37 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Неизведанный Пхукет - обзорное путешествие на мото

Посетить недоступные аутентичные места острова и погрузиться в тайскую культуру
Экскурсия на мотобайке — пожалуй, лучший способ познакомиться с Пхукетом.

За один день вы изучите главные объекты острова и проедете по удивительным нетуристическим местам: затерянным рыбацким деревушкам, диким джунглям и красивым
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безлюдным пляжам.

Вы познакомитесь с бытом и традициями тайцев, попробуете вкуснейшие блюда местной кухни и откроете для себя незаезженные смотровые площадки с потрясающими видами на соседние острова, лагуны и бухты. Приготовьтесь увидеть настоящий Пхукет!

4.8
38 отзывов
Неизведанный Пхукет - обзорное путешествие на мото
Неизведанный Пхукет - обзорное путешествие на мото
Неизведанный Пхукет - обзорное путешествие на мото

Описание экскурсии

Все оттенки аутентичного Пхукета

Обзорная поездка по югу или нетуристическому дикому северу Пхукета полностью погрузит и новичков, и знатоков Таиланда в атмосферу острова. Вы встретите спрятанные от цивилизации деревни, заброшенные отели, нехоженые тропы в джунглях, безлюдные пляжи с чистым морем и белым песком. Визитные карточки Пхукета также не обойдем стороной — вы увидите Большого Будду, впечатляющий буддийский храм Ват Чалонг и многое другое. По пути мы будем останавливаться в самобытных местных кафе с самой вкусной и недорогой едой на Пхукете. А передвижение на байке позволит проезжать по узким тропам в места, куда практически невозможно добраться на автомобиле или минибасе.

Знакомство с местной культурой

Вы окажетесь в нетуристических уголках острова, где изнутри рассмотрите быт местных жителей, узнаете об особенностях тайского менталитета, традициях и религии. В небольшой рыбацкой деревушке вы увидите, как живут тайские цыгане, посвятившие свою жизнь морю. А во время остановок услышите множество интересных фактов из истории Пхукета, узнаете, как остров развивался и почему стал так популярен у путешественников.

Кому подойдет экскурсия

Наши экскурсии предназначены для настоящих исследователей местной жизни, любителей экзотики, дикой природы и приключений.

Организационные детали

  • Оплата гиду на месте в батах
  • Экскурсия для 2 человек проводится на 2 мотобайках с опытными водителями-гидами (путешественник — пассажир на нашем байке)
  • Для большего количества участников экскурсию можно провести на автомобиле (уточняйте в переписке)
  • Мы можем скорректировать маршрут в зависимости от места вашего проживания и предпочтений
  • По желанию во время экскурсии вас может сопровождать фотограф. Подробности уточняйте в переписке.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник$500
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья и Кристина
Илья и Кристина — ваша команда гидов на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 424 туристов
Привет, мы Илья и Кристина. Профессиональный фотограф и организатор туров и мероприятий. С нами работает отличная команда гидов и фотографов — мы с радостью покажем вам свою Азию. Наша жизнь —
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одно большое фотопутешествие, за плечами более 30 стран, многие из которых мы проехали автостопом, знакомясь с новыми людьми и изучая жизнь страны изнутри. Мы взбирались на вулканы Явы, пробирались по джунглям Бали в поисках самого высокого водопада, исследовали природу Алтая в многодневных походах дикарями, исколесили пол-Европы на авто и проехали всю Азию на байке. Мы поделимся с вами интересными историями. Расскажем, как интереснее всего знакомиться с новыми странами и куда отправиться в следующую поездку. Покажем вам всё самое экзотичное и нетуристическое. Вы станете не обычными туристами, а исследователями. Ну и, конечно, хорошие фотографии будут приятным дополнением к путешествию!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 38 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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М
Ребята отличные! Знают свою работу!! Изначально в планах была экскурсия на скутерах, но была самая жара и Илья и Кристина предложили поехать на машине. Был негатив, так как хотелось экстрима
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на скутерах, на потом, оглядываясь назад, поняли, что ребята были правы. Лучше поберечь себя в самую жару, чем целый день катать в самый не сезон для скутеров. Побывали там, где хотели. Желания наши были все учтены сполна!! Старый город, Большой Будда, Рыбный рынок и тп и тд. Отельное Спасибо Кристине за качественные фотографии - отлично подмечены простые обыденные вещи. Илья интересно рассказывал о стране, особенностях тайцев, их быте, религии, заработках, Буддизме. Прекрасные, спокойные ребята. Отдельное спасибо за рассказ о особенностях езды на скутере в Таиланде. Адекватные гиды- прям Бони и Клайд)))) Сработанная команда - Рекомендую!!

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Е
Добрый день!!! Вчера у меня была замечательная поездка на мотобайке по Пхукету!!! Не хочу называть это экскурсией, потому что меня никто не торопил, не ограничивал по времени, не рассказывал занудный
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текст, все было наоборот)))) Я как-будто встретилась с приятелем и он, учитывая мои пожелания, показал мне остров. Очень понравился заброшенный отель, от туда открывается потрясающий вид, и я видела там летучих мышей!!!! А ещё были красивые пляжи, местный рынок, Пхукет Таун где я попробовала вкусное мороженое!!! Мы заехали пообедать в местное кафе, где цены поразили меня своей демократичностью)))) И все это в лёгкой, непринуждённой обстановке, за приятной и интересной беседой!!! А ещё Илья отличный водитель! Вначале мне было страшно, т. к. я первый раз ездила на байке, но потом я успокоилась и получала удовольствие!!! Вобщем это бы чудесный день. Теперь дождусь фоток, которые весьма кстати входят в программу, так что я свой фотик достала всего один раз. Илья сам фотографировал и красивые виды и меня, говорил куда лучше встать))))) Я безусловно рекомендую это путешествие, я осталась в восторге и ещё долго буду его вспоминать! Один совет, одевайте одежду, защищающую от солнца, я сглупила и оделась в открытую одежду и немного поджарились плечики)

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Д
Отзыв для тех, кто любит небанальные путешествия, но еще по каким-то причинам сомневается))

У нас был обзорный тур по западной и центральной части Пхукета, в качестве транспорта мы остановились на автомобиле
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и это большой плюс!
Мы прогулялись по улочкам старого города, сливаясь с толпой и местным колоритом, посетили рынок и попробовали много удивительных и очень вкусных местных деликатесов. Мы узнали где лучшие цены, за что стоит торговаться, а что брать закрытыми глазами.
Утро началось с небольшого обзора вдоль побережья, потом мы забрели на тайный пляж - устроили фотосессию, Кристина нас очень много фотографировала в течении всего нашего трипа - мечта всех девушек иметь личного фотографа во время путешествия)) Много удивительных локаций - лучше вам их увидеть своими глазами.
В течении всего дня, проведенного с ребятами, нас с мужем не покидало ощущение, что Илья и Кристина наши давние знакомые, просто мы тысячу лет не виделись, так они смогли найти подход и все были на одной волне.
Спасибо большое ребятам! Они еще больше нас вдохновили на путешествия! Удачи вам в вашем деле и до скорых встреч!

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Елена
Если вы любите быструю езду, ветер в лицо, хотите посетить мало исхоженные уголки Пхукета - эта экскурсия для вас! Илья и Максим (мы с мужем пассажирами на их байках) показали
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нам много интересных мест - гору обезьян, заброшенный отель с прекрасным видом на море, Пхукет-таун и другие разности. Маршрут ребята подбирают с учетом ваших пожеланий, все очень индивидуально. Обедали в аутентичном тайском кафе, много узнали о культуре и обычаях тайцев. Илья много фотографировал (ждем фото!:)), Максим увлекательно и профессионально рассказывал обо всем. Отдельное и не меньшее впечатление - мотобайк! Ощущение скорости, маневренности (прощайте, автомобильные пробки!), драйва! Море эмоций и позитива после тура!

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Е
Пожалуй лучшего предновогоднего подарка пиидумать просто нельзя. Что для меня важно в индивидуальном экскурссионном туре? Во -первых, байк - ну а как иначе на Пхукете? Во-торых, в процессе поездки с
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гидом, должно быть легко, просто и радостно- так и случилось: истории про Будду и фото с забинтованной пальмой, нереальные виды, три тысячи фоток, любезно сделанных гидом и совместный заплыв в какой-то красивой бухте. В-третьих, тур по тебя …. так появились джунгли, закаты и многое другое, что интересно именно тебе. Гид, Александр… и да, завтра снова на байке по Пхукету, мы же обьехали не весь остров.

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Т
Добрый день, уважаемые путешественники! Прошло уже 2 недели с того момента, как нам выпала возможность посетить эту экскурсию, но эмоции до сих пор не утихают! Это и экскурсией-то назвать нельзя
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- это была встреча друзей и веселая (а местами и экстремальная) поездка по любимой стране)))
Но, по порядку… Планируя очередной отпуск на Пхукете, я долго искала в сети экскурсии, непохожие на те, стандартные, что предлагают экскурсионные агентства и туроператоры. Я очень люблю Тайланд, но толпы людей на коллективных экскурсиях, не дающие возможности насладиться красотами страны, очень нервируют. Поэтому, наткнувшись на авторский мототур Ильи я поняла – вот то, что мне нужно!!!
Хочется сказать отдельное спасибо Илье за терпение, т. к. маршрут поездки мы переделывали несколько раз, с учетом наших пожеланий и предпочтений. Ребята вовремя приехали к отелю на двух байках, еще раз уточнили план поездки и…. все пошло не так как планировали)))
Начало нашего путешествия прошло очень насыщенно, т. к. помимо красивейших мест, куда нас привозили Илья с Максимом, мы получили массу интересной информации о Тайланде, его истории и традициях. Максим, ты прекрасный рассказчик!
В старом городе, оказывается, есть куча интересных мест, которые заставляют по иному взглянуть на Пхукет (например, старейшая аптека, в которой до сих пор делают снадобья из «мышиных хвостиков», или небольшие тайские кафешки, в которых за копейки готовят вкуснейшие вегетарианские блюда (от мяса не отличишь!), или колоритные китайские храмы с непонятными нам ритуалами… После нескольких запланированных точек маршрута пошел дождь. Сначала мы очень расстроились, т. к. пришлось остановиться и ждать, когда он утихнет. Но эта остановка наоборот дала нам возможность поговорить с ребятами, расспросить о том, как им живется в этой стране, с какими трудностями приходится сталкиваться, что их привлекает в Тайланде… На самом деле, очень интересно было услышать «бытовую сторону» проживания в чужой стране)))
К сожалению, погода скорректировала наши планы, и мы не везде успели побывать. Но это уже претензии не к ребятам))). В любом случае, у нас осталось много красивых фотографий и ярких эмоций.
В итоге, хочу сказать, что подобного рода экскурсии будут интересны тем людям, кто не любит торопиться, кто не любит «стадные» мероприятия, кто хочет узнать эту страну такой, какая она есть – без прикрас!

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