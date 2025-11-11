Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Симиланские острова — это острова Таиланда, расположенные в Андаманском море к западу от провинции Пхангнга. Симилан в переводе означает «девять», именно столько островов входят в состав архипелага.



Мы приглашаем вас на нашу увлекательную экскурсию, чтобы вы своими глазами увидели это потрясающее место, а также поплавали с черепахами и прогулялись по живописному острову.