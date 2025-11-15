Приключение, которое включает в себя захватывающие активности: сплав по реке в джунглях на рафт-плотах, полет на зиплайне (Flying Fox) и прогулку по джунглям к водопаду. Посещение храма Суван Куха с обезьянами, обед в самом сердце природы. Один день — миллион впечатлений!
Описание водной прогулкиАдреналин и природа в одном туре Если вы ищете микс драйва, экзотики и природы — эта экскурсия создана для вас! В один день вы успеете всё: промчаться по бурной реке в джунглях на надувном плоту, пролететь по зиплайну над деревьями, исследовать водопады, а также заглянуть в пещерный храм с Буддой и обезьянами. Всё это в мини-группе и с опытными инструкторами — безопасно, бодро и с настроением! Что вас ждёт:
- Пещера Суван Куха — храм с лежащим Буддой и десятками игривых обезьян • Сплав по реке — 5,5 км. чистого экстрима в джунглях • Обед на природе — отдых и восстановление сил в живописной обстановке • Зиплайн (Flying Fox) — 200 метров полёта над зеленью • Прогулка по тропическим зарослям к водопаду Экскурсия идеально подойдёт для активных путешественников, семей с подростками и всех, кто хочет выйти за рамки пляжного отдыха. Один день — миллион впечатлений! Важная информация:.
- Обращаем ваше внимание: участие в экскурсии возможно только при полной предоплате напрямую организаторам. Оплата производится по карте: Visa, Mastercard или МИР (для граждан РФ). Ссылка для оплаты будет отправлена после подтверждения бронирования.
- На рафтинг и тарзанку допускаются дети с 7 лет. На тарзанку допускаются участники весом до 100 кг.
- Пункты программы могут чередоваться в разном порядке.
- Возьмите с собой завтрак в ланч-боксе (заказать на ресепшн до 17:00 накануне), купальные принадлежности и полотенце, воду и прохладительные напитки, солнцезащиту (крем SPF 50+, очки, головной убор, хлопковую рубашку с длинным рукавом или парео), а также закрытую одежду для посещения храма (прикрытые плечи и колени), деньги на личные расходы (сувениры, покупки в аптеке), входные билеты в храм и чаевые.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм Суван Куха с обезьянами
- Джунгли с водопадом
Что включено
- Трансфер со всех районов Пхукета
- Русскоговорящий гид
- Обед
- Вход в Храм обезьян
- Снаряжение для рафтинга и для тарзанки
Что не входит в цену
- Трансфер из отелей района Као Лак - 4 000 бат за машину
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, пятница в 7:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
