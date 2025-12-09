Мои заказы

Премиум-круиз по островам Пхукета - на катамаране

Ваш день в стиле люкс
Почувствуйте себя на обложке глянцевого журнала и проведите день в атмосфере гедонизма, стиля и музыки! Эта не просто прогулка по островам, а настоящая яхт-вечеринка в роскошном формате.

Здесь не будет скучных рассказов или толп туристов — только вы, лазурное море, стильный катамаран, изысканная еда, коктейли и танцы под диджей-сеты.
Премиум-круиз по островам Пхукета - на катамаране© Руслан
Премиум-круиз по островам Пхукета - на катамаране© Руслан
Премиум-круиз по островам Пхукета - на катамаране© Руслан

Описание круиза

Добро пожаловать на дневную лакшери-вечеринку на стильном катамаране с баром, диджеем, шеф-поваром и белоснежными лежаками! За 7 часов вы исследуете живописные бухты у побережья Пхукета, увидите знаменитый остров Корал и уединённый Рача-Яй, искупаетесь в бирюзовых водах Андаманского моря, насладитесь гастрономией и танцами под открытым небом.

Примерный тайминг

10:30–11:00 — сбор и регистрация на пирсе

Встреча гостей, приветственный напиток, посадка на катамаран.

11:00 — выход в море

Начало маршрута вдоль южного побережья Пхукета.

11:30–13:00 — плавание и первая остановка

  • Купание, снорклинг, паддл-борды
  • Фотосессия на фоне бухт и скал, солнечные ванны на лежаках

13:00–14:00 — обед на борту

Шведский стол: морепродукты, закуски, фрукты, десерты. Алкоголь — по барной карте (оплачивается отдельно).

14:00–17:00 — лаунж, музыка и купание

  • Диджей-сет, танцы, бар, расслабление под солнцем
  • Возможны дополнительные остановки для купания в уединённых бухтах

17:00–18:30 — вечеринка на закате

Заход солнца, бокал вина, музыка и возвращение в порт Чалонг.

Организационные детали

  • В стоимость входит: прогулка на стильном катамаране HYPE, трансфер на минивэне от/до отеля в основных зонах Пхукета (Патонг, Ката, Карон, Чалонг и др.), приветственный коктейль и фрукты, подача канапе и закусок в течение дня, пенная вечеринка и музыка от диджея на борту, остановка для купания и снорклинга (по погоде)
  • Отдельно по желанию оплачиваются алкогольные напитки, VIP-места и шезлонги (при наличии), фото- и видеоуслуги — подробности в переписке
  • Программа 16+. Алкоголь не подаётся гостям младше 18 лет
  • С вами будет капитан из нашей команды

ежедневно в 09:30

Стоимость круиза

Тип билетаСтоимость
Без трансфера$165
С трансфером$173
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 70 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан
Руслан — Организатор на Пхукете
Провёл экскурсии для 707 туристов
Я руководитель официального туристического агентства на Пхукете. Мы работаем с 2018 года, проводим индивидуальные и групповые экскурсии. Ждём вас на острове!

