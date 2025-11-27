Представьте себе безлюдный остров со сквозными пещерами, бирюзовыми лагунами, дикими обезьянами и большими птицами. Это место — словно с другой планеты. И именно туда мы с вами отправимся!

Описание водной прогулки

Мы заберём вас из отеля на автомобиле и довезём до пирса, где нас уже будет ждать лодка. Отсюда начнётся наше захватывающее приключение. В программе:

Пещеры и летучие мыши

За 40 минут мы доберёмся до живописного острова Панак. Первым «испытанием» станет прохождение 40-метровой пещеры вплавь. Вы полюбуетесь разноцветными сталактитами, увидите летучих мышей. Для удобства мы выдадим вам налобные фонарики. Пройдя пещеру насквозь, окажемся в центре острова, где можно встретить обезьян. После короткой прогулки вернёмся к лодке.

Прыжок в лагуну

Через другую пещеру попадём в скрытую лагуну. По желанию вы сможете спрыгнуть в воду с четырёх метров или пройти по пещере вплавь. Здесь вас ждут невероятные виды и тёплая вода. В обратный путь пойдём по нижнему ярусу пещеры — нырять не нужно.

Живописная бухта и «Мороженое»

Нашей следующей локацией станет уютная бухта с кристально чистой водой и песчаным пляжем. Вы отдохнёте на берегу и посетите пещеру «Мороженое», где сталактиты и сталагмиты издают необычные музыкальные звуки.

Мангровый лес и каякинг

Выйдем к мангровому лесу, понаблюдаем за ползущими рыбами и крабами. Завершающий этап путешествия — каякинг. Мы пройдём через узкую пещеру и окажемся в месте обитания диких обезьян. Вы сможете покормить их фруктами с безопасного расстояния. Затем отправимся на дикий пляж, поплаваем и вернёмся на пирс, откуда вас доставят обратно в отель.

