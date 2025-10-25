На берегу живописного пляжа Банг Тао вы сделаете свой первый шаг в океан.
Вместе с опытным инструктором научитесь ловить волну, вставать на доску и доверять воде — без страха и спешки. Даже если вы никогда не пробовали (или пробовали, но не получилось) — здесь у вас всё получится. Это не просто урок, а встреча с собой, природой и новым ощущением свободы.
Вместе с опытным инструктором научитесь ловить волну, вставать на доску и доверять воде — без страха и спешки. Даже если вы никогда не пробовали (или пробовали, но не получилось) — здесь у вас всё получится. Это не просто урок, а встреча с собой, природой и новым ощущением свободы.
Описание экскурсии
Знакомство и подготовка на берегу
Мы встретимся на пляже Банг Тао, разберём основы техники, научимся правильно вставать на доску, сохранять равновесие и — самое главное — не бояться.
Практика в океане — первая волна!
После тренировки на песке отправимся в воду. Вас ждут мягкие и предсказуемые волны Банг Тао — идеальные для новичков. Под руководством инструктора вы научитесь ловить волну, чувствовать доску и держать баланс. И да, вы встанете — даже если думаете, что не сможете!
Поддержка и индивидуальный подход
Инструктор будет рядом весь урок: подскажет, поможет, подбодрит. Мы не гонимся за результатом, а создаём безопасное, комфортное и радостное первое знакомство с океаном.
Фото и видео с занятия — в подарок
Вы получите фото и короткое видео своего первого сёрф-опыта, чтобы запомнить этот день и, возможно, начать новую главу в путешествии по волнам.
Организационные детали
- Занятия подойдут взрослым и детям с 7 лет, умеющим держаться на воде. Не нужно быть спортсменом — мы подстроимся под ваш уровень физической подготовки
- С нас — сёрф-доска и сопровождение опытного инструктора из нашей команды
- До места встречи вам нужно добраться самостоятельно. По запросу можем организовать трансфер — подробности в переписке
- Урок может быть перенесён в случае сильного шторма — мы обязательно предупредим заранее
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 09:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$48
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пляже Банг Тао
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 09:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — Организатор на Пхукете
Провёл экскурсии для 13 туристов
Живу на острове Пхукет, где успел открыть для себя множество удивительных мест, познакомиться с культурой, традициями и образом жизни местных жителей. С радостью поделюсь с вами своим опытом и помогу сделать
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Александр
25 окт 2025
Отлично провел время, не смотря на то что море штормило на южной части Банг Тао волны поменьше как раз для первого урока. Инструктор удалили всем время.
A
Aleksei
16 авг 2025
Получил потрясающий первый опыт знакомства с серфингом благодаря Дмитрию. Одно из самых ярких впечатлений за время этого визита на Пхукет. Отличное расположение серф-школы на Бангтао на пляже с комфортными для
Входит в следующие категории Пхукета
Похожие экскурсии из Пхукета
Индивидуальная
Нетуристический Пхукет на байках
С опытным водителем побывать в секретных местах, подняться на смотровые и посетить Пхукет-таун
Завтра в 08:00
20 ноя в 08:00
$129 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Добро пожаловать на Пхукет
Увидеть основные локации острова, полюбоваться улочками Пхукет-Тауна и видами со смотровых площадок
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду и субботу в 08:00
22 ноя в 08:00
26 ноя в 08:00
$40 за человека
Индивидуальная
Аутентичный Пхукет: экскурсия на мотобайках
Гора обезьян, трущобы морских цыган, цветные улицы Пхукет-тауна и небанальные обзорные площадки
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
20 ноя в 08:00
$120 за человека