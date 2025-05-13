Отправьтесь в незабываемое воздушное путешествие над живописными островами Таиланда! Взлетая с аэродрома в северной части Пхукета, вы подниметесь в небо, чтобы полюбоваться бирюзовыми водами Андаманского моря, усыпанного изумрудными островами.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
Описание экскурсии
Острова как на ладони Приготовьтесь к захватывающему полету над восхитительными тайскими островами! Начиная свой путь с аэродрома на севере Пхукета, вы подниметесь в небо, чтобы насладиться лазурными водами Андаманского моря, усыпанного изумрудными островами. В этом путешествии вы:
- вы увидите великолепные пляжи Пхукета, окаймленные белым песком и кокосовыми пальмами;
- насладитесь видами на оживленные курорты, скрытые бухты, где море встречает небо в захватывающем дух панорамном пейзаже;
получите возможность сделать уникальные фотографии с высоты птичьего полета. Для полетов используются следующие типы самолетов: 4-х местные (пилот + 3 пассажира) • PIPER PA28 (макс. вес до 160 кг) • MAULE MXT7 (макс. вес до 300 кг) 2-х местные (пилот + 1 пассажир) • PELICAN PL • CTLS • SPORT CRUISR Важная информация:.
- Время, в которое можно организовать полет — ежедневно с 9:00 до 16:00.
- Самолеты бывают 1-местные (пилот + 1 пассажир не более 120 кг) и 3-местные (пилот + 3 пассажира не более 300 кг).
- Полет на Пхи-Пхи или Джеймс Бонд возможен только в программе 60 минут.
- Цена указана сразу за весь самолет, а не за человека.
- Если вас 2 человека, вы сможете лететь только на 3-местном самолете, цена для вас будет такая же, как и за весь самолет.
- Если вас 4 человека, и 4-й даже маленький ребенок, к сожалению организация полета невозможна.
Ежедневно в 08:45
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги пилота
- Полёт по маршруту и длительности согласно выбранным билетам
Что не входит в цену
- Трансфер до аэродрома и обратно
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Аэродром в северной части Пхукета
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:45
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Гагик
13 мая 2025
Полет прошел хорошо, самолеты в хорошем состоянии, девочка пилот вообще очень позитивная и доброжелательная! Жена моя очень переживала, она ее успокоила и во время полета всегда общалась с ней! Виды
Входит в следующие категории Пхукета
