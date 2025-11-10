Собираетесь перезимовать в тёплом климате или переехать на Пхукет? Я вам в этом помогу! За 2 дня проведу экскурсию по районам острова, подберу жильё под ваши цели и бюджет. А также подскажу, где купить дешёвую sim-карту, и расскажу про тонкости жизни в Таиланде. Вам останется только наслаждаться солнцем, теплом и тропическим раем.

Описание экскурсии

В Таиланде собственники не любят сдавать недвижимость самостоятельно и доверяют это агентам. А они, в свою очередь, понимают, что путешественники готовы платить, и завышают цены в 1,5-2 раза. Чтобы сэкономить средства, нужно ориентироваться в рынке и потратить много времени на поиск. Итак, в программе:

День 1

На комфортабельном авто я заберу вас из аэропорта и отвезу в забронированный отель (на 2-3 дня, пока ищем квартиру или дом для аренды). По дороге купим для вас sim-карту за 200 батов в месяц. Я расскажу про районы Пхукета и дам рекомендации, в каких из них выгоднее и комфортнее жить экспатам.

День 2

Мы поедем по заранее подготовленному мной маршруту — смотреть квартиру или дом для аренды. Я договорюсь с собственником на выгодные для вас условия, проверю договор, а вам останется только наслаждаться жизнью в Таиланде без лишней суеты и трат. По пути отвечу на ваши вопросы, покажу, в каких магазинах лучше покупать продукты и всё для дома.

