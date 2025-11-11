Вы будете наслаждаться каждым моментом! Программа максимально разнообразная и насыщенная: вы спуститесь по быстрой реке на лодке, покатаетесь на квадроциклах среди джунглей и по желанию покормите слоников, попробуете блюда тайской кухни. Также по пути сделаем две остановки — у пещерного храма и живописного водопада.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00
Описание водной прогулки
6:30-8:00 — сбор у отелей
9:00 — посещение пещерного храма Суван Куха
10:00-15:00 — активная часть:
— рафтинг по реке среди лесов провинции Пханг Нга. Протяжённость маршрута — 5 км. В каждой лодке будет по два инструктора, которые проконтролируют, чтобы путешествие прошло не только весело, но и безопасно
— катание на квадроциклах. Вам предстоит проехать около 1,5 км по живописным джунглям в сопровождении инструктора
— обед в ресторане традиционной тайской кухни
16:00 — купание в водопаде Манора
18:30 — возвращение в отели
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном минивэне Toyota HiAce, Toyota Altis, Toyota MG5
- В стоимость включено: трансфер от отеля и обратно, услуги сопровождающего, рафтинг, аренда квадроциклов, экипировка, обед
- Перед рафтингом и катанием на квадроциклах проводится обязательный инструктаж
- Программа подойдёт участникам с 14 лет (выше 150 см) с любым уровнем физической подготовки
- С вами поеду я или другой сопровождающий из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — Организатор на Пхукете
Провёл экскурсии для 634 туристов
Я руководитель официального туристического агентства на Пхукете. Мы работаем с 2018 года, проводим индивидуальные и групповые экскурсии. Ждём вас на острове!Задать вопрос
