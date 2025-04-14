Всего 84 км от оживлённого Пхукета — и вы в идеальном месте для отдыха. Пушистый песок, уютные бухты, ослепительно бирюзовое море и причудливые коралловые рифы — кажется, природа собрала здесь все свои красоты. Мы отправимся на комфортабельном катере к четырёх островам — пожалуй, лучшим местам для снорклинга, подводного плавания и полного релакса.

Описание водной прогулки

08:30 — прибытие на пирс Сарасин. Пока мы готовимся к путешествию, вы можете начать день с чашечки ароматного кофе или чая

09:00 — выход в открытое море. Наше приключение по потрясающим Симиланским островам начинается. Гид расскажет вам о маршруте и природных достопримечательностях

10:40 — остров №4, Мианг. Вы проведёте время на одном из самых красивых берегов архипелага, прогуляетесь по тропинке к пляжу Лек, который идеально подходит для снорклинга. А после насладитесь вкусным обедом в окружении тропической природы

13:00 — остров №7. Вы сможете погрузиться в увлекательный мир подводного плавания и понаблюдать за морскими обитателями — рыбами, скатами и, если повезёт, черепахами

13:45 — остров №8. Вы проведёте время на пляже или отправитесь к знаменитой скале Парус, откуда открывается впечатляющая панорама

14:30 — остров №9, Бу Нга. Здесь вас ждёт снорклинг в кристально чистой воде с разноцветными рыбами и великолепными видами на окружающие острова

15:00 — отправление с острова

16:30 — прибытие на пирс Сарасин

Организационные детали

В стоимость экскурсии включены:

трансфер из вашего отеля на автомобиле и прогулка на катере

снаряжение для снорклинга и подводного плавания

услуги гидов-инструкторов

напитки и угощения: сезонные фрукты, питьевая вода, кофе, чай и лёгкий перекус утром

обед: рис на пару с жареной курицей, овощи во фритюре, омлет, рыба с пикантным перцем чили

страхование

Как решаются вопросы безопасности: