В омывающих его водах водятся и яркая махи-махи, и серебряный альбакор, и хищная барракуда, и ещё множество рыб.
Мы предоставим вам необходимое снаряжение для рыбалки и подводного плавания, а вы насладитесь поездкой и поймаете свежую рыбу. А после шеф-повар яхт-клуба приготовит её для вас!
Описание экскурсии
Мы остановимся на острове Рача Яй, который называют тропическим раем. Он недалеко от Пхукета и известен отличной рыбой. У вас есть шанс поймать зубатку, тунца, альбакора, бонито, королевскую макрель, махи-махи, чёрного марлина, ваху, парусника, скумбрию, барракуду, красноглазку или морского окуня.
Вы попробуете два способа ловли — методом троллинга и со спиннингом. Параллельно полюбуетесь морскими просторами, полакомитесь фруктами и подышите чистейшим воздухом. По желанию на борту можно заказать обед или сходить в кафе на острове. А после прогулки вы посетите яхт-клуб Пхукета, где шеф-повар ресторана в лучшем виде приготовит пойманную вами рыбу.
Программа с таймингом
09:00 — отправление от причала Ао Чалонг
09:30 — рыбалка методом троллинга
13:00 — обед на острове Рача Яй или на лодке, снорклинг
14:30 — донная рыбалка со спиннингом
16:00 — троллинг на обратном пути к причалу
17:00 — прибытие к причалу Ао Чалонг
Организационные детали
- В стоимость включено: страховка, питьевая вода, безалкогольные напитки и фрукты на борту, приготовление пойманной рыбы, аренда снаряжения для рыбалки и подводного плавания.
- Дополнительные расходы: билет в национальный парк (к острову) — 400 батов за чел., обед на борту — от 250 батов за чел., обед в кафе на острове — по желанию
- Морская прогулка проходит на моторной лодке Atomix 705HT «Казак». На лодке есть душ, туалет, снаряжение для подводного плавания, комплект для рыбной ловли, микроволновка, кофемашина.
- Поездка подойдёт взрослым и детям от 6 лет
- По запросу можно посетить остров Рача Ной — там больше рыбы, цена такой рыбалки выше. Детали уточняйте в переписке.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Прочитайте до бронирования
- Программа может меняться в зависимости от уровня воды и погодных условий
- До причала вам нужно будет добраться самостоятельно. Цена на такси составит примерно 1500 батов в обе стороны. По запросу предоставляем трансфер, детали уточняйте в переписке.
- Запрещено приносить на борт крепкие алкогольные напитки и напитки в стеклянной таре
- Морские прогулки не рекомендованы беременным женщинам
- Экипаж лодки говорит на русском, английском, тайском, украинском языках
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Спасибо Игорю за комфортную организацию отдыха и трансфера с отдаленного уголка страны. Большое спасибо Капитану Михаилу за интересную, веселую, красивую поездку и рыбалку!
Поймали тунца, капитан