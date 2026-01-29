Погрузитесь в атмосферу Пхукета — от захватывающих смотровых площадок с видами на лазурное море до величественных храмов и уютных улочек Старого города.
Вас ждут панорамные виды, культурные символы острова, яркие фотостопы и знакомство с историей и традициями Таиланда в одном насыщенном путешествии.
Описание водной прогулкиПанорамный Пхукет Это путешествие создано для тех, кто хочет увидеть самые красивые и знаковые места острова за один день. Вас ждут впечатляющие смотровые площадки с видами на побережье, где океан, пляжи и скалы сливаются в открытки, достойные лучших кадров. Культура и духовные символы В программе — посещение главных буддийских святынь Пхукета, включая комплекс с Большим Буддой и знаменитый храм Ват Чалонг. Вы узнаете о буддизме в Таиланде, традициях острова и почувствуете атмосферу внутреннего спокойствия, которой наполнены эти места.
Ежедневно примерно с 08:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пляж Най Харн
- Пляж Равай
- Смотровая площадка «Karon Viewpoint»
- Смотровая площадка «Ветряная Мельница»
- Мыс «Пром тхеп»
- Рынок морских цыган «Чао Ле»
- Храм «Ват Чалонг»
- Смотровая площадка на горе Ранг-Хилл
- Старый город
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно на комфортабельном автобусе с кондиционером
- Русскоговорящий гид
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Пожертвования при входе в храмы (примерно 30 бат)
- Одежда для входа в храмы (если вы одеты ненадлежащим образом: открытые плечи, колени)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда начало
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 51 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
29 янв 2026
Экскурсия прошла хорошо. Для туристов, которые в Таиланде первый раз, как я, даже познавательна. За шесть часов показали основные и самые посещаемые туристические локации Пхукета. Организация экскурсии на достойном уровне, сопровождающий Юрий - молодец! Рекомендую.
Н
Нина
18 дек 2025
Экскурсия очень понравилась. Лёгкая, с короткими переездами, интересный гид Александр.
Мы пятый раз на Пхукете, и впервые на этой потрясающей экскурсии.
Было бы здорово добавить туда ещё змеиную ферму, например. Или крокодилов,
И
Ирина
9 дек 2025
Экскурсия понравилась, но было слишком мало времени на объектах, все время бегом. Посмотреть старый город за 30 минут просто невозможно, не говоря уже о перекусе, так как уехали рано утром. В целом впечатление хорошее, но нужно больше времени.
К
Кристина
8 дек 2025
Были на большой обзорной экскурсии по Пхукету. Все понравилось. Не очень длительная по времени, но вполне достаточно чтобы получить представление об острове. Всего хватило, спасибо гиду Валерии и организаторам!
Ю
Юлия
5 дек 2025
Офигенский гид! Экскурсия максимальноинфорсативная, везде побывали ровно столько. Сколько нужно. Без магазинов и пиаров своих мест. Рекомендую!
К
Кирилл
3 дек 2025
Было интересно, не спешно, с ответами на все наши вопросы, попили вкусного кофе и попробовали мороженого - день удался)
О
Ольга
30 ноя 2025
Экскурсия самое то для тех кто в первый раз. Понравилось, что без задержек на локациях, т. к. группа была небольшая. 8 человек. Гид Олег с хорошим настроением, интересно рассказывает. Обращу
А
Алина
26 ноя 2025
Экскурсия включает в себя все что надо для начала понимания Пхукета. И виды, и храм, и слоны. Жаль Биг Будду не было видно изза тумана.
О
Ольга
19 ноя 2025
Очень хорошая обзорная экскурсия маленькой группой (8 человек). Абсолютно без шопинга!!!! Проехали по всем знаковым местам Пхукета. Было даже достаточно времени просто погулять и пофотграфироваться в спокойном темпе. Обаятельные и общительные гиды, любящие эту страну, туристов и свою работу. Поэтому все прошло на позитиве
Е
Елена
15 ноя 2025
Все прошло здорово и интересно! Спасибо экскурсоводу Юре!
Н
Наталья
6 ноя 2025
Понравилась экскурсия, организация, гиды супер. Спасибо большое за доставленное удовольствие.
А
Анна
4 ноя 2025
Впечатления об экскурсии самые наилучшие. Побывали в разнообразных красивых местах, смотровых площадках, старом городе, пообщались со слониками, обезьянами. Приобрели красивые сувениры и украшения. Поездка прошла в комфортном транспорте, дружеской компании и приятного общительного гида. Спасибо за организацию приятного отдыха. Рекомендуем посетить экскурсии приезжающих туристов на Пхукет.
Е
Елена
30 окт 2025
Я увидела много красивых мест. Экскурсия не была утомительной. Получила представление о стране, природе людях,обычаях, флоре и фауне.
О
Ольга
24 окт 2025
Сама экскурсия хорошая. Состав понравился больше чем у дргуих. Выбирала потому что возили к слонам, а не к змеям. Минус звезда за странного гида, мало что рассказывал и очень очень поверхностно. На других экскурсиях в других агентствах везло больше. Если первый раз - идеально.
С
Светлана
30 июн 2025
"Посетила обзорную экскурсию, экскурсия
проходила в небольшом микроавтобусе, что очень
замечательно. Посетили все места! Виды
прекрасные!"
