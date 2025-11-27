Исследовать дикие пещеры и мангровые леса, полюбоваться лагунами и прокатиться на каяке
Представьте себе безлюдный остров со сквозными пещерами, бирюзовыми лагунами, дикими обезьянами и большими птицами. Это место — словно с другой планеты. И именно туда мы с вами отправимся!
Описание водной прогулки
Мы заберём вас из отеля на автомобиле и довезём до пирса, где нас уже будет ждать лодка. Отсюда начнётся наше захватывающее приключение. В программе:
Пещеры и летучие мыши
За 40 минут мы доберёмся до живописного острова Панак. Первым «испытанием» станет прохождение 40-метровой пещеры вплавь. Вы полюбуетесь разноцветными сталактитами, увидите летучих мышей. Для удобства мы выдадим вам налобные фонарики. Пройдя пещеру насквозь, окажемся в центре острова, где можно встретить обезьян. После короткой прогулки вернёмся к лодке.
Прыжок в лагуну
Через другую пещеру попадём в скрытую лагуну. По желанию вы сможете спрыгнуть в воду с четырёх метров или пройти по пещере вплавь. Здесь вас ждут невероятные виды и тёплая вода. В обратный путь пойдём по нижнему ярусу пещеры — нырять не нужно.
Живописная бухта и «Мороженое»
Нашей следующей локацией станет уютная бухта с кристально чистой водой и песчаным пляжем. Вы отдохнёте на берегу и посетите пещеру «Мороженое», где сталактиты и сталагмиты издают необычные музыкальные звуки.
Мангровый лес и каякинг
Выйдем к мангровому лесу, понаблюдаем за ползущими рыбами и крабами. Завершающий этап путешествия — каякинг. Мы пройдём через узкую пещеру и окажемся в месте обитания диких обезьян. Вы сможете покормить их фруктами с безопасного расстояния. Затем отправимся на дикий пляж, поплаваем и вернёмся на пирс, откуда вас доставят обратно в отель.
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер (мы вызываем для вас такси), прогулка на лодке, вода и лёд на борту без ограничений, аренда коралловых тапочек и фонариков. Отдельно оплачивается прогулка на каяке — 300 батов с человека
Программа подходит участникам, которые умеют плавать и не боятся узких тёмных мест
У капитана есть лицензия на перевозки. Перед стартом мы проведём инструктаж и выдадим спасательные жилеты. Время в пути на лодке — 40 минут в одну сторону
С вами поеду я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 09:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сабри — ваша команда гидов на Пхукете
Провели экскурсии для 29527 туристов
Мы — команда гидов в Турции и Таиланде. Для нас путешествия не работа, а образ жизни. Мы как семья: любим делиться впечатлениями, открывать новые места и показывать настоящую жизнь страны, читать дальше
а не только популярные туристические локации.
Нам важно, чтобы каждая поездка была уникальной: кто-то ищет историю, кто-то хочет почувствовать атмосферу улиц, а кому-то ближе современная жизнь. Мы стараемся учитывать интересы каждого, выводить гостей за рамки привычного и находить действительно стоящие локации. С радостью покажем вам удивительные места, расскажем любопытные факты и подарим незабываемые впечатления.