Вы будете наслаждаться каждым моментом! Программа максимально разнообразная и насыщенная: вы спуститесь по быстрой реке на лодке, покатаетесь на квадроциклах среди джунглей и по желанию покормите слоников, попробуете блюда тайской кухни. Также по пути сделаем две остановки — у пещерного храма и живописного водопада.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание водной прогулки

6:30-8:00 — сбор у отелей

9:00 — посещение пещерного храма Суван Куха

10:00-15:00 — активная часть:

— рафтинг по реке среди лесов провинции Пханг Нга. Протяжённость маршрута — 5 км. В каждой лодке будет по два инструктора, которые проконтролируют, чтобы путешествие прошло не только весело, но и безопасно

— катание на квадроциклах. Вам предстоит проехать около 1,5 км по живописным джунглям в сопровождении инструктора

— обед в ресторане традиционной тайской кухни

16:00 — купание в водопаде Манора

18:30 — возвращение в отели

Организационные детали