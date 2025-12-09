Почувствуйте себя на обложке глянцевого журнала и проведите день в атмосфере гедонизма, стиля и музыки! Эта не просто прогулка по островам, а настоящая яхт-вечеринка в роскошном формате.
Здесь не будет скучных рассказов или толп туристов — только вы, лазурное море, стильный катамаран, изысканная еда, коктейли и танцы под диджей-сеты.
Описание круиза
Добро пожаловать на дневную лакшери-вечеринку на стильном катамаране с баром, диджеем, шеф-поваром и белоснежными лежаками! За 7 часов вы исследуете живописные бухты у побережья Пхукета, увидите знаменитый остров Корал и уединённый Рача-Яй, искупаетесь в бирюзовых водах Андаманского моря, насладитесь гастрономией и танцами под открытым небом.
Примерный тайминг
10:30–11:00 — сбор и регистрация на пирсе
Встреча гостей, приветственный напиток, посадка на катамаран.
11:00 — выход в море
Начало маршрута вдоль южного побережья Пхукета.
11:30–13:00 — плавание и первая остановка
- Купание, снорклинг, паддл-борды
- Фотосессия на фоне бухт и скал, солнечные ванны на лежаках
13:00–14:00 — обед на борту
Шведский стол: морепродукты, закуски, фрукты, десерты. Алкоголь — по барной карте (оплачивается отдельно).
14:00–17:00 — лаунж, музыка и купание
- Диджей-сет, танцы, бар, расслабление под солнцем
- Возможны дополнительные остановки для купания в уединённых бухтах
17:00–18:30 — вечеринка на закате
Заход солнца, бокал вина, музыка и возвращение в порт Чалонг.
Организационные детали
- В стоимость входит: прогулка на стильном катамаране HYPE, трансфер на минивэне от/до отеля в основных зонах Пхукета (Патонг, Ката, Карон, Чалонг и др.), приветственный коктейль и фрукты, подача канапе и закусок в течение дня, пенная вечеринка и музыка от диджея на борту, остановка для купания и снорклинга (по погоде)
- Отдельно по желанию оплачиваются алкогольные напитки, VIP-места и шезлонги (при наличии), фото- и видеоуслуги — подробности в переписке
- Программа 16+. Алкоголь не подаётся гостям младше 18 лет
- С вами будет капитан из нашей команды
ежедневно в 09:30
Стоимость круиза
|Тип билета
|Стоимость
|Без трансфера
|$165
|С трансфером
|$173
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 70 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — Организатор на Пхукете
Провёл экскурсии для 707 туристов
Я руководитель официального туристического агентства на Пхукете. Мы работаем с 2018 года, проводим индивидуальные и групповые экскурсии. Ждём вас на острове!
