Премиум-круиз по островам Пхукета. Катамаран: День в стиле люкс

Погрузитесь в атмосферу бесконечного лета, ярких коктейлей, танцев и захватывающих морских видов.
Этот круиз — не просто прогулка по Пхукету, это настоящий день в стиле «лакшери»: большой дизайнерский катамаран, мягкие пуфы и лежаки, бар на борту, модная музыка, фотогеничные локации и отдых без спешки. Всё, чтобы вы провели один из самых красивых дней отпуска.
Описание круиза

Маршрут: 2 живописных острова — Коралловый остров (Coral Island / Koh Hey) Живописная бухта с бирюзовой водой — здесь вы сможете искупаться, позагорать или поучаствовать в водных активностях (за доплату).
- Рача Яй (Racha Yai) Один из самых красивых островов рядом с Пхукетом — с белоснежным пляжем, прозрачной водой и отличными возможностями для снорклинга. Здесь катамаран бросит якорь, и вы сможете поплавать или сделать эффектные фото на фоне тропических пейзажей.
- Закат в море Под музыку диджея и бокал игристого мы встретим закат, возвращаясь обратно. Этот момент точно останется в памяти. Атмосфера HYPE — это расслабленный, но модный формат. Диджей играет мягкий хаус и лаунж, чтобы вы могли и потанцевать, и просто насладиться моментом. Отлично подойдёт для пар, компаний друзей, дня рождения или медового месяца. Организационные детали Продолжительность: ~7 часов (около 12:00–19:00) Отправление с пирса Чалонг Специальная одежда не нужна, но возьмите купальник, солнцезащитный крем, полотенце Возрастных ограничений нет, но атмосфера скорее взрослая Напитки из бара оплачиваются отдельно (кроме включённого бокала игристого) Туалеты и душ есть на борту 🌅 Подарите себе день, где всё создано для удовольствия: музыка, закаты, тропики и свобода на воде.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Корал (Coral Island, он же Ко Хе)
- Первая остановка - живописный остров с белоснежным песком и кристально чистой водой. Здесь туристы могут искупаться, позагорать или заняться снорклингом. Отличное место для фото и релакса
- Прогулка по Андаманскому морю
- Во время плавания между островами открываются панорамные виды на побережье Пхукета, скалы, лазурную воду и другие катамараны. Всё это под музыку, напитки и лёгкий ветерок
- Пляж Фридом (Freedom Beach)
- Иногда (по погодным условиям) маршрут включает пляж Фридом - уединённый уголок природы, куда невозможно добраться на автомобиле. Идеальное место для тех, кто ценит тишину, живописные пейзажи и отдых вдали от толп
- Закат на катамаране
- Финальный аккорд поездки - встреча заката прямо с борта HYPE, когда солнце садится за горизонт, освещая море и небо розово-оранжевыми красками. В это время включается вечерняя музыка, подают коктейли, начинается лёгкая вечеринка
Что включено
- Прогулка на стильном двухпалубном катамаране класса люкс
- DJ-сет на борту и развлекательная программа
- Неограниченные безалкогольные напитки
- Фрукты и закуски
- Обед в тайском стиле
- 1 бокал игристого
- Остановка для купания и снорклинга
Что не входит в цену
- Бар на борту (коктейли, пиво, премиальные напитки)
- Фото/видео-услуги
- Трансфер (если не включён в ваш тариф)
Место начала и завершения?
Пхукет
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Пхукета
