Рыбалка мечты на личном корабле. Постоянный троллинг на хищника

Рыбалка мечты на личном корабле
Увлекательный троллинг в поисках крупного хищника и тунца, с возможностью остановок для донной рыбалки, купания в бирюзовых бухтах и обеда. Ваш улов станет гастрономическим шедевром прямо на борту — от свежего сашими до аппетитного гриля. Только вы и ваши близкие!
Ближайшие даты:
16
сен17
сен18
сен19
сен20
сен21
сен22
сен
Время начала: 08:00

Описание водной прогулки

Отправьтесь на рыбалку на персональном корабле! Мы охватим самый длинный маршрут: Racha Yai, Racha Noi, Coral Island! Постоянный троллинг на большого хищника и тунца без остановок, или с остановками на донную рыбалку, обед, купание в бухте острова. Весь улов команда корабля тут же приготовит - сашими, гриль. Важная информация:
Аренда корабля предполагает бронирование даты рыбалки через предоплату на сайте и далее полную оплату аренды в тайских батах организаторам • Вы сможете взять с собой до 10 человек членов своей семьи и друзей • Перед бронированием, пожалуйста, уточняйте свободен ли корабль на интересующую вас дату, - ситуация с бронированием меняется каждый час • Мы сможем предложить вам любой корабль, катер, яхту, катамаран - подберем предложение под ваш бюджет.

Ежедневно. Учитываются погодные условия

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Pier Chalong
  • Racha Yai
  • Racha Noi
  • Coral Island
Что включено
  • Обед, фрукты
  • Безалкогольные напитки
  • Маски для снорклинга
  • Снасти и наживка для рыбалки
  • Спасательные жилеты
Что не входит в цену
  • Лодка для высадки на берег РАЧА ЯЙ (1, 000 бат за лодку)
  • Трансфер из отеля/в отель (при необходимости организуем такси)
  • Дополнительный гость сверх 10 чел (+ 500 бат)
  • Алкоголь
  • Полотенца
Место начала и завершения?
Пирс Чалонг
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно. Учитываются погодные условия
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Аренда корабля предполагает бронирование даты рыбалки через предоплату на сайте и далее полную оплату аренды в тайских батах организаторам
  • Вы сможете взять с собой до 10 человек членов своей семьи и друзей
  • Перед бронированием, пожалуйста, уточняйте свободен ли корабль на интересующую вас дату, - ситуация с бронированием меняется каждый час
  • Мы сможем предложить вам любой корабль, катер, яхту, катамаран - подберем предложение под ваш бюджет
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Пхукета

