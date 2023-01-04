Пхукет: входной билет в «Саймон Кабаре»

Побывайте на одном из лучших в мире кабаре-шоу с переодеванием

Побывайте на одном из лучших в мире кабаре-шоу с переодеванием. Полюбуйтесь красочными элегантными костюмами и красивыми декорациями. Посмотрите разнообразные музыкальные номера — от традиционных тайских до современных западных.
Пхукет: входной билет в «Саймон Кабаре»
Пхукет: входной билет в «Саймон Кабаре»
Пхукет: входной билет в «Саймон Кабаре»
Пхукет: входной билет в «Саймон Кабаре»
Ближайшие даты:
18
дек
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Описание

Что вас ожидает:

  • Гламурная ночь и яркое шоу в «Саймон Кабаре».
  • Проведите 1 час 15 минут, наблюдая за многочисленными представлениями в исполнении мужчин в одежде прекрасных женщин. Устройтесь поудобнее и полюбуйтесь затейливыми декорациями и исполнителями в ярких, сверкающих костюмах. Посмотрите выступления с этнической тематикой в исполнении танцоров в богато украшенных перьями головных уборах, которые быстро сменят совершенно новые костюмы и декорации. Совершите путешествие сквозь года, когда исполнители в красочных корейских костюмах исполнят сначала изящные танцы с веерами, а потом и современные, тайские номера с мощным вокалом.

Важная информация:

  • Просьба подойти в «Саймон Кабаре» по крайней мере за 15 минут до начала шоу, чтобы получить билет.
  • Детские билеты предназначены только для детей ростом до 130 см.
  • Для детей до 3 лет вход свободный.
  • Фотосъемка в театре строго запрещена, но вы можете сфотографироваться с исполнителями (обычный тариф — 100 батов за фотографию).

Согласно расписанию в календаре

Ответы на вопросы

Что входит
  • Вход в «Саймон Кабаре»
Что не входит
  • Еда и напитки
  • Питание.
  • Трансфер
Где начинаем и завершаем?
Начало: 21 Thanon Sirirat, Tambon Patong, Amphoe Kathu
Завершение: 21 Thanon Sirirat, Tambon Patong, Amphoe Kathu, Chang Wat Phuket
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 1 часа 15 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Экскурсия проводится на английском языке, тайском или китайском языках
  • Ваше точное время получения будет подтверждено за день до поездки.
  • Трансфер в оба конца из районов Као Лак или Банг Сак в провинции Пханг Нга будет стоить 3000 тайских батов за микроавтобус. (может принять до 10 человек)
  • Трансфер из провинции Краби не предоставляется
  • Возьмите с собой: купальный костюм, кредитная карта
  • Экскурсия не подходит беременным женщинам
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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