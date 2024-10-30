Описание водной прогулки
Незабываемое приключение на природе
Погрузитесь в захватывающее путешествие, где бурные речные пороги встречаются с умиротворением природы. Начните свой день с активного сплава по стремительным водам, ощутите прилив адреналина и восторга от скорости.
Сплав по рекам
Это уникальная возможность испытать на себе всю мощь и красоту водной стихии. Вы сможете насладиться живописными пейзажами и ощутить единение с природой, преодолевая пороги и наслаждаясь каждой минутой приключения.
Встреча с величественными слонами
После активного дня вас ждёт мир спокойствия и благодати. Здесь вы сможете пообщаться с величественными слонами, погрузившись в их удивительный мир. Это уникальный опыт, который позволит вам:
- Искупать и покормить этих мудрых гигантов;
- Погладить их и почувствовать глубокую связь с природой;
- Насладиться моментами умиротворения и радости.
Важная информация
Обратите внимание, что программа может меняться в зависимости от погодных условий или других непредвиденных обстоятельств. При посещении храмов может потребоваться дополнительная оплата за вход, которая будет использована в качестве пожертвования. Также, если туристы одеты ненадлежащим образом (открытые плечи, колени), одежда может быть предоставлена храмом за дополнительную плату.
Приготовьтесь к незабываемым моментам, которые останутся в вашей памяти надолго!
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Билет Взрослый
|$76
|Билет детский
|$66
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 1. Пещерный храм Суван Куха: сталактиты, летучие мыши, статуя лежащего Будды, обезьяны
- 2. Катание на тарзанке
- 3. Рафтинг: сплав длиной 5 км по реке в джунглях с опытными инструкторами
- 4. Водопад: возможность купания и наслаждения горными потоками
- 5. Деревня слонов: слоновье СПА (грязевые процедуры, купание и душ со слоном), шоу слонёнка
Что включено
- Транспорт
- Питание
- Русскоговорящий гид
- Страховка
- Сбор национального парка
- Программа со слонами
- Рафт-плоты
- Квадроциклы
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- В ПОЕЗДКУ ВКЛЮЧЕНО: Транспорт, питание. русский гид, страховка, сбор нац. парка, программа со слонами, рафт-плоты, квадроциклы
- ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ: Купальные принадлежности, Полотенце, солнцезащитный крем, головной убор, сменную одежду, фото/видео камеру, деньги на сувениры и личные расходы. Желательно взять с собой свои тапочки для вашего же комфорта
- Благодарю, что выбрали нас