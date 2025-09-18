Отправьтесь на рыбалку на персональном корабле! Мы охватим самый длинный маршрут: Racha Yai, Racha Noi, Coral Island! Постоянный троллинг на большого хищника и тунца без остановок, или с остановками на донную рыбалку, обед, купание в бухте острова. Весь улов команда корабля тут же приготовит - сашими, гриль. Важная информация:

Аренда корабля предполагает бронирование даты рыбалки через предоплату на сайте и далее полную оплату аренды в тайских батах организаторам • Вы сможете взять с собой до 10 человек членов своей семьи и друзей • Перед бронированием, пожалуйста, уточняйте свободен ли корабль на интересующую вас дату, - ситуация с бронированием меняется каждый час • Мы сможем предложить вам любой корабль, катер, яхту, катамаран - подберем предложение под ваш бюджет.