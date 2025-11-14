Эта программа идеально подойдёт тем, кто хочет провести день в море с комфортом, наслаждаясь подводным миром без спешки. Вы насладитесь двумя полноценными погружениями, комфортом на борту просторного катера и свежеприготовленной едой прямо на лодке. Это не просто дайвинг, а целый день на воде с идеальным балансом приключения и уюта. Будет весело, глубоко — и вкусно!

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание круиза

Дайв-центр

В 8:30 встречаемся для прохождения инструктажа, получения снаряжения и знакомства с командой.

Катер Excalibur

В 9:00 — посадка на комфортабельный двухпалубный катер. Сразу после отправления вас ждёт вкусный завтрак по системе «шведский стол», приготовленный прямо на борту.

Первое погружение у острова Рача-Яй

Примерно в 10:30 — первое погружение. Вода здесь кристально чистая, видимость отличная, а подводный рельеф разнообразен: коралловые сады, скалы, песчаные участки и обломки затонувших лодок. Часто можно встретить мурен, скатов, черепах и крупных барракуд.

Обед на борту

После первого погружения в 12:00 устроим для вас обед — снова «шведский стол» с горячими блюдами, закусками и свежими фруктами. Всё готовится на борту.

Второе погружение

В 13:00 — второе погружение на другом участке у острова. Новые пейзажи и обитатели: мягкие кораллы, стайки разноцветных рыб и, возможно, встреча с морской черепахой или леопардовым скатом.

Возвращение

Примерно в 15:30 — возвращение на пирс, а затем трансфер в дайв-центр, где гостей ждут прохладительные напитки, отдых и обсуждение увиденного.

Организационные детали

Для кого подходит:

▪ Сертифицированные дайверы (от уровня Open Water)

▪ Новички могут пройти пробное погружение с англоязычным

инструктором (по запросу, оплачивается отдельно)

▪ Участвовать могут дети от 10 лет

Необходимо предоставить после бронирования:

Фото паспорта

Название отеля

Размер ноги

Размер одежды (в формате XS, S, M и т. д.)

В стоимость входит:

Питание: завтрак и обед по системе «шведский стол», свежие фрукты, чай, кофе и питьевая вода включены

Трансфер при проживании в районах Чалонг, Най Харн, Равай, Ката, Карон, Патонг, Камала. Из других районов — за дополнительную плату

100% предоплата переводом обязательна — для гарантированного бронирования мест на лодке и снаряжения

Оплачивается отдельно: