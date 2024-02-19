На комфортабельной лодке мы отправимся к живописному острову Рача Яй. В омывающих его водах водятся и яркая махи-махи, и серебряный альбакор, и хищная барракуда, и ещё множество рыб. Мы предоставим вам необходимое снаряжение для рыбалки и подводного плавания, а вы насладитесь поездкой и поймаете свежую рыбу. А после шеф-повар яхт-клуба приготовит её для вас!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Мы остановимся на острове Рача Яй, который называют тропическим раем. Он недалеко от Пхукета и известен отличной рыбой. У вас есть шанс поймать зубатку, тунца, альбакора, бонито, королевскую макрель, махи-махи, чёрного марлина, ваху, парусника, скумбрию, барракуду, красноглазку или морского окуня.

Вы попробуете два способа ловли — методом троллинга и со спиннингом. Параллельно полюбуетесь морскими просторами, полакомитесь фруктами и подышите чистейшим воздухом. По желанию на борту можно заказать обед или сходить в кафе на острове. А после прогулки вы посетите яхт-клуб Пхукета, где шеф-повар ресторана в лучшем виде приготовит пойманную вами рыбу.

Программа с таймингом

09:00 — отправление от причала Ао Чалонг

09:30 — рыбалка методом троллинга

13:00 — обед на острове Рача Яй или на лодке, снорклинг

14:30 — донная рыбалка со спиннингом

16:00 — троллинг на обратном пути к причалу

17:00 — прибытие к причалу Ао Чалонг

Организационные детали

В стоимость включено: страховка, питьевая вода, безалкогольные напитки и фрукты на борту, приготовление пойманной рыбы, аренда снаряжения для рыбалки и подводного плавания.

Дополнительные расходы: билет в национальный парк (к острову) — 400 батов за чел., обед на борту — от 250 батов за чел., обед в кафе на острове — по желанию

Морская прогулка проходит на моторной лодке Atomix 705HT «Казак». На лодке есть душ, туалет, снаряжение для подводного плавания, комплект для рыбной ловли, микроволновка, кофемашина.

Поездка подойдёт взрослым и детям от 6 лет

По запросу можно посетить остров Рача Ной — там больше рыбы, цена такой рыбалки выше. Детали уточняйте в переписке.

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды

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