Это визуальное и эмоциональное погружение в красоту Пхукета с воздуха: вы пролетите над джунглями, храмами, яхт-маринами, побережьем… Ощутите свободу, простор, восторг — и яркие впечатления будут с вами ещё долго после приземления.
Описание экскурсии
- Вы полюбуетесь панорамами тропических островов, пляжей, джунглей и храмов.
- Увидите с высоты знаковые места — Большого Будду, залив Пханг Нга, остров Джеймса Бонда и другие.
- Сделаете фото и видео с захватывающих ракурсов — для воспоминаний и соцсетей.
Про безопасность
- Все самолёты частные и сертифицированные, проходят регулярные техосмотры.
- Мы сотрудничаем с профессиональными пилотами с лицензией и налётом от 1000 ч.
- Перед полётом проведём инструктаж по безопасности.
Кому подойдёт, а кому нет
- Подойдёт взрослым и детям от 2 лет.
- Не рекомендуем летать беременным женщинам, людям с тяжёлыми заболеваниями сердечно-сосудистой системы и страхом высоты.
Организационные детали
- Полёт длится 15 мин.
- Полёт можно организовать для большего количества человек и дольше по продолжительности — до 3 путешественников и до 60 мин. Детали уточняйте в переписке.
- Пилот англоговорящий, рассказы не предусмотрены.
- Возможна отмена вылета по погодным условиям или техническим причинам — обычно сообщаем об этом за 1–2 ч до полёта, но бывают и непредвиденные ситуации.
- Что взять с собой: солнцезащитные очки, паспорт или ID, подтверждающий личность.
Руслан — Организатор на Пхукете
Провёл экскурсии для 667 туристов
Я руководитель официального туристического агентства на Пхукете. Мы работаем с 2018 года, проводим индивидуальные и групповые экскурсии. Ждём вас на острове!
