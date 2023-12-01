Давайте отправимся на морскую прогулку о лазурной глади Андаманского моря вблизи Пхукета. На элитном катамаране вы отправитесь к Коралловому острову, где сможете понырять, увидеть коралловые рифы и их обитателей. Также вы побываете у мыса Промтеп и встретите закат в открытом море.

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