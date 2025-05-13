Острова как на ладони Приготовьтесь к захватывающему полету над восхитительными тайскими островами! Начиная свой путь с аэродрома на севере Пхукета, вы подниметесь в небо, чтобы насладиться лазурными водами Андаманского моря, усыпанного изумрудными островами. В этом путешествии вы:

вы увидите великолепные пляжи Пхукета, окаймленные белым песком и кокосовыми пальмами;

насладитесь видами на оживленные курорты, скрытые бухты, где море встречает небо в захватывающем дух панорамном пейзаже;

получите возможность сделать уникальные фотографии с высоты птичьего полета. Для полетов используются следующие типы самолетов: 4-х местные (пилот + 3 пассажира) • PIPER PA28 (макс. вес до 160 кг) • MAULE MXT7 (макс. вес до 300 кг) 2-х местные (пилот + 1 пассажир) • PELICAN PL • CTLS • SPORT CRUISR Важная информация:.

