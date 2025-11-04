читать дальше

долларах просто не позволили. До истерики. Только в батах!!! Где об этом информация? пересчеты в баты по конскому курсу это отдельная тема. Получается, лично меня обманули и обокрали. Итоговая стоимость оказалась для меня завышена. Второе: обман по поводу гида: русскоговорящего не было(хотя консультант в вотсапе подтвердила наличие русскоговорящего гида), англоговорящего так же не было! Таец который на пальцах все объяснял. Его не понимали не только русские, но и все остальные. Отвратительная организация, никто ничего не понимает и не знает. Ну и третье: на лодке рвало всех!!! Нельзя так издеваться над людьми. Нужно предупреждать: экскурсия для людей с очень сильным вестибулярным аппаратом. Если есть хоть небольшие сомнения: не нужно ехать. Моя семья просто в шоке.