Эта поездка объединяет три уникальных локации провинции Пханг Нга.
Посетите Sea Turtle Conservation Center, где морских черепах готовят к выпуску в море, проведите время в Elephant Sanctuary Khaolak, наблюдая за счастливыми слонами, и исследуйте Phang Nga Wildlife Animal Sanctuary, чтобы увидеть редких животных.
Описание экскурсииПогружение в мир животных Таиланда • Первой остановкой станет центр спасения и реабилитации морских черепах — Sea Turtle Conservation Center, расположенный в живописном районе Кхаолак.
- Этот центр занимается спасением черепах, пострадавших от загрязнения океана и рыболовных сетей, а также их подготовкой к возвращению в естественную среду обитания. В центре есть бассейны с черепахами разных возрастов: от малышей, недавно вылупившихся из яиц, до взрослых особей, готовящихся к выпуску в океан. Посещение центра не только вдохновит вас, но и покажет, как важны усилия по защите морской фауны для здоровья экосистемы планеты.
- Второй точкой нашего путешествия станет Elephant Sanctuary Khaolak. Это не просто заповедник, а дом для слонов, где их защищают от эксплуатации. Вас ждет увлекательное общение с этими удивительными животными, возможность покормить их, приготовить для них корм и даже искупаться вместе с ними. Здесь вы увидите, как слоны наслаждаются жизнью в условиях свободы и заботы. Приют для редких и уязвимых животных • Завершающим этапом нашего путешествия станет посещение приюта для редких и уязвимых животных. Phang Nga Wildlife Animal Sanctuary — это место, где находят убежище животные, пострадавшие от браконьерства или разрушения их естественной среды обитания.
- Вы увидите разнообразных обитателей приюта, среди которых могут быть панголины, гиббоны, экзотические птицы, олени, и другие редкие виды. Приют не только спасает животных, но и играет важную роль в экологическом образовании, привлекая внимание к проблемам исчезновения видов и важности защиты природных ресурсов.
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- Вода
Что не входит в цену
- Билеты в заповедник слонов
- Питание
- Сувениры
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елизавета
26 сен 2025
Большое спасибо Андрею! Экскурсия была очень увлекательная!
Трогательно было наболюдать за разнообразной фауной Тайланда: от маленьких черепашек до больших слонов. Очень понравилось что тут вся экскурсия завязана на бережном отношении к животным!
Светлана
14 фев 2025
Были мы в увлекательном путешествие по Тайланду. Наш гид Андрей предложил нам экскурсию в центр разведения морских черепах, покормить и покупать слоников в заповеднике, и посетили мы центр реабилитации животных
