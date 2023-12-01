Давайте отправимся на морскую прогулку о лазурной глади Андаманского моря вблизи Пхукета.
На элитном катамаране вы отправитесь к Коралловому острову, где сможете понырять, увидеть коралловые рифы и их обитателей. Также вы побываете у мыса Промтеп и встретите закат в открытом море.
На элитном катамаране вы отправитесь к Коралловому острову, где сможете понырять, увидеть коралловые рифы и их обитателей. Также вы побываете у мыса Промтеп и встретите закат в открытом море.
Ближайшие даты:
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даты
Что вас ожидает:
- Остров Корал
- Мыс Промтеп
- Чалонг
- Коралловые рифы
Описание
Что вас ждетПарусные яхты и катамараны, скользящие по лазурной глади Андаманского моря вблизи Пхукета, — зрелище завораживающее. Оказавшись внутри них, ощущаешь себя в нереальном мире. Хотите в этот мир — к вашим услугам аренда катамаранов на Пхукете. Занятие парусным спортом, морскими прогулками на Пхукете — приятное и увлекательное, да и вряд ли существуют яхты, более изящные, изысканные и романтичные, чем парус. Во время вашего путешествия вы сможете заняться снорклингом в открытом море, пообедать на катамаране. Лучшая команда яхт и катамаранов будет сопровождать вас. Также на катамаране вы найдете 2-4 каюты, где сможете хорошо отдохнуть. Вы увидите удивительный подводный мир, по желанию можете высадиться на острове Коралл. Пока вы будете плыть, вы будете рыбачить на тунца и посетите самую южную часть острова мыс Промтеп.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Обед
- Маски для снорклинга
- Soft напитки
- Бутылка шампанского
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ваш отельЗавершение: Привезем вас в ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- В ближайшее время с вами свяжется менеджер по whatsapp или telegram
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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