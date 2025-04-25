Премиум-тур: Рача и Коралловый остров на катамаране

Острова Рача и Коралл предлагают отличные условия для снорклинга с разнообразием подводной жизни. Спокойные воды делают эти места идеальными для семейного отдыха. Обед в формате «шведский стол» добавляет комфорта и разнообразия к вашему отдыху. Это отличное место для знакомства с подводным миром!
Премиум-тур: Рача и Коралловый остров на катамаране
Премиум-тур: Рача и Коралловый остров на катамаране
Премиум-тур: Рача и Коралловый остров на катамаране
Ближайшие даты:
25
апр26
апр27
апр28
апр29
апр30
апр1
мая
Время начала: 07:00

Описание водной прогулки

Отдых на островах Рача и Коралл

Острова Рача и Коралл предоставляют замечательные условия для снорклинга, где вы сможете насладиться разнообразием подводной жизни. Эти места идеально подходят для семейного отдыха благодаря спокойным водам, которые создают комфортную атмосферу для всех.

Снорклинг для всей семьи

Здесь вы сможете погрузиться в увлекательный мир подводных обитателей. Снорклинг — это не только развлечение, но и возможность узнать больше о жизни морских существ, что делает этот опыт незабываемым для вас и ваших близких.

Комфортный отдых

Обед в формате «шведский стол» добавляет удобства и разнообразия вашему отдыху. Вы сможете выбрать блюда на любой вкус, что сделает ваши трапезы еще более приятными.

Знакомство с подводным миром

Эти острова — отличное место для знакомства с удивительным подводным миром. Откройте для себя красоту морской жизни и создайте незабываемые воспоминания о вашем путешествии!

Ежедневно в 07:00.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Рача
  • Коралловый остров
  • Мыс Промтеп
Что включено
  • Гид, говорящий на русском, китайском, английском и тайском языках
  • Трансфер в оба конца от вашего отеля, включая водный
  • Снаряжение для снорклинга
  • Тайский обед «шведский стол»
Что не входит в цену
  • Чаевые
Место начала и завершения?
Аэропорт, ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 07:00.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
  • Ожидайте звонка от нашего специалиста
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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