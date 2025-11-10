Мягко адаптироваться к жизни в новой стране и снять жильё на выгодных условиях
Собираетесь перезимовать в тёплом климате или переехать на Пхукет? Я вам в этом помогу! За 2 дня проведу экскурсию по районам острова, подберу жильё под ваши цели и бюджет. А также подскажу, где купить дешёвую sim-карту, и расскажу про тонкости жизни в Таиланде. Вам останется только наслаждаться солнцем, теплом и тропическим раем.
В Таиланде собственники не любят сдавать недвижимость самостоятельно и доверяют это агентам. А они, в свою очередь, понимают, что путешественники готовы платить, и завышают цены в 1,5-2 раза. Чтобы сэкономить средства, нужно ориентироваться в рынке и потратить много времени на поиск. Итак, в программе:
День 1
На комфортабельном авто я заберу вас из аэропорта и отвезу в забронированный отель (на 2-3 дня, пока ищем квартиру или дом для аренды). По дороге купим для вас sim-карту за 200 батов в месяц. Я расскажу про районы Пхукета и дам рекомендации, в каких из них выгоднее и комфортнее жить экспатам.
День 2
Мы поедем по заранее подготовленному мной маршруту — смотреть квартиру или дом для аренды. Я договорюсь с собственником на выгодные для вас условия, проверю договор, а вам останется только наслаждаться жизнью в Таиланде без лишней суеты и трат. По пути отвечу на ваши вопросы, покажу, в каких магазинах лучше покупать продукты и всё для дома.
Организационные детали
Программа подойдёт тем, кто приехал на Пхукет впервые и планирует провести в нём больше 20 дней, но боится обмана со стороны арендодателей и не хочет переплачивать
Поездка проходит на комфортном автомобиле с кондиционером Mazda 2
Программа займёт 2 дня: в первый день — 2-3 часа, во второй — около 8
В стоимость входит: трансфер из аэропорта, бронирование отеля, рассказ о районах Пхукета и их особенностях для жизни, экскурсия по популярным комплексам апартаментов (3 на ваш выбор), подбор квартиры или виллы, заключение договора с собственником
Отдельно оплачивается отель на первые 2-3 дня (пока смотрим жильё) и покупка sim-карты
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид на Пхукете
Меня зовут Максим, живу на Пхукете уже больше года, и нашёл свое призвание в 33 года! Я часто встречаю друзей, подбираю для них квартиры и виллы. За это время изучил рынок арендной недвижимости Таиланда и смогу помочь вам подобрать идеальное жильё по лучшей цене.