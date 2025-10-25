На берегу живописного пляжа Банг Тао вы сделаете свой первый шаг в океан. Вместе с опытным инструктором научитесь ловить волну, вставать на доску и доверять воде — без страха и спешки. Даже если вы никогда не пробовали (или пробовали, но не получилось) — здесь у вас всё получится. Это не просто урок, а встреча с собой, природой и новым ощущением свободы.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

Знакомство и подготовка на берегу

Мы встретимся на пляже Банг Тао, разберём основы техники, научимся правильно вставать на доску, сохранять равновесие и — самое главное — не бояться.

Практика в океане — первая волна!

После тренировки на песке отправимся в воду. Вас ждут мягкие и предсказуемые волны Банг Тао — идеальные для новичков. Под руководством инструктора вы научитесь ловить волну, чувствовать доску и держать баланс. И да, вы встанете — даже если думаете, что не сможете!

Поддержка и индивидуальный подход

Инструктор будет рядом весь урок: подскажет, поможет, подбодрит. Мы не гонимся за результатом, а создаём безопасное, комфортное и радостное первое знакомство с океаном.

Фото и видео с занятия — в подарок

Вы получите фото и короткое видео своего первого сёрф-опыта, чтобы запомнить этот день и, возможно, начать новую главу в путешествии по волнам.

Организационные детали