37 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Все оттенки аутентичного Пхукета

Обзорный тур по югу или нетуристическому дикому северу Пхукета полностью погрузит и новичков, и знатоков Таиланда в атмосферу острова. Вы встретите спрятанные от цивилизации деревни, заброшенные отели, нехоженые тропы в джунглях, безлюдные пляжи с чистым морем и белым песком. Визитные карточки Пхукета также не обойдем стороной — вы увидите Большого Будду, впечатляющий буддийский храм Ват Чалонг и многое другое. По пути мы будем останавливаться в самобытных местных кафе с самой вкусной и недорогой едой на Пхукете. А передвижение на байке позволит проезжать по узким тропам в места, куда практически невозможно добраться на автомобиле или минибасе.

Знакомство с местной культурой

Вы окажетесь в нетуристических уголках острова, где изнутри рассмотрите быт местных жителей, узнаете об особенностях тайского менталитета, традициях и религии. В небольшой рыбацкой деревушке вы увидите, как живут тайские цыгане, посвятившие свою жизнь морю. А во время остановок услышите множество интересных фактов из истории Пхукета, узнаете, как остров развивался и почему стал так популярен у путешественников.

Кому подойдет экскурсия

Наши экскурсии предназначены для настоящих исследователей местной жизни, любителей экзотики, дикой природы и приключений.