогут попробовать свои силы в тайском боксе 23:20 — вечеринки на пляже, знакомство с ночной жизнью острова
День 2
7:00–10:00 — завтрак в отеле 9:00 — отдых на пляже 10:30 — посещение обзорной площадки, откуда открывается изумительный вид на остров 11:00 — выселение из отеля 11:10–13:30 — свободное время 13:30 — обед 14:30 — осмотр пляжа обезьян в заливе Йонг Касем 15:30 — плавание с масками возле острова Пхи-Пхи Дон 16:30 — отдых на острове Ранг Яй — жемчужине Андаманского моря. Глубоководная рыбалка под руководством капитана 17:00 — прибытие к причалу, отправление в отель
Тайминг носит ориентировочный характер и может меняться в связи с погодными условиями.
Организационные детали
Трансфер осуществляется на микроавтобусе Toyota Hiace. Морская прогулка проходит на 3-моторном скоростном катере вместимостью до 40 чел.
В стоимость включено: два обеда, ужин, завтрак, групповой трансфер туда-обратно со всех отелей Пхукета, входные билеты в нацпарки, напитки и фрукты на борту катера, страховка, аренда масок и трубок для снорклинга, размещение в двухместных номерах в отеле 3* (Legacy, Gypsy, Maiyada, Andaman Beach Resort, Phi Top View или аналогичном)
Отдельно оплачиваются билеты на смотровую площадку — 50 батов с чел., одноместное размещение в отеле — 1000 батов с чел.
С вами поеду я или другой гид из нашей команды
Особенности программы
Обратите внимание: информационное сопровождение не предусмотрено — это морское путешествие
Программа не рекомендуется беременным женщинам на любом сроке, детям до 2 лет, людям с серьёзными заболеваниями позвоночника
У капитана есть лицензия на перевозки, на борту имеются спасательные жилеты, перед стартом мы проводим инструктаж по безопасности
Оплата оставшейся суммы возможна наличными батами на пирсе или переводом на карту РФ заранее (курс уточняйте в переписке)
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ресепшене вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и субботу в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 32 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — ваша команда гидов на Пхукете
Провели экскурсии для 4098 туристов
Всем привет! Меня зовут Тимур, я гид по Южному Таиланду. Живу на прекрасном острове Пхукет с 2017 года, за это время узнал и исследовал множество интересных и неповторимых мест. Я читать дальше
изучаю историю Юго-Восточной Азии, постигаю учение Будды, интересуюсь обычаями и традициями местных народов. За это время я собрал команду единомышленников-гидов, которые, как и я, влюблены в Таиланд и могут рассказать и показать много нового и интересного. Уверен, вы не заскучаете в нашей компании. Тимур и его команда ждут вас в гости на наших экскурсиях!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
–
4
–
3
1
2
–
1
–
М
Марина
17 апр 2025
Впервые в жизни мы остались недовольны экскурсией(((( Логистика хромает. Трансфер ждали час, т. к. он поехал в другой отель. На обратном пути ошибка тоже не была исправлена и нас привезли читать дальше
в другое место (((Про необходимость быть в коралках никто не предупреждал- их пришлось втридорога покупать в офисе организатора непосредственно в начале экскурсии… Туристов с двухдневной экскурсией зачем-то рассадили на разные катера, объединив лишь в отеле на Пхи пхи Дон. При этом мы ехали на катере в жуткой тесноте. Так нельзя делать при такой длительности поездки по морю. Снорклинг на Баунти ни о чем. Риф практически мертвый, серый. Обед на Пхи Пхи в какой-то жуткой огромной жаркой столовке. Поселили в отеле Андаман бич в номере с запахом плесени. Весь обшарпанный, грязный. Завтрак и ужин в отеле скудный. Голодным не будешь- но и радости от них никакой. Море возле отеля страшно грязное, с мусором, топливной пленкой. Пришлось плавать в бассейне. Вечером пошли на «Ибицу» Пхи Пхи. Это ровно три бара на пляже. Огненное шоу. Танцы всех кому не лень около пилона, плавающие обкуренные индийцы в бассейне… Если музыка между столбами на нескольких квадратных метрах песка- это пляжная дискотека, то вы ничего в жизни не видели(((Более менее рыбок мы посмотрели на второй день при купании с катера. Последний остров для пляжного отдыха- это жесть. Сидеть на лежаке, даже при купленной за 60 долл!!! бутылке вина- платно))) Купание в море ограничено буйками на расстоянии 5 метров от берега))) Еды в баре нет. Про стоимость бутылки вина уже написала🙈…. Я никому не посоветую эту экскурсию. Лучше на такси на Пхукете поехать на юг острова в уединенные бухты и провести там день в идеальном море, под пальмами в красоте, чем трястись в жаре на тесном катере и ночевать в жутком номере(((Экскурсия не выдерживает никакой критики, увы.