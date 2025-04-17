Мои заказы

Пхи-Пхи: солнце, море и два дня релакса

Морское путешествие с Пхукета - к райским островам, уютным бухтам и весёлым вечеринкам
Пхи-Пхи — это архипелаг из шести островов с лазурной водой и белыми песчаными пляжами. Мы с вами уедем с ночёвкой на один из них — Пхи-Пхи Дон.

У вас будет время, чтобы без спешки насладиться бухтами и пляжами, поплавать с маской, а также приобщиться к ночным развлечениям в модных барах.
Время начала: 07:00

Описание водной прогулки

День 1

6:50 — выезд из отеля
7:50 — прибытие к причалу, знакомство с гидом, перерыв на чай и кофе
8:50 — отправление с причала
9:50 — посещение бухты Майя, где проходили съёмки фильма «Пляж» с Леонардо Ди Каприо
10:50 — плавание в лагуне Пиле
11:30 — осмотр пещеры Викингов
11:50 — плавание с масками среди разноцветных рыб
12:50 — отдых на острове Бамбу
14:20 — прибытие на остров Пхи-Пхи Дон, обед в пляжном ресторане
15:50 — заселение в отель, прогулка по улицам деревни Пхи-Пхи со множеством модных баров, ресторанов и магазинов
19:50 — ужин в отеле
20:30 — огненное шоу от чемпионов Таиланда
22:50 — посещение бара, где самые смелые смогут попробовать свои силы в тайском боксе
23:20 — вечеринки на пляже, знакомство с ночной жизнью острова

День 2

7:00–10:00 — завтрак в отеле
9:00 — отдых на пляже
10:30 — посещение обзорной площадки, откуда открывается изумительный вид на остров
11:00 — выселение из отеля
11:10–13:30 — свободное время
13:30 — обед
14:30 — осмотр пляжа обезьян в заливе Йонг Касем
15:30 — плавание с масками возле острова Пхи-Пхи Дон
16:30 — отдых на острове Ранг Яй — жемчужине Андаманского моря. Глубоководная рыбалка под руководством капитана
17:00 — прибытие к причалу, отправление в отель

Тайминг носит ориентировочный характер и может меняться в связи с погодными условиями.

Организационные детали

  • Трансфер осуществляется на микроавтобусе Toyota Hiace. Морская прогулка проходит на 3-моторном скоростном катере вместимостью до 40 чел.
  • В стоимость включено: два обеда, ужин, завтрак, групповой трансфер туда-обратно со всех отелей Пхукета, входные билеты в нацпарки, напитки и фрукты на борту катера, страховка, аренда масок и трубок для снорклинга, размещение в двухместных номерах в отеле 3* (Legacy, Gypsy, Maiyada, Andaman Beach Resort, Phi Top View или аналогичном)
  • Отдельно оплачиваются билеты на смотровую площадку — 50 батов с чел., одноместное размещение в отеле — 1000 батов с чел.
  • С вами поеду я или другой гид из нашей команды

Особенности программы

  • Обратите внимание: информационное сопровождение не предусмотрено — это морское путешествие
  • Программа не рекомендуется беременным женщинам на любом сроке, детям до 2 лет, людям с серьёзными заболеваниями позвоночника
  • У капитана есть лицензия на перевозки, на борту имеются спасательные жилеты, перед стартом мы проводим инструктаж по безопасности
  • Оплата оставшейся суммы возможна наличными батами на пирсе или переводом на карту РФ заранее (курс уточняйте в переписке)

во вторник и субботу в 07:00

Выбрать дату

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный$178
Дети до 12 лет$168
Тимур
Тимур — ваша команда гидов на Пхукете
Провели экскурсии для 4098 туристов
Всем привет! Меня зовут Тимур, я гид по Южному Таиланду. Живу на прекрасном острове Пхукет с 2017 года, за это время узнал и исследовал множество интересных и неповторимых мест. Я
читать дальше

изучаю историю Юго-Восточной Азии, постигаю учение Будды, интересуюсь обычаями и традициями местных народов. За это время я собрал команду единомышленников-гидов, которые, как и я, влюблены в Таиланд и могут рассказать и показать много нового и интересного. Уверен, вы не заскучаете в нашей компании. Тимур и его команда ждут вас в гости на наших экскурсиях!

Задать вопрос

М
Марина
17 апр 2025
Впервые в жизни мы остались недовольны экскурсией((((
Логистика хромает. Трансфер ждали час, т. к. он поехал в другой отель. На обратном пути ошибка тоже не была исправлена и нас привезли
читать дальше

в другое место (((Про необходимость быть в коралках никто не предупреждал- их пришлось втридорога покупать в офисе организатора непосредственно в начале экскурсии… Туристов с двухдневной экскурсией зачем-то рассадили на разные катера, объединив лишь в отеле на Пхи пхи Дон. При этом мы ехали на катере в жуткой тесноте. Так нельзя делать при такой длительности поездки по морю. Снорклинг на Баунти ни о чем. Риф практически мертвый, серый. Обед на Пхи Пхи в какой-то жуткой огромной жаркой столовке. Поселили в отеле Андаман бич в номере с запахом плесени. Весь обшарпанный, грязный. Завтрак и ужин в отеле скудный. Голодным не будешь- но и радости от них никакой. Море возле отеля страшно грязное, с мусором, топливной пленкой. Пришлось плавать в бассейне. Вечером пошли на «Ибицу» Пхи Пхи. Это ровно три бара на пляже. Огненное шоу. Танцы всех кому не лень около пилона, плавающие обкуренные индийцы в бассейне… Если музыка между столбами на нескольких квадратных метрах песка- это пляжная дискотека, то вы ничего в жизни не видели(((Более менее рыбок мы посмотрели на второй день при купании с катера. Последний остров для пляжного отдыха- это жесть. Сидеть на лежаке, даже при купленной за 60 долл!!! бутылке вина- платно))) Купание в море ограничено буйками на расстоянии 5 метров от берега))) Еды в баре нет. Про стоимость бутылки вина уже написала🙈…. Я никому не посоветую эту экскурсию. Лучше на такси на Пхукете поехать на юг острова в уединенные бухты и провести там день в идеальном
море, под пальмами в красоте, чем трястись в жаре на тесном катере и ночевать в жутком номере(((Экскурсия не выдерживает никакой критики, увы.

