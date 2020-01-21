37 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Неизведанный Пхукет — обзорный мототур

Посетить недоступные аутентичные места острова и погрузиться в тайскую культуру

Илья и Кристина
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Илья и Кристина – ваш гид
Экскурсия на мотобайке — пожалуй, лучший способ познакомиться с Пхукетом.

За один день вы изучите главные объекты острова и проедете по удивительным нетуристическим местам: затерянным рыбацким деревушкам, диким джунглям и красивым безлюдным пляжам.

Вы познакомитесь с бытом и традициями тайцев, попробуете вкуснейшие блюда местной кухни и откроете для себя незаезженные смотровые площадки с потрясающими видами на соседние острова, лагуны и бухты.

Приготовьтесь увидеть настоящий Пхукет!
$220
$154 за человека
скидка30%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
На мотоцикле
Продолжительность 5 часов
До 2 человек
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У этой экскурсии37 отзывов
4.81
Неизведанный Пхукет — обзорный мототур
Неизведанный Пхукет — обзорный мототур

Что вас ожидает

Все оттенки аутентичного Пхукета
Обзорный тур по югу или нетуристическому дикому северу Пхукета полностью погрузит и новичков, и знатоков Таиланда в атмосферу острова. Вы встретите спрятанные от цивилизации деревни, заброшенные отели, нехоженые тропы в джунглях, безлюдные пляжи с чистым морем и белым песком. Визитные карточки Пхукета также не обойдем стороной — вы увидите Большого Будду, впечатляющий буддийский храм Ват Чалонг и многое другое. По пути мы будем останавливаться в самобытных местных кафе с самой вкусной и недорогой едой на Пхукете. А передвижение на байке позволит проезжать по узким тропам в места, куда практически невозможно добраться на автомобиле или минибасе.

Знакомство с местной культурой
Вы окажетесь в нетуристических уголках острова, где изнутри рассмотрите быт местных жителей, узнаете об особенностях тайского менталитета, традициях и религии. В небольшой рыбацкой деревушке вы увидите, как живут тайские цыгане, посвятившие свою жизнь морю. А во время остановок услышите множество интересных фактов из истории Пхукета, узнаете, как остров развивался и почему стал так популярен у путешественников.

Кому подойдет экскурсия

Наши экскурсии предназначены для настоящих исследователей местной жизни, любителей экзотики, дикой природы и приключений.

Организационные детали

  • Оплата гиду на месте в батах
  • Экскурсия для 2 человек проводится на 2 мотобайках с опытными водителями-гидами (путешественник — пассажир на нашем байке)
  • Для большего количества участников экскурсию можно провести на автомобиле (уточняйте в переписке)
  • Мы можем скорректировать маршрут в зависимости от места вашего проживания и предпочтений
  • По желанию во время экскурсии вас может сопровождать фотограф. Подробности уточняйте в переписке.
Неизведанный Пхукет — обзорный мототур
Неизведанный Пхукет — обзорный мототур
Неизведанный Пхукет — обзорный мототур
Неизведанный Пхукет — обзорный мототур
Неизведанный Пхукет — обзорный мототур
Неизведанный Пхукет — обзорный мототур
Неизведанный Пхукет — обзорный мототур
Неизведанный Пхукет — обзорный мототур
Неизведанный Пхукет — обзорный мототур
Неизведанный Пхукет — обзорный мототур
Неизведанный Пхукет — обзорный мототур
Неизведанный Пхукет — обзорный мототур
Неизведанный Пхукет — обзорный мототур

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Илья и Кристина
Илья и Кристина
Привет, мы Илья и Кристина. Профессиональный фотограф и организатор туров и мероприятий. С нами работает отличная команда гидов и фотографов — мы с радостью покажем вам свою Азию. Наша жизнь — одно большое фотопутешествие, за плечами более 30 посещенных стран, многие из которых мы проехали автостопом, знакомясь с новыми людьми и изучая жизнь страны изнутри. Мы взбирались на вулканы Явы, пробирались по джунглям Бали в поисках самого высокого водопада, исследовали природу Алтая в многодневных походах «дикарем», исколесили пол-Европы на авто и проехали всю Азию на байке. Мы поделимся с вами своими интересными историями, расскажем, как интереснее всего знакомиться с новыми странами и куда отправиться в следующую поездку. Мы покажем вам все самое экзотичное и нетуристическое. Вы станете не обычными туристами, а исследователями. Ну и, конечно, хорошие фотографии будут приятным дополнением к путешествию!
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37 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

21 января 2020
Не советуем брать экскурсию. Ориентировались на отзывы определенных гидов, думали что приедут они, приехали рандомные парни, которые даже не знают друг друга лично. Оказалось что заказы с сайта разбирают кто попало. Один гид был очень крутой, Илья, вёз на мопеде меня и Постоянно рассказывал интересные факты. А вот второй гид Михаил возил мою девушку, практически ничего не рассказывал, сходу заявил что мы должны торопиться потому что ему надо на тренировку. Разнылся что ему не нравятся заброшенные отели, когда мы попросили нас туда отвезти, ибо это заявлено в экскурсии, насупился, отвёз и пока Илья нас там водил, михаил залипал в телефон снизу. Экскурсия была очень поспешная, не все места посетили, не советуем брать, потому что не известно кто приедет ее везти. Респект лишь Илье, оч хороший парень
10 января 2020
Жаль, что ни Илью, ни Кристину мы не увидели. Наш тур проводили Артем и Константин. Ребята отлично водят байки, это впечатлило, пожалуй, больше всего. Потому, что их работа как гидов не впечатлила совсем. Да, они показали нам красивые места на юге Пхукета, заброшенный отель, милого слоненка, уединенный монастырь, Большого Будду и Ват Чалонг. Но рассказа об острове, его культуре, истории практически не было, на вопросы отвечали по типу «ну это что-то заимствованное из индуизма, здесь вообще много заимствовано из индуизма». Ребята не историки и не искусствоведы, просто хорошие парни, которые давно живут в Таиланде и уже считают себя местными. Они поделятся всем, что знают об острове, но это не очень много. Так что «быт и традиции тайцев», «интересные факты из истории Пхукета…» остались за кадром. О вкуснейшей тайской кухне мы тоже узнавали самостоятельно: кафе, в котором остановились на обед, абсолютно заурядное, сейчас я даже не вспомню, что там заказывала, при том что в других местах тайская еда мне очень понравилась.
15 октября 2019
Экскурсия достаточно интересная, виды шикарные. Мне понравилось
Кирилл
23 мая 2019
Экскурсия оказалась лучше чем я ожидал, мне всё понравилось. Рекомендую не ездить по популярным местам, а просить Илью показать вам нетипичные и безлюдные места, например, заброшенные отели. Приятным дополнением Илья сделает вам отличные фото, добавив которые в инстаграм, вы соберёте много лайков и восторженных комментариев
21 мая 2019
Экскурсия прошла замечательно, больше всего на удивление понравилась прогулка по Пхукет-тауну (столице). Классные фотки! Рекомендую!
30 апреля 2019
Экскурсия была потрясающая, благодаря Илье и Кристине. Ребята большие молодцы. Мой отель находился на севере острова, а хотелось побывать в южной части. Ребята все четко организовали. Экскурсия была легкой, непринужденной и интересной. Заезжали в места недоступные для туристических групп. Это было здорово! Я получила огромное удовольствие. Хочу отдельно поблагодарить Кристину за фото. Единственный маленький недостаточек - мало фото с Большого Будды!)))))) Всем рекомендую данную экскурсию!
28 апреля 2019
Экскурсия потрясающая! Илья и Кристина поистине показывают настоящий, максимально разнообразный Таиланд, чутко прислушиваются ко всем пожеланиям и корректируют маршрут. Илья интересно рассказывает обо всех тонкостях, а фото Кристины - это невероятное, настоящий солнечный кусочек страны улыбок. Очень рекомендую экскурсию - это настоящая наполненность эмоциями и впечатлениями)
11 апреля 2019
Мне очень понравилась экскурсия. Все было продумано и все мои пожелания были учтены. На байке по Пхукету - очень здорово. Илья, огромное спасибо. Все было на высшем уровне. Как если бы провела время с другом, отлично знающим Пхукет.
2 апреля 2019
Все прошло просто замечательно) спасибо огромное Илье за его кооперативность, отзывчивость и просто добрую душу. Он действительно умеет удивить и сделает прекрасные фотографии которые останутся вашими тёплыми воспоминаниями о Пхукете :)))
25 марта 2019
Спасибо Илье за мини-путешествие по Пхукету! Здорово, что учитываются пожелания и фактически экскурсия подстраивается под вас. Очень круто, что без толпы туристов вокруг! Есть локации, где вы вообще одни. Ещё большой плюс, что остров вам показывает не типичный гид, заунывным голосом зачитывающий заученные факты. А по-настоящему живой человек)) Если вы не водите байк - обязательно берите эту экскурсию, без этого просто не увидеть многое. Если водите, то тоже возьмите в начале отдыха, чтобы сначала посмотреть 'самое вкусное' со знающим человеком, те места о которых сами возможно не узнаете.
Ещё 27 отзывов

Илья и Кристина проводит ещё 5 экскурсий

По Пхукету на автомобиле: обзорный турПо Пхукету на автомобиле: обзорный турПо Пхукету на автомобиле: обзорный тур
скидка20%
$300
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6 часов
2 отзыва
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Погрузиться в повседневную жизнь Старого города и запечатлеть себя на его атмосферных улицах
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