А Александр Экскурсия прошла хорошо. Для туристов, которые в Таиланде первый раз, как я, даже познавательна. За шесть часов показали основные и самые посещаемые туристические локации Пхукета. Организация экскурсии на достойном уровне, сопровождающий Юрий - молодец! Рекомендую.

Н Нина

Мы пятый раз на Пхукете, и впервые на этой потрясающей экскурсии.

Было бы здорово добавить туда ещё змеиную ферму, например. Или крокодилов, читать дальше если они есть. Говорят, раньше был крокодилояриум.

Кстати, не было ни одной рекламной остановки. Более того, теперь мы сами хотим ещё раз вернутся на рынок в Равайи.

Впечатлений - море! Ещё меня целовал слоненок, это хоть и не по любви, но все равно очень мило. Большое спасибо компании «Золотой ключик» за эту возможность. Экскурсия очень понравилась. Лёгкая, с короткими переездами, интересный гид Александр.Мы пятый раз на Пхукете, и впервые на этой потрясающей экскурсии.Было бы здорово добавить туда ещё змеиную ферму, например. Или крокодилов,

И Ирина Экскурсия понравилась, но было слишком мало времени на объектах, все время бегом. Посмотреть старый город за 30 минут просто невозможно, не говоря уже о перекусе, так как уехали рано утром. В целом впечатление хорошее, но нужно больше времени.

К Кристина Были на большой обзорной экскурсии по Пхукету. Все понравилось. Не очень длительная по времени, но вполне достаточно чтобы получить представление об острове. Всего хватило, спасибо гиду Валерии и организаторам!

Ю Юлия Офигенский гид! Экскурсия максимальноинфорсативная, везде побывали ровно столько. Сколько нужно. Без магазинов и пиаров своих мест. Рекомендую!

К Кирилл Было интересно, не спешно, с ответами на все наши вопросы, попили вкусного кофе и попробовали мороженого - день удался)

О Ольга читать дальше внимание, что к слонятам подпустят только при условии покупки корма за 100 бат. (своими бананами угостить запретили). И рынок плавучих цыган это просто торговые палатки. Их жилища не входят в экскурсию. Олегу совет: немного стрктурировать рассказ про Тайланд. Для отдыха считаю достаточно информации. Не перегружено. Забрали во время. Поэтому ставлю 5. Экскурсия самое то для тех кто в первый раз. Понравилось, что без задержек на локациях, т. к. группа была небольшая. 8 человек. Гид Олег с хорошим настроением, интересно рассказывает. Обращу

А Алина Экскурсия включает в себя все что надо для начала понимания Пхукета. И виды, и храм, и слоны. Жаль Биг Будду не было видно изза тумана.

О Ольга Очень хорошая обзорная экскурсия маленькой группой (8 человек). Абсолютно без шопинга!!!! Проехали по всем знаковым местам Пхукета. Было даже достаточно времени просто погулять и пофотграфироваться в спокойном темпе. Обаятельные и общительные гиды, любящие эту страну, туристов и свою работу. Поэтому все прошло на позитиве

Е Елена Все прошло здорово и интересно! Спасибо экскурсоводу Юре!

Н Наталья Понравилась экскурсия, организация, гиды супер. Спасибо большое за доставленное удовольствие.

А Анна Впечатления об экскурсии самые наилучшие. Побывали в разнообразных красивых местах, смотровых площадках, старом городе, пообщались со слониками, обезьянами. Приобрели красивые сувениры и украшения. Поездка прошла в комфортном транспорте, дружеской компании и приятного общительного гида. Спасибо за организацию приятного отдыха. Рекомендуем посетить экскурсии приезжающих туристов на Пхукет.

Е Елена Я увидела много красивых мест. Экскурсия не была утомительной. Получила представление о стране, природе людях,обычаях, флоре и фауне.

Мне кажется,можно в эту экскурсию включить ещё несколько локаций или музей какой нибудь.

О Ольга Сама экскурсия хорошая. Состав понравился больше чем у дргуих. Выбирала потому что возили к слонам, а не к змеям. Минус звезда за странного гида, мало что рассказывал и очень очень поверхностно. На других экскурсиях в других агентствах везло больше. Если первый раз - идеально.