Погрузитесь в захватывающее путешествие: от адреналинового рафтинга по бурным порогам до умиротворяющего слоновьего СПА. Ощутите контраст эмоций и гармонию общения с этими мудрыми великанами. День, наполненный приключениями и спокойствием, оставит вас с глубоким чувством единения с природой

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Описание водной прогулки

Незабываемое приключение на природе

Погрузитесь в захватывающее путешествие, где бурные речные пороги встречаются с умиротворением природы. Начните свой день с активного сплава по стремительным водам, ощутите прилив адреналина и восторга от скорости.

Сплав по рекам

Это уникальная возможность испытать на себе всю мощь и красоту водной стихии. Вы сможете насладиться живописными пейзажами и ощутить единение с природой, преодолевая пороги и наслаждаясь каждой минутой приключения.

Встреча с величественными слонами

После активного дня вас ждёт мир спокойствия и благодати. Здесь вы сможете пообщаться с величественными слонами, погрузившись в их удивительный мир. Это уникальный опыт, который позволит вам:

Искупать и покормить этих мудрых гигантов;

Погладить их и почувствовать глубокую связь с природой;

Насладиться моментами умиротворения и радости.

Важная информация

Обратите внимание, что программа может меняться в зависимости от погодных условий или других непредвиденных обстоятельств. При посещении храмов может потребоваться дополнительная оплата за вход, которая будет использована в качестве пожертвования. Также, если туристы одеты ненадлежащим образом (открытые плечи, колени), одежда может быть предоставлена храмом за дополнительную плату.

Приготовьтесь к незабываемым моментам, которые останутся в вашей памяти надолго!