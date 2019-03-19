37 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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- это была встреча друзей и веселая (а местами и экстремальная) поездка по любимой стране)))

Но, по порядку… Планируя очередной отпуск на Пхукете, я долго искала в сети экскурсии, непохожие на те, стандартные, что предлагают экскурсионные агентства и туроператоры. Я очень люблю Тайланд, но толпы людей на коллективных экскурсиях, не дающие возможности насладиться красотами страны, очень нервируют. Поэтому, наткнувшись на авторский мототур Ильи я поняла – вот то, что мне нужно!!!

Хочется сказать отдельное спасибо Илье за терпение, т. к. маршрут поездки мы переделывали несколько раз, с учетом наших пожеланий и предпочтений. Ребята вовремя приехали к отелю на двух байках, еще раз уточнили план поездки и…. все пошло не так как планировали)))

Начало нашего путешествия прошло очень насыщенно, т. к. помимо красивейших мест, куда нас привозили Илья с Максимом, мы получили массу интересной информации о Тайланде, его истории и традициях. Максим, ты прекрасный рассказчик!

В старом городе, оказывается, есть куча интересных мест, которые заставляют по иному взглянуть на Пхукет (например, старейшая аптека, в которой до сих пор делают снадобья из «мышиных хвостиков», или небольшие тайские кафешки, в которых за копейки готовят вкуснейшие вегетарианские блюда (от мяса не отличишь!), или колоритные китайские храмы с непонятными нам ритуалами… После нескольких запланированных точек маршрута пошел дождь. Сначала мы очень расстроились, т. к. пришлось остановиться и ждать, когда он утихнет. Но эта остановка наоборот дала нам возможность поговорить с ребятами, расспросить о том, как им живется в этой стране, с какими трудностями приходится сталкиваться, что их привлекает в Тайланде… На самом деле, очень интересно было услышать «бытовую сторону» проживания в чужой стране)))

К сожалению, погода скорректировала наши планы, и мы не везде успели побывать. Но это уже претензии не к ребятам))). В любом случае, у нас осталось много красивых фотографий и ярких эмоций.

В итоге, хочу сказать, что подобного рода экскурсии будут интересны тем людям, кто не любит торопиться, кто не любит «стадные» мероприятия, кто хочет узнать эту страну такой, какая она есть – без прикрас!