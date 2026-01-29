Мои заказы

Пхукет за 6 часов: обзор острова и атмосфера Старого города

Погрузитесь в атмосферу Пхукета — от захватывающих смотровых площадок с видами на лазурное море до величественных храмов и уютных улочек Старого города.

Вас ждут панорамные виды, культурные символы острова, яркие фотостопы и знакомство с историей и традициями Таиланда в одном насыщенном путешествии.
51 отзыв
Описание водной прогулки

Панорамный Пхукет Это путешествие создано для тех, кто хочет увидеть самые красивые и знаковые места острова за один день. Вас ждут впечатляющие смотровые площадки с видами на побережье, где океан, пляжи и скалы сливаются в открытки, достойные лучших кадров. Культура и духовные символы В программе — посещение главных буддийских святынь Пхукета, включая комплекс с Большим Буддой и знаменитый храм Ват Чалонг. Вы узнаете о буддизме в Таиланде, традициях острова и почувствуете атмосферу внутреннего спокойствия, которой наполнены эти места.

Ежедневно примерно с 08:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Пляж Най Харн
  • Пляж Равай
  • Смотровая площадка «Karon Viewpoint»
  • Смотровая площадка «Ветряная Мельница»
  • Мыс «Пром тхеп»
  • Рынок морских цыган «Чао Ле»
  • Храм «Ват Чалонг»
  • Смотровая площадка на горе Ранг-Хилл
  • Старый город
Что включено
  • Трансфер из отеля и обратно на комфортабельном автобусе с кондиционером
  • Русскоговорящий гид
  • Входные билеты
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Пожертвования при входе в храмы (примерно 30 бат)
  • Одежда для входа в храмы (если вы одеты ненадлежащим образом: открытые плечи, колени)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда начало
Ежедневно примерно с 08:00
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на последних 30 из 51 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
29 янв 2026
Экскурсия прошла хорошо. Для туристов, которые в Таиланде первый раз, как я, даже познавательна. За шесть часов показали основные и самые посещаемые туристические локации Пхукета. Организация экскурсии на достойном уровне, сопровождающий Юрий - молодец! Рекомендую.
Н
Нина
18 дек 2025
Экскурсия очень понравилась. Лёгкая, с короткими переездами, интересный гид Александр.
Мы пятый раз на Пхукете, и впервые на этой потрясающей экскурсии.
Было бы здорово добавить туда ещё змеиную ферму, например. Или крокодилов,
читать дальше

если они есть. Говорят, раньше был крокодилояриум.
Кстати, не было ни одной рекламной остановки. Более того, теперь мы сами хотим ещё раз вернутся на рынок в Равайи.
Впечатлений - море! Ещё меня целовал слоненок, это хоть и не по любви, но все равно очень мило. Большое спасибо компании «Золотой ключик» за эту возможность.

И
Ирина
9 дек 2025
Экскурсия понравилась, но было слишком мало времени на объектах, все время бегом. Посмотреть старый город за 30 минут просто невозможно, не говоря уже о перекусе, так как уехали рано утром. В целом впечатление хорошее, но нужно больше времени.
К
Кристина
8 дек 2025
Были на большой обзорной экскурсии по Пхукету. Все понравилось. Не очень длительная по времени, но вполне достаточно чтобы получить представление об острове. Всего хватило, спасибо гиду Валерии и организаторам!
Ю
Юлия
5 дек 2025
Офигенский гид! Экскурсия максимальноинфорсативная, везде побывали ровно столько. Сколько нужно. Без магазинов и пиаров своих мест. Рекомендую!
К
Кирилл
3 дек 2025
Было интересно, не спешно, с ответами на все наши вопросы, попили вкусного кофе и попробовали мороженого - день удался)
О
Ольга
30 ноя 2025
Экскурсия самое то для тех кто в первый раз. Понравилось, что без задержек на локациях, т. к. группа была небольшая. 8 человек. Гид Олег с хорошим настроением, интересно рассказывает. Обращу
читать дальше

внимание, что к слонятам подпустят только при условии покупки корма за 100 бат. (своими бананами угостить запретили). И рынок плавучих цыган это просто торговые палатки. Их жилища не входят в экскурсию. Олегу совет: немного стрктурировать рассказ про Тайланд. Для отдыха считаю достаточно информации. Не перегружено. Забрали во время. Поэтому ставлю 5.

А
Алина
26 ноя 2025
Экскурсия включает в себя все что надо для начала понимания Пхукета. И виды, и храм, и слоны. Жаль Биг Будду не было видно изза тумана.
О
Ольга
19 ноя 2025
Очень хорошая обзорная экскурсия маленькой группой (8 человек). Абсолютно без шопинга!!!! Проехали по всем знаковым местам Пхукета. Было даже достаточно времени просто погулять и пофотграфироваться в спокойном темпе. Обаятельные и общительные гиды, любящие эту страну, туристов и свою работу. Поэтому все прошло на позитиве
Е
Елена
15 ноя 2025
Все прошло здорово и интересно! Спасибо экскурсоводу Юре!
Н
Наталья
6 ноя 2025
Понравилась экскурсия, организация, гиды супер. Спасибо большое за доставленное удовольствие.
А
Анна
4 ноя 2025
Впечатления об экскурсии самые наилучшие. Побывали в разнообразных красивых местах, смотровых площадках, старом городе, пообщались со слониками, обезьянами. Приобрели красивые сувениры и украшения. Поездка прошла в комфортном транспорте, дружеской компании и приятного общительного гида. Спасибо за организацию приятного отдыха. Рекомендуем посетить экскурсии приезжающих туристов на Пхукет.
Е
Елена
30 окт 2025
Я увидела много красивых мест. Экскурсия не была утомительной. Получила представление о стране, природе людях,обычаях, флоре и фауне.
Мне кажется,можно в эту экскурсию включить ещё несколько локаций или музей какой нибудь.
О
Ольга
24 окт 2025
Сама экскурсия хорошая. Состав понравился больше чем у дргуих. Выбирала потому что возили к слонам, а не к змеям. Минус звезда за странного гида, мало что рассказывал и очень очень поверхностно. На других экскурсиях в других агентствах везло больше. Если первый раз - идеально.
С
Светлана
30 июн 2025
"Посетила обзорную экскурсию, экскурсия
проходила в небольшом микроавтобусе, что очень
замечательно. Посетили все места! Виды
прекрасные!"

Входит в следующие категории Пхукета

