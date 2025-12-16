Насыщенное приключение в тропических джунглях Таиланда, где драйв гармонично сочетается с природой и экзотикой. Рафтинг по реке, водопады, животные и знаковые культурные места ждут вас в одном путешествии. Активности сменяются отдыхом, а впечатления остаются надолго.
Описание водной прогулкиПриключение в сердце джунглей Это насыщенное приключение в джунглях Таиланда для тех, кто хочет за один день получить максимум эмоций. Вас ждёт идеальный баланс драйва, экзотики и природы — бурные реки, тропические пейзажи, водопады и знаковые культурные места. Активная часть гармонично чередуется с отдыхом, поэтому программа проходит легко и динамично. Во время путешествия вы окунётесь в атмосферу настоящих тайских джунглей: сплав по реке, природные маршруты, общение с животными и посещение пещерного храма с Буддой создают ощущение полного погружения. Каждый этап продуман так, чтобы подарить яркие впечатления и красивые воспоминания. Комфортный формат Экскурсия подойдёт как любителям активного отдыха, так и тем, кто хочет разнообразить пляжный отпуск, увидеть дикую природу и почувствовать энергию северных провинций Таиланда в комфортном формате.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Провинция Пханг Нга
- Посещение пещерного храма Суван Куха
- Статуя Лежащего Будды
- Слоновья ферма
- Река в джунглях Пханг Нга
- Водопад Манора
Что включено
- Трансфер
- Гид
- Катание на слонах
- Рафтинг
- Квадроциклы
- Обед
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Сувениры
- Доп. покупки во время обеда
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место встречи ваш отель, наше авто заберет вас
Завершение: Место окончания ваш отель, наше авто довезет до отеля
Когда начало
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
16 дек 2025
Экскурсия сама началась на час позже заявленного времени в программе. Далее нас повезли на квадроциклы. Шлемы вонючие с песком внутри, мы сели на квадроциклы, у половины не работают тормоза и
N
Nikita
15 дек 2025
Все очень понравилось! Совет: берите дополнительный маршрут спуска по речке. Базового немного не достаточно (это для тех, кто любит адреналин). В целом все ок. Езду на слонах можно сравнить с ощущениями мотокросса 😂🤘(частично). В общем, всем советую.
М
Мария
26 окт 2025
Супер экскурсия👍 Гид всю дорогу рассказывал столько интересного о Тайланде. От остановок в восторге😍: храм, водопад, квадроциклы и то, ради чего еще раз хочется посетить эту экскурсию - РАФТИНГ ПО
M
Mikhail
6 сен 2025
Это была очень приятная интерактивная экскурсия. Мы хотели какого-то движа в отпуске - мы его получили сполна. Маршрут был составлен грамотно. Сначала был заезд на квадроциклах (тут ничего особенного, но
Х
Хромова
25 авг 2025
Мысль экскурсии замечательная. Но исполнение тайской стороны посредственное. Квадрациклы: кввдрациклы и каски старые, грязные, нет детского размера, все ехали одной цепочкой, постоянно останавливаясь и ожидая заглохших,
Рафтинг: жилеты и каски старые,
А
Анастасия
22 апр 2025
Это был очень насыщеный день, устали но остались довольны! Особенно понравился рафтинг, и весело и немного экстрима, плюс ребята инструктора молодцы, всё контролировали. Квадроциклы немного короткие, но ехали по настоящим
Ж
Женя
20 апр 2025
Выехали с утра, забрали с отеля. Была остановка в крутом храме в скале, потом купание со слонами и зиплайн, а так же катание на квадроциклах. А после самое приятное - рафтинг. Гид интересные факты рассказывал по пути. Очень понравилось
Е
Евгений
25 мар 2025
Адреналинна 0 катались на квадрике как дети по кругу, могли бы сделать один большой круг. Слон оценка 2. Сплав на 2.
И
Ирина
14 мар 2025
Все понравилось
С
Сергей
22 фев 2025
Экскурсию провели великолепно! Отличный сплав, где не надо ничего делать. Как на Катуни, если не гребсти все могут перевернуться. Сел получай удостоверение 😁🤣😂 Хороший обед! Катание на словах, канртная дорога, квдрики. Все молодцы!
К
Ксения
22 янв 2025
Всё понравилось! Интересно и страшно было спускаться в лодке, но куча эмоций и это здорово!
э
элла
7 янв 2025
Экскурсия подарила массу ярких эмоций! Рафтинг по реке, катание на квадроциклах и купание в водопаде стали настоящими приключениями. Всё было хорошо организовано: удобный трансфер, чёткий инструктаж и вкусный обед. Особенно понравилось посещение храма и живописные виды вокруг
А
Александра
3 авг 2024
очень понравилась экскурсия! во-первых, все спланировано, все по времени, нет никаких задержек, во-вторых, программа составлена очень грамотно, видно, что с душой) мы с мужем получили мощный заряд адреналина и будем вспоминать это путешествие еще очень долго!) а когда еще можно будет спуститься по реке в джунглях, кроме как не в Тайланде?))
Н
Наталья
25 апр 2024
Ожидали большего. В Тайланде многое изменилось. Да, впечатлений масса, всё понравилось. Организация не очень. Люди с разными поездками должны были ждать друг друга. У нас было почти всё. Джампинг, катание
М
Мария
1 фев 2024
Супер экскурсия👍 Гид всю дорогу рассказывал столько интересного о Тайланде. От остановок в восторге😍: слоны, храм, водопад, квадроциклы и то, ради чего еще раз хочется посетить эту экскурсию - РАФТИНГ ПО РЕКЕ. Всем рекомендую👌
