08:30 — прибытие на пирс Сарасин. Пока мы готовимся к путешествию, вы можете начать день с чашечки ароматного кофе или чая
09:00 — выход в открытое море. Наше приключение по потрясающим Симиланским островам начинается. Гид расскажет вам о маршруте и природных достопримечательностях
10:40 — остров №4, Мианг. Вы проведёте время на одном из самых красивых берегов архипелага, прогуляетесь по тропинке к пляжу Лек, который идеально подходит для снорклинга. А после насладитесь вкусным обедом в окружении тропической природы
13:00 — остров №7. Вы сможете погрузиться в увлекательный мир подводного плавания и понаблюдать за морскими обитателями — рыбами, скатами и, если повезёт, черепахами
13:45 — остров №8. Вы проведёте время на пляже или отправитесь к знаменитой скале Парус, откуда открывается впечатляющая панорама
14:30 — остров №9, Бу Нга. Здесь вас ждёт снорклинг в кристально чистой воде с разноцветными рыбами и великолепными видами на окружающие острова
15:00 — отправление с острова
16:30 — прибытие на пирс Сарасин
Организационные детали
В стоимость экскурсии включены:
трансфер из вашего отеля на автомобиле и прогулка на катере
снаряжение для снорклинга и подводного плавания
услуги гидов-инструкторов
напитки и угощения: сезонные фрукты, питьевая вода, кофе, чай и лёгкий перекус утром
обед: рис на пару с жареной курицей, овощи во фритюре, омлет, рыба с пикантным перцем чили
страхование
Как решаются вопросы безопасности:
Мы проводим обязательный инструктаж по технике безопасности
На катере есть жилеты для каждого участника и спасательные круги
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — Организатор на Пхукете
Провёл экскурсии для 77 туристов
Мы старейшая компания по производству быстроходных катеров на Пхукете с 30-летним опытом организации морских экскурсий. Мы работаем с 1990 года и располагаем крупнейшим флотом скоростных катеров на Пхукете.
Все лодки построены на собственном заводе, который имеет обширные инженерные возможности для обеспечения надёжности флота.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
–
2
–
1
–
Евгений
14 апр 2025
Было все отлично, забрали из отеля утром на заранее согласованной машине, привезли на пирс, там нас встретила чудесный гид Дарья, все рассказала, все показала! Очень были тронуты заботой, для сына подготовили детскую маску, крем, коврик) Перемещения между локациями быстрые, не надоедает, команда спидбота молодцы, тоже очень заботливые, рекомендую! Получили незабываемые впечатления!
Юлия
4 мар 2025
Все было отлично, кроме подвозки обратно - заняла 3 часа вместо одного, потому что водитель сделал крюк через весь остров. За это снимаю звезду. В остальном - личный дайвер это супер круто. Было здорово поснорклить:) Обед был довольно вкусный и сытный.
Е
Елена
6 янв 2025
Экскурсия очень понравилась! Организация отличная! Максим сопровождал нас на протяжении всего маршрута, был черезвычайно внимателен и вежлив! С ним было очень интересно беседовать, Максим образованный и интересный человек! Кроме сопровождения читать дальше
на маршруте он очень много рассказал о Таиланде, его истории и традициях! В завершении путешествия предложил отвезти нас до отеля на своей машине, вместо трансфера! Во время пути продолжил наше знакомство с Таиландом! Время пролетело быстро в дружеской атмосфере! Рекомендую данную экскурсию всем!!!! Спасибо за незабываемые впечатления и отличный отдых!!!!