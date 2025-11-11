Предлагаем для вас несколько вариантов экскурсий на архипелаг Пхи-Пхи.
Вы сможете отправиться на групповую программу, чтобы насладиться очарованием архипелага и прекрасно отдохнуть.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Живописный архипелаг Пхи-Пхи раскинулся между материковой частью Королевства Таиланд и Пхукетом — наибольшим островом страны, расположенным в Андаманском море Индийского океана. Архипелаг Пхи-Пхи территориально относится к провинции Краби. Он формирует 6 островов:
- Основные — Пхи-Пхи-Дон и Пхи-Пхи-Ле.
- Миниатюрные островки: Май Пхай — Бамбуковый остров, Ко Юн — остров Москито, Бида Нок и Бида Най. Насёлен только Пхи-Пхи-Дон, являющийся полностью пешеходным. Пхи-Пхи-Ле славится пещерами, где гнездятся ласточки. За гнёздами этих птиц, из которых готовят деликатесный суп, местные «охотятся» на головокружительной высоте с помощью длиннейших шестов. Варианты экскурсий на Пхи-Пхи • Пхи-Пхи-Ле, Пхи-Пхи-Дон, Майа Бэй и остров Кхай Нок: взрослый — $88, детский — $79.
- Пхи-Пхи-Ле, Пхи-Пхи-Дон, Майа Бэй, остров Кхай Нок и снорклинг у острова Майтон: взрослый — $110, детский — $73.
• Пхи-Пхи, остров Бамбу, острова Кхай и рыбалка: взрослый — $98, детский — $84. Важная информация:
По запросу экскурсия может быть многодневной.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Скоростной катер
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Обговаривается лично в WhatsApp
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
- По запросу экскурсия может быть многодневной
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
