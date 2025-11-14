Мои заказы

Подводная экспедиция с англоязычным инструктором у острова Рача-Яй

Однодневный «дайвинг-круиз» с двумя увлекательными погружениями и комфортным отдыхом между ними
Эта программа идеально подойдёт тем, кто хочет провести день в море с комфортом, наслаждаясь подводным миром без спешки.

Вы насладитесь двумя полноценными погружениями, комфортом на борту просторного катера и свежеприготовленной едой прямо на лодке. Это не просто дайвинг, а целый день на воде с идеальным балансом приключения и уюта. Будет весело, глубоко — и вкусно!
Подводная экспедиция с англоязычным инструктором у острова Рача-Яй© Руслан
Время начала: 08:30

Описание круиза

Дайв-центр

В 8:30 встречаемся для прохождения инструктажа, получения снаряжения и знакомства с командой.

Катер Excalibur

В 9:00 — посадка на комфортабельный двухпалубный катер. Сразу после отправления вас ждёт вкусный завтрак по системе «шведский стол», приготовленный прямо на борту.

Первое погружение у острова Рача-Яй

Примерно в 10:30 — первое погружение. Вода здесь кристально чистая, видимость отличная, а подводный рельеф разнообразен: коралловые сады, скалы, песчаные участки и обломки затонувших лодок. Часто можно встретить мурен, скатов, черепах и крупных барракуд.

Обед на борту

После первого погружения в 12:00 устроим для вас обед — снова «шведский стол» с горячими блюдами, закусками и свежими фруктами. Всё готовится на борту.

Второе погружение

В 13:00 — второе погружение на другом участке у острова. Новые пейзажи и обитатели: мягкие кораллы, стайки разноцветных рыб и, возможно, встреча с морской черепахой или леопардовым скатом.

Возвращение

Примерно в 15:30 — возвращение на пирс, а затем трансфер в дайв-центр, где гостей ждут прохладительные напитки, отдых и обсуждение увиденного.

Организационные детали

Для кого подходит:

▪ Сертифицированные дайверы (от уровня Open Water)
▪ Новички могут пройти пробное погружение с англоязычным
инструктором (по запросу, оплачивается отдельно)
▪ Участвовать могут дети от 10 лет

Необходимо предоставить после бронирования:

  • Фото паспорта
  • Название отеля
  • Размер ноги
  • Размер одежды (в формате XS, S, M и т. д.)

В стоимость входит:

  • Питание: завтрак и обед по системе «шведский стол», свежие фрукты, чай, кофе и питьевая вода включены
  • Трансфер при проживании в районах Чалонг, Най Харн, Равай, Ката, Карон, Патонг, Камала. Из других районов — за дополнительную плату
  • 100% предоплата переводом обязательна — для гарантированного бронирования мест на лодке и снаряжения

Оплачивается отдельно:

  • Вход в национальный парк — 600 батов за чел.
  • Аренда полного комплекта снаряжения — 750 батов за чел.
  • Видео- и фотосъёмка погружения
  • Третье погружение (по желанию)
  • Алкогольные напитки
  • Трансфер из отдалённых районов Пхукета

ежедневно в 08:30

Стоимость круиза

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$167
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан
Руслан — Организатор на Пхукете
Провёл экскурсии для 634 туристов
Я руководитель официального туристического агентства на Пхукете. Мы работаем с 2018 года, проводим индивидуальные и групповые экскурсии. Ждём вас на острове!
