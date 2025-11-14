Вы насладитесь двумя полноценными погружениями, комфортом на борту просторного катера и свежеприготовленной едой прямо на лодке. Это не просто дайвинг, а целый день на воде с идеальным балансом приключения и уюта. Будет весело, глубоко — и вкусно!
Описание круиза
Дайв-центр
В 8:30 встречаемся для прохождения инструктажа, получения снаряжения и знакомства с командой.
Катер Excalibur
В 9:00 — посадка на комфортабельный двухпалубный катер. Сразу после отправления вас ждёт вкусный завтрак по системе «шведский стол», приготовленный прямо на борту.
Первое погружение у острова Рача-Яй
Примерно в 10:30 — первое погружение. Вода здесь кристально чистая, видимость отличная, а подводный рельеф разнообразен: коралловые сады, скалы, песчаные участки и обломки затонувших лодок. Часто можно встретить мурен, скатов, черепах и крупных барракуд.
Обед на борту
После первого погружения в 12:00 устроим для вас обед — снова «шведский стол» с горячими блюдами, закусками и свежими фруктами. Всё готовится на борту.
Второе погружение
В 13:00 — второе погружение на другом участке у острова. Новые пейзажи и обитатели: мягкие кораллы, стайки разноцветных рыб и, возможно, встреча с морской черепахой или леопардовым скатом.
Возвращение
Примерно в 15:30 — возвращение на пирс, а затем трансфер в дайв-центр, где гостей ждут прохладительные напитки, отдых и обсуждение увиденного.
Организационные детали
Для кого подходит:
▪ Сертифицированные дайверы (от уровня Open Water)
▪ Новички могут пройти пробное погружение с англоязычным
инструктором (по запросу, оплачивается отдельно)
▪ Участвовать могут дети от 10 лет
Необходимо предоставить после бронирования:
- Фото паспорта
- Название отеля
- Размер ноги
- Размер одежды (в формате XS, S, M и т. д.)
В стоимость входит:
- Питание: завтрак и обед по системе «шведский стол», свежие фрукты, чай, кофе и питьевая вода включены
- Трансфер при проживании в районах Чалонг, Най Харн, Равай, Ката, Карон, Патонг, Камала. Из других районов — за дополнительную плату
- 100% предоплата переводом обязательна — для гарантированного бронирования мест на лодке и снаряжения
Оплачивается отдельно:
- Вход в национальный парк — 600 батов за чел.
- Аренда полного комплекта снаряжения — 750 батов за чел.
- Видео- и фотосъёмка погружения
- Третье погружение (по желанию)
- Алкогольные напитки
- Трансфер из отдалённых районов Пхукета
ежедневно в 08:30
Стоимость круиза
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$167