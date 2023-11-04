Отдохнуть на морской рыбалке у райского острова и отведать собственный улов в яхт-клубе
В омывающих его водах водятся и яркая махи-махи, и серебряный альбакор, и хищная барракуда, и ещё множество рыб.
Мы предоставим вам необходимое снаряжение для рыбалки и подводного плавания, а вы насладитесь поездкой и поймаете свежую рыбу. А после шеф-повар яхт-клуба приготовит её для вас!
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даты
Описание
Что вас ожидает
Мы остановимся на острове Рача Яй, который называют тропическим раем. Он недалеко от Пхукета и известен отличной рыбой. У вас есть шанс поймать зубатку, тунца, альбакора, бонито, королевскую макрель, махи-махи, чёрного марлина, ваху, парусника, скумбрию, барракуду, красноглазку или морского окуня.
Вы попробуете два способа ловли — методом троллинга и со спиннингом. Параллельно полюбуетесь морскими просторами, полакомитесь фруктами и подышите чистейшим воздухом. По желанию на борту можно заказать обед или сходить в кафе на острове. А после прогулки вы посетите яхт-клуб Пхукета, где шеф-повар ресторана в лучшем виде приготовит пойманную вами рыбу.
Программа с таймингом
09:00 — отправление от причала Ао Чалонг
09:30 — рыбалка методом троллинга
13:00 — обед на острове Рача Яй или на лодке, снорклинг
14:30 — донная рыбалка со спиннингом
16:00 — троллинг на обратном пути к причалу
17:00 — прибытие к причалу Ао Чалонг
Организационные детали
- В стоимость включено: страховка, питьевая вода, безалкогольные напитки и фрукты на борту, приготовление пойманной рыбы, аренда снаряжения для рыбалки и подводного плавания.
- Дополнительные расходы: билет в национальный парк (к острову) — 400 бат/чел., обед на борту — от 250 бат/чел., обед в кафе на острове — по желанию
- Морская прогулка проходит на моторной лодке Atomix 705HT «Казак». На лодке есть душ, туалет, снаряжение для подводного плавания, комплект для рыбной ловли, микроволновка, кофемашина.
- Поездка подойдёт взрослым и детям от 6 лет
- По запросу можно посетить остров Рача Ной — там больше рыбы, цена такой рыбалки дороже. Детали уточняйте в переписке.
Прочитайте до бронирования
- Программа может меняться в зависимости от уровня воды и погодных условий
- До причала вам нужно будет добраться самостоятельно. Цена на такси составит примерно 1500 бат в обе стороны. По запросу предоставляем трансфер, детали уточняйте в переписке.
- Запрещено приносить на борт крепкие алкогольные напитки и напитки в стеклянной таре
- Морские прогулки не рекомендованы беременным женщинам
- Экипаж лодки говорит на русском, английском, тайском, украинском языках
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на пирсе Чалонг
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.