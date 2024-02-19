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Рыба моей мечты

Отдохнуть на морской рыбалке у райского острова и отведать собственный улов в яхт-клубе
На комфортабельной лодке мы отправимся к живописному острову Рача Яй.

В омывающих его водах водятся и яркая махи-махи, и серебряный альбакор, и хищная барракуда, и ещё множество рыб.

Мы предоставим вам необходимое снаряжение для рыбалки и подводного плавания, а вы насладитесь поездкой и поймаете свежую рыбу. А после шеф-повар яхт-клуба приготовит её для вас!
5
1 отзыв
Рыба моей мечты
Рыба моей мечты
Рыба моей мечты

Описание экскурсии

Мы остановимся на острове Рача Яй, который называют тропическим раем. Он недалеко от Пхукета и известен отличной рыбой. У вас есть шанс поймать зубатку, тунца, альбакора, бонито, королевскую макрель, махи-махи, чёрного марлина, ваху, парусника, скумбрию, барракуду, красноглазку или морского окуня.

Вы попробуете два способа ловли — методом троллинга и со спиннингом. Параллельно полюбуетесь морскими просторами, полакомитесь фруктами и подышите чистейшим воздухом. По желанию на борту можно заказать обед или сходить в кафе на острове. А после прогулки вы посетите яхт-клуб Пхукета, где шеф-повар ресторана в лучшем виде приготовит пойманную вами рыбу.

Программа с таймингом

09:00 — отправление от причала Ао Чалонг
09:30 — рыбалка методом троллинга
13:00 — обед на острове Рача Яй или на лодке, снорклинг
14:30 — донная рыбалка со спиннингом
16:00 — троллинг на обратном пути к причалу
17:00 — прибытие к причалу Ао Чалонг

Организационные детали

  • В стоимость включено: страховка, питьевая вода, безалкогольные напитки и фрукты на борту, приготовление пойманной рыбы, аренда снаряжения для рыбалки и подводного плавания.
  • Дополнительные расходы: билет в национальный парк (к острову) — 400 батов за чел., обед на борту — от 250 батов за чел., обед в кафе на острове — по желанию
  • Морская прогулка проходит на моторной лодке Atomix 705HT «Казак». На лодке есть душ, туалет, снаряжение для подводного плавания, комплект для рыбной ловли, микроволновка, кофемашина.
  • Поездка подойдёт взрослым и детям от 6 лет
  • По запросу можно посетить остров Рача Ной — там больше рыбы, цена такой рыбалки выше. Детали уточняйте в переписке.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды

Прочитайте до бронирования

  • Программа может меняться в зависимости от уровня воды и погодных условий
  • До причала вам нужно будет добраться самостоятельно. Цена на такси составит примерно 1500 батов в обе стороны. По запросу предоставляем трансфер, детали уточняйте в переписке.
  • Запрещено приносить на борт крепкие алкогольные напитки и напитки в стеклянной таре
  • Морские прогулки не рекомендованы беременным женщинам
  • Экипаж лодки говорит на русском, английском, тайском, украинском языках

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На пирсе Чалонг
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь
Игорь — ваша команда гидов на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 250 туристов
Добро пожаловать на Пхукет! Меня зовут Игорь, я — ваш главный гид и основатель туристической компании. Мы с моей командой профессиональных гидов с 2010 года живём на этом острове и
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знаем его как свои пять пальцев. Каждый из нас глубоко изучил местные традиции, культуру, историю и природные красоты. Мы с радостью поделимся с вами нашими знаниями и проведём по самым интересным и уникальным уголкам тропического рая.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
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1
Е
Только самые приятные впечатления от экскурсии!)
Спасибо Игорю за комфортную организацию отдыха и трансфера с отдаленного уголка страны. Большое спасибо Капитану Михаилу за интересную, веселую, красивую поездку и рыбалку!
Поймали тунца, капитан
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разделал его на сашими - безумно вкусная свежая рыба! Прокатились до красивого острова с отличным снорклингом, на обратном пути ловили донную рыбу - вернулись с хорошим уловом и отличным настроением)
С удовольствием рекомендую!!

Только самые приятные впечатления от экскурсии!)
Только самые приятные впечатления от экскурсии!)
Только самые приятные впечатления от экскурсии!)
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