37 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

За один день вы изучите главные объекты острова и проедете по удивительным нетуристическим местам: затерянным рыбацким деревушкам, диким джунглям и красивым
Описание экскурсии
Все оттенки аутентичного Пхукета
Обзорная поездка по югу или нетуристическому дикому северу Пхукета полностью погрузит и новичков, и знатоков Таиланда в атмосферу острова. Вы встретите спрятанные от цивилизации деревни, заброшенные отели, нехоженые тропы в джунглях, безлюдные пляжи с чистым морем и белым песком. Визитные карточки Пхукета также не обойдем стороной — вы увидите Большого Будду, впечатляющий буддийский храм Ват Чалонг и многое другое. По пути мы будем останавливаться в самобытных местных кафе с самой вкусной и недорогой едой на Пхукете. А передвижение на байке позволит проезжать по узким тропам в места, куда практически невозможно добраться на автомобиле или минибасе.
Знакомство с местной культурой
Вы окажетесь в нетуристических уголках острова, где изнутри рассмотрите быт местных жителей, узнаете об особенностях тайского менталитета, традициях и религии. В небольшой рыбацкой деревушке вы увидите, как живут тайские цыгане, посвятившие свою жизнь морю. А во время остановок услышите множество интересных фактов из истории Пхукета, узнаете, как остров развивался и почему стал так популярен у путешественников.
Кому подойдет экскурсия
Наши экскурсии предназначены для настоящих исследователей местной жизни, любителей экзотики, дикой природы и приключений.
Организационные детали
- Оплата гиду на месте в батах
- Экскурсия для 2 человек проводится на 2 мотобайках с опытными водителями-гидами (путешественник — пассажир на нашем байке)
- Для большего количества участников экскурсию можно провести на автомобиле (уточняйте в переписке)
- Мы можем скорректировать маршрут в зависимости от места вашего проживания и предпочтений
- По желанию во время экскурсии вас может сопровождать фотограф. Подробности уточняйте в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$500
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
У нас был обзорный тур по западной и центральной части Пхукета, в качестве транспорта мы остановились на автомобиле