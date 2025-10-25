Мои заказы

Первая волна - под контролем: сёрфинг на Пхукете

Научиться доверять воде - и себе
На берегу живописного пляжа Банг Тао вы сделаете свой первый шаг в океан.

Вместе с опытным инструктором научитесь ловить волну, вставать на доску и доверять воде — без страха и спешки. Даже если вы никогда не пробовали (или пробовали, но не получилось) — здесь у вас всё получится. Это не просто урок, а встреча с собой, природой и новым ощущением свободы.
Описание экскурсии

Знакомство и подготовка на берегу

Мы встретимся на пляже Банг Тао, разберём основы техники, научимся правильно вставать на доску, сохранять равновесие и — самое главное — не бояться.

Практика в океане — первая волна!

После тренировки на песке отправимся в воду. Вас ждут мягкие и предсказуемые волны Банг Тао — идеальные для новичков. Под руководством инструктора вы научитесь ловить волну, чувствовать доску и держать баланс. И да, вы встанете — даже если думаете, что не сможете!

Поддержка и индивидуальный подход

Инструктор будет рядом весь урок: подскажет, поможет, подбодрит. Мы не гонимся за результатом, а создаём безопасное, комфортное и радостное первое знакомство с океаном.

Фото и видео с занятия — в подарок

Вы получите фото и короткое видео своего первого сёрф-опыта, чтобы запомнить этот день и, возможно, начать новую главу в путешествии по волнам.

Организационные детали

  • Занятия подойдут взрослым и детям с 7 лет, умеющим держаться на воде. Не нужно быть спортсменом — мы подстроимся под ваш уровень физической подготовки
  • С нас — сёрф-доска и сопровождение опытного инструктора из нашей команды
  • До места встречи вам нужно добраться самостоятельно. По запросу можем организовать трансфер — подробности в переписке
  • Урок может быть перенесён в случае сильного шторма — мы обязательно предупредим заранее

в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 09:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$48
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На пляже Банг Тао
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 09:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — Организатор на Пхукете
Провёл экскурсии для 13 туристов
Живу на острове Пхукет, где успел открыть для себя множество удивительных мест, познакомиться с культурой, традициями и образом жизни местных жителей. С радостью поделюсь с вами своим опытом и помогу сделать
читать дальше

путешествие по Королевству Таиланд ярким, насыщенным и по-настоящему незабываемым. Вместе со мной работают опытные сопровождающие и организаторы путешествий — настоящие эксперты по местным локациям, которые откроют ту сторону Таиланда, которую не увидишь глазами обычного путешественника.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Александр
Александр
25 окт 2025
Отлично провел время, не смотря на то что море штормило на южной части Банг Тао волны поменьше как раз для первого урока. Инструктор удалили всем время.
Отлично провел время, не смотря на то что море штормило на южной части Банг Тао волны
A
Aleksei
16 авг 2025
Получил потрясающий первый опыт знакомства с серфингом благодаря Дмитрию. Одно из самых ярких впечатлений за время этого визита на Пхукет. Отличное расположение серф-школы на Бангтао на пляже с комфортными для
читать дальше

новичка волнами. Все прошло максимально комфортно и безопасно, встретили, провели инструктаж, рассказали где можно переодеться и принять душ после. Отдельный респект инструктору Поп, его потрясающая энергия и любовь к своему делу очень сильно мотивирует, особенно, когда что-то не получается с первого раза. Единственное, о чем жалею - не удалось приехать ещё на несколько уроков. Потому, если вы только хотите попробовать встать на либо имели не очень позитивный первый опыт где-то ещё - этот экспириенс явно для вас. Если вас больше 1 и вы живёте где-то далеко от Бангтао - ребята могут помочь с трансфером, за что им отдельное спасибо.

