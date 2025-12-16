Е Екатерина читать дальше передачи, а один квадроцикл вовсе загорелся во время его ремонта. Хорошо, что успели разбежаться. Гид кричал: «разбегайтесь, нахрен нужны эти квадроциклы!». Гид всю дорогу молчал, зачем он нужен, не понятно, хоть бы про Тайланд что-нибудь интересное рассказал. Затем мы отправились на рафтинг, во врем сплава один местный инструктор специально ударил по голове веслом, видимо считал, что это смешно. Жаль, что не удалось поймать его, мы бы ему тоже настучали, но тольк по роже. Обед нормальный. Экскурсия в храм очень мало по времени выделили, не успели посмотреть. Впечатления есть, но в целом неудовлетворительные. Экскурсия сама началась на час позже заявленного времени в программе. Далее нас повезли на квадроциклы. Шлемы вонючие с песком внутри, мы сели на квадроциклы, у половины не работают тормоза и

N Nikita Все очень понравилось! Совет: берите дополнительный маршрут спуска по речке. Базового немного не достаточно (это для тех, кто любит адреналин). В целом все ок. Езду на слонах можно сравнить с ощущениями мотокросса 😂🤘(частично). В общем, всем советую.

М Мария читать дальше РЕКЕ. Всем рекомендую👌

Недавно я посетил экскурсию, и это было потрясающее приключение! Наш гид был настоящим профессионалом: увлекательно рассказывал, делился интересными фактами и с юмором объяснял даже сложные моменты. Каждый этап был продуман до мелочей, и я действительно чувствовала себя частью истории. Приятно, когда экскурсовод искренне увлечен тем, о чем рассказывает, и заражает этим увлечением всех вокруг. Также организация была на высшем уровне: всё вовремя, удобно и без лишней суеты. Экскурсия подарила мне массу ярких эмоций и знаний, которые останутся со мной надолго. Рекомендую всем, кто хочет не просто посмотреть достопримечательности, но и узнать их душу! Супер экскурсия👍 Гид всю дорогу рассказывал столько интересного о Тайланде. От остановок в восторге😍: храм, водопад, квадроциклы и то, ради чего еще раз хочется посетить эту экскурсию - РАФТИНГ ПО

M Mikhail читать дальше то что они ломались было даже не минус а плюс, потому что было не скучно). Затем был сплав на рафтинге. А затем была зона, где была наклонка типа "полёт гиббона" и, сразу прогулка на слонах. Причем прогулка подходила к реке, по которой только что сплавлялись и было видно разницу в уровне воды. В общем экскурсия понравилась. Рекомендую Это была очень приятная интерактивная экскурсия. Мы хотели какого-то движа в отпуске - мы его получили сполна. Маршрут был составлен грамотно. Сначала был заезд на квадроциклах (тут ничего особенного, но

Рафтинг: жилеты и каски старые, читать дальше потрепанные, размеры пришлось искать. Подъем с берега за обувью по острейшим камням, плотным потоком людей.

И очень настырные тайцы, требующие чаевые 100 бат каждому.

Катание на слонах: маленький кружок по вонючей тропе, никаких остановок для фото и кормления, хотя корзинка с фруктами покупалась у них же.

Обед на стоянке автобусов никак не соответствует описанию живописнейших видов.

Эта экскурсия третья у меня такого рода, но самая дорогая и менее интересная.

И странно, что в автобусе для туристов не было даже воды. Мысль экскурсии замечательная. Но исполнение тайской стороны посредственное. Квадрациклы: кввдрациклы и каски старые, грязные, нет детского размера, все ехали одной цепочкой, постоянно останавливаясь и ожидая заглохших,Рафтинг: жилеты и каски старые,

А Анастасия читать дальше джунглям, было много смеха и грязи. Обед вкусный, как дома. Пещерный храм интересный, тихо и красиво. Водопад был не очень полноводный, но всёравно понравилось. В целом экскурсия отличная, организация на уровне. Рекомендую! Это был очень насыщеный день, устали но остались довольны! Особенно понравился рафтинг, и весело и немного экстрима, плюс ребята инструктора молодцы, всё контролировали. Квадроциклы немного короткие, но ехали по настоящим

Ж Женя Выехали с утра, забрали с отеля. Была остановка в крутом храме в скале, потом купание со слонами и зиплайн, а так же катание на квадроциклах. А после самое приятное - рафтинг. Гид интересные факты рассказывал по пути. Очень понравилось

Е Евгений Адреналинна 0 катались на квадрике как дети по кругу, могли бы сделать один большой круг. Слон оценка 2. Сплав на 2.

И Ирина Все понравилось

С Сергей Экскурсию провели великолепно! Отличный сплав, где не надо ничего делать. Как на Катуни, если не гребсти все могут перевернуться. Сел получай удостоверение 😁🤣😂 Хороший обед! Катание на словах, канртная дорога, квдрики. Все молодцы!

К Ксения Всё понравилось! Интересно и страшно было спускаться в лодке, но куча эмоций и это здорово!

э элла Экскурсия подарила массу ярких эмоций! Рафтинг по реке, катание на квадроциклах и купание в водопаде стали настоящими приключениями. Всё было хорошо организовано: удобный трансфер, чёткий инструктаж и вкусный обед. Особенно понравилось посещение храма и живописные виды вокруг

А Александра очень понравилась экскурсия! во-первых, все спланировано, все по времени, нет никаких задержек, во-вторых, программа составлена очень грамотно, видно, что с душой) мы с мужем получили мощный заряд адреналина и будем вспоминать это путешествие еще очень долго!) а когда еще можно будет спуститься по реке в джунглях, кроме как не в Тайланде?))

Н Наталья читать дальше на слонах, квадроциклы, рафтинг. В подарок заезжали на остров обезьян. Гид брал 2 трансфера и пересаживался. Рафтинг-это одно название. Мелкая речушка и много лодок, только для развлечений. Все мокрые и врезались друг в друга. Это не рафтинг. Слоны конечно впечатлили. Но раньше можно было их покормить, погладить и пофотограффироваться. Сейчас просят на чай и иди дальше. Питание ужасное, дали по бутылке воды. Еда была общая на 6 человек. 1 тарелка супа, рыба в кляре, куриное мясо, тарелка арбуза. Это на целый день. Нужно просто понимать, что сейчас в Тайланде дорого и они экономят. Конечно много красивых фото и настроение хорошее, но это не стоит таких денег. Ожидали большего. В Тайланде многое изменилось. Да, впечатлений масса, всё понравилось. Организация не очень. Люди с разными поездками должны были ждать друг друга. У нас было почти всё. Джампинг, катание