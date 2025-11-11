Описание экскурсииЭтот тур — лучший способ за один день прочувствовать дух острова и надолго запастись яркими впечатлениями! Вы увидите главные места Пхукета и узнаете об истории, культуре и духовной жизни острова, как устроен быт местного населения, поймете как Пхукет из рыбацкой деревни превратился в один из лучших мировых курортов! Вы узнаете: 1) Культура Пхукета – как уживаются тайские, китайские, малайские и европейские традиции. Мы расскажем, почему на острове так много святилищ, зачем здесь проводят шумные фестивали и как древние традиции переплетаются с современным миром. 2) История Пхукета – как Пхукет из рыбацкого поселения превратился в один из самых известных курортов мира, вы узнаете о героях, защищавших Пхукет, о пиратах, скрывавшихся в бухтах, и о золоте, которое привлекало сюда первых европейцев. 3) Духовная жизнь – как монахи живут в храмах, почему тайцы зажигают благовония, зачем оставлять золотые листочки на священных деревьях,, как правильно загадать желание у статуи Будды, чтобы оно точно исполнилось! Это не просто дорога, а путешествие в сердце острова, его историю и культуру! Важная информация: ◉ Экскурсия пройдет автомобиле (стоимость указана за всех участников) ◉ Мы заберём вас из вашего отеля. С южных пляжей (Раваи, Най Харн, Ката, Карон, Патонг) — без доплаты. С северных пляжей и восточной части острова (Камала, Калим, Сурин, Банг Тао, город Пхукет-Таун, Панва) — с доплатой 300 бат с удалённых северных пляжей (Найтон, Найянг, Май Као) — с доплатой 400 бат ◉ Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды ◉ Вода и снеки включены в стоимость – дополнительные еда и напитки оплачиваются отдельно (по желанию) ◉ В храмах и на Биг Будде нужно прикрыть плечи и колени
Экскурсия проводится ежедневно утром: в 8:00 по местному времени
Что можно увидеть на экскурсии?
- Karon Viewpoint - внизу простираются пляжи Карон и Ката, вдалеке - сверкает Андаманское море. Камера не передаст всю красоту, но фотографии с этой высоты всегда получаются волшебными
- Храм Ват Чалонг - самое почитаемое святилище Пхукета. Здесь хранятся реликвии, которые привлекают паломников со всей страны. Это не просто храм, а живое место, где сочетаются традиции, история и особенная атмосфера умиротворения
- Пхукет Таун - узкие улочки, яркие шопхаусы и старинные особняки хранят историю китайских купцов и европейских переселенцев
- Мыс Промтеп - знаменитый закатный уголок острова. Панорамный вид на море, золотые лучи солнца и ощущение, что ты стоишь на краю света
Что включено
- Услуги гида-экскурсовода
- Трансфер от отеля и обратно
- Вода и снеки
- Памятные сувениры
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Пхукет, Karon, Mueang Phuket District, Phuket 83100
Завершение: Rawai, Mueang Phuket District, Phuket 83100
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводится ежедневно утром: в 8:00 по местному времени
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
- ◉ Экскурсия пройдет автомобиле (стоимость указана за всех участников)
- ◉ Мы заберём вас из вашего отеля. С южных пляжей (Раваи, Най Харн, Ката, Карон, Патонг) - без доплаты. С северных пляжей и восточной части острова (Камала, Калим, Сурин, Банг Тао, город Пхукет-Таун, Панва) - с доплатой 300 бат с удалённых северных пляжей (Найтон, Найянг, Май Као) - с доплатой 400 бат
- ◉ Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- ◉ Вода и снеки включены в стоимость - дополнительные еда и напитки оплачиваются отдельно (по желанию)
- ◉ В храмах и на Биг Будде нужно прикрыть плечи и колени
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
