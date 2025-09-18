Увлекательный троллинг в поисках крупного хищника и тунца, с возможностью остановок для донной рыбалки, купания в бирюзовых бухтах и обеда. Ваш улов станет гастрономическим шедевром прямо на борту — от свежего сашими до аппетитного гриля. Только вы и ваши близкие!
Описание водной прогулки
Отправьтесь на рыбалку на персональном корабле! Мы охватим самый длинный маршрут: Racha Yai, Racha Noi, Coral Island! Постоянный троллинг на большого хищника и тунца без остановок, или с остановками на донную рыбалку, обед, купание в бухте острова. Весь улов команда корабля тут же приготовит - сашими, гриль. Важная информация:
Аренда корабля предполагает бронирование даты рыбалки через предоплату на сайте и далее полную оплату аренды в тайских батах организаторам • Вы сможете взять с собой до 10 человек членов своей семьи и друзей • Перед бронированием, пожалуйста, уточняйте свободен ли корабль на интересующую вас дату, - ситуация с бронированием меняется каждый час • Мы сможем предложить вам любой корабль, катер, яхту, катамаран - подберем предложение под ваш бюджет.
Ежедневно. Учитываются погодные условия
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Pier Chalong
- Racha Yai
- Racha Noi
- Coral Island
Что включено
- Обед, фрукты
- Безалкогольные напитки
- Маски для снорклинга
- Снасти и наживка для рыбалки
- Спасательные жилеты
Что не входит в цену
- Лодка для высадки на берег РАЧА ЯЙ (1, 000 бат за лодку)
- Трансфер из отеля/в отель (при необходимости организуем такси)
- Дополнительный гость сверх 10 чел (+ 500 бат)
- Алкоголь
- Полотенца
Место начала и завершения?
Пирс Чалонг
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно. Учитываются погодные условия
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Аренда корабля предполагает бронирование даты рыбалки через предоплату на сайте и далее полную оплату аренды в тайских батах организаторам
- Вы сможете взять с собой до 10 человек членов своей семьи и друзей
- Перед бронированием, пожалуйста, уточняйте свободен ли корабль на интересующую вас дату, - ситуация с бронированием меняется каждый час
- Мы сможем предложить вам любой корабль, катер, яхту, катамаран - подберем предложение под ваш бюджет
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Пхукета
Похожие экскурсии из Пхукета
Водная прогулка
Морская рыбалка на Пхукете
Оценить все прелести отдыха на острове: половить рыбу, заняться снорклингом и полюбоваться кораллами
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 08:00
18 сен в 08:00
19 сен в 08:00
$85 за человека
Водная прогулка
Рыба моей мечты
Отдохнуть на морской рыбалке у райского острова и отведать собственный улов в яхт-клубе
Начало: На пирсе Чалонг
17 сен в 08:00
18 сен в 08:00
$1050 за всё до 6 чел.
Водная прогулка
Морская рыбалка у острова Рача
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 8:30.
17 сен в 08:30
18 сен в 08:30
$91 за человека