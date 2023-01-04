Согласно расписанию в календаре

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Описание
Что вас ожидает:
Гламурная ночь и яркое шоу в «Саймон Кабаре».
Проведите 1 час 15 минут, наблюдая за многочисленными представлениями в исполнении мужчин в одежде прекрасных женщин. Устройтесь поудобнее и полюбуйтесь затейливыми декорациями и исполнителями в ярких, сверкающих костюмах. Посмотрите выступления с этнической тематикой в исполнении танцоров в богато украшенных перьями головных уборах, которые быстро сменят совершенно новые костюмы и декорации. Совершите путешествие сквозь года, когда исполнители в красочных корейских костюмах исполнят сначала изящные танцы с веерами, а потом и современные, тайские номера с мощным вокалом.
Важная информация:
Просьба подойти в «Саймон Кабаре» по крайней мере за 15 минут до начала шоу, чтобы получить билет.
Детские билеты предназначены только для детей ростом до 130 см.
Для детей до 3 лет вход свободный.
Фотосъемка в театре строго запрещена, но вы можете сфотографироваться с исполнителями (обычный тариф — 100 батов за фотографию).
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
Экскурсия проводится на английском языке, тайском или китайском языках
Ваше точное время получения будет подтверждено за день до поездки.
Трансфер в оба конца из районов Као Лак или Банг Сак в провинции Пханг Нга будет стоить 3000 тайских батов за микроавтобус. (может принять до 10 человек)
Трансфер из провинции Краби не предоставляется
Возьмите с собой: купальный костюм, кредитная карта
Экскурсия не подходит беременным женщинам
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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