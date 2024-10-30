Приключение на волнах и отдых с великанами: Рафтинг и слоновье СПА

Приключение на волнах и отдых с великанами
Погрузитесь в захватывающее путешествие: от адреналинового рафтинга по бурным порогам до умиротворяющего слоновьего СПА. Ощутите контраст эмоций и гармонию общения с этими мудрыми великанами. День, наполненный приключениями и спокойствием, оставит вас с глубоким чувством единения с природой
Приключение на волнах и отдых с великанами: Рафтинг и слоновье СПА
Приключение на волнах и отдых с великанами: Рафтинг и слоновье СПА
Приключение на волнах и отдых с великанами: Рафтинг и слоновье СПА
Ближайшие даты:
Время начала: 06:30, 07:30, 08:30, 09:30

Описание водной прогулки

Незабываемое приключение на природе

Погрузитесь в захватывающее путешествие, где бурные речные пороги встречаются с умиротворением природы. Начните свой день с активного сплава по стремительным водам, ощутите прилив адреналина и восторга от скорости.

Сплав по рекам

Это уникальная возможность испытать на себе всю мощь и красоту водной стихии. Вы сможете насладиться живописными пейзажами и ощутить единение с природой, преодолевая пороги и наслаждаясь каждой минутой приключения.

Встреча с величественными слонами

После активного дня вас ждёт мир спокойствия и благодати. Здесь вы сможете пообщаться с величественными слонами, погрузившись в их удивительный мир. Это уникальный опыт, который позволит вам:

  • Искупать и покормить этих мудрых гигантов;
  • Погладить их и почувствовать глубокую связь с природой;
  • Насладиться моментами умиротворения и радости.

Важная информация

Обратите внимание, что программа может меняться в зависимости от погодных условий или других непредвиденных обстоятельств. При посещении храмов может потребоваться дополнительная оплата за вход, которая будет использована в качестве пожертвования. Также, если туристы одеты ненадлежащим образом (открытые плечи, колени), одежда может быть предоставлена храмом за дополнительную плату.

Приготовьтесь к незабываемым моментам, которые останутся в вашей памяти надолго!

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Билет Взрослый$76
Билет детский$66
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • 1. Пещерный храм Суван Куха: сталактиты, летучие мыши, статуя лежащего Будды, обезьяны
  • 2. Катание на тарзанке
  • 3. Рафтинг: сплав длиной 5 км по реке в джунглях с опытными инструкторами
  • 4. Водопад: возможность купания и наслаждения горными потоками
  • 5. Деревня слонов: слоновье СПА (грязевые процедуры, купание и душ со слоном), шоу слонёнка
Что включено
  • Транспорт
  • Питание
  • Русскоговорящий гид
  • Страховка
  • Сбор национального парка
  • Программа со слонами
  • Рафт-плоты
  • Квадроциклы
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • В ПОЕЗДКУ ВКЛЮЧЕНО: Транспорт, питание. русский гид, страховка, сбор нац. парка, программа со слонами, рафт-плоты, квадроциклы
  • ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ: Купальные принадлежности, Полотенце, солнцезащитный крем, головной убор, сменную одежду, фото/видео камеру, деньги на сувениры и личные расходы. Желательно взять с собой свои тапочки для вашего же комфорта
  • Благодарю, что выбрали нас
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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