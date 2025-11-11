Симиланские острова — это острова Таиланда, расположенные в Андаманском море к западу от провинции Пхангнга. Симилан в переводе означает «девять», именно столько островов входят в состав архипелага.
Мы приглашаем вас на нашу увлекательную экскурсию, чтобы вы своими глазами увидели это потрясающее место, а также поплавали с черепахами и прогулялись по живописному острову.
Описание водной прогулкиЭкскурсия в тарифе Комфорт+ Симиланские острова — самые красивые в окрестностях Пхукета и входят в десятку лучших мест для дайвинга во всём мире! Белоснежные пляжи с кристально чистой водой и самым разнообразным подводным миром — это ли не рай на земле? Совершите вместе с нами комфортную экскурсию на Симиланские острова, где вы насладитесь водными прогулками, потрясающими живописными видами Андаманского моря, местными джунглями и здесь вас ждет снорклинг в открытом море, где вы сможете увидеть красоту подводного мира, а также, если повезёт, встретить морских черепах. Вас ожидает:
- Возможность увидеть живописную природу одного из самых красивых Национальных парков Таиланда.
- Множество остановок для съёмки с захватывающими видами.
- Познакомитесь с подводным миром и его обитателями.
- Проведёте незабываемое время, исследуя укромные уголки нашей планеты.
• Прогулка по острову и подъём на знаменитую Парусную скалу с завораживающими панорамными видами. Важная информация:
- Преимущества пакета Комфорт+: Маленькие группы до 38 человек, бесплатный Wi-Fi и музыка на лодке, пляжные полотенца и ласты, одноразовые загубники для снорклинга и бесплатные дождевики, пиво, мороженное и бокал вина по возвращению.
- Время в программе экскурсии носит ознакомительный характер, очерёдность посещения локаций может меняться.
- Данная экскурсия запрещена беременным женщинам и детям младше 1 года, т. к. проходит на скоростном катере или катамаране.
- Экскурсия подойдет не всем. Предупреждаем, что дорога до Симиланских островов довольно утомительна.
Ежедневно в 4:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Симиланские острова
- Андаманское море
- Парусная скала
Что включено
- Услуги русскоговорящего гида
- Трансфер на комфортабельном автобусе
- Питание, напитки и свежие фрукты на борту
- Входы по маршруту
- Снаряжение и страховка
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 4:00.
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
