Проведите незабываемый день в открытом море, ловя барракуду, тунца или дорадо под руководством опытной команды.
После захватывающей рыбалки вас ждет отдых на острове Рача Яй с обедом на борту и купанием в бирюзовых водах. Это идеальное приключение для тех, кто ищет драйв и яркие впечатления!
Описание водной прогулкиУлов мечты: троллинг и спиннинг в открытом море Проведите день в открытом море с удочкой в руках, наслаждаясь шумом волн и бескрайним горизонтом. Эта рыбалка у островов Пхукета — не просто возможность поймать барракуду, тунца или дорадо, а настоящее морское приключение. Под руководством опытной команды вы освоите троллинг и спиннинг, научитесь читать море и почувствуете азарт настоящей ловли. После рыбалки вас ждет отдых у острова Рача Яй: обед на борту, купание и снорклинг в бирюзовой воде. Идеальный день для тех, кто ищет не просто экскурсию, а яркие впечатления и драйв в открытом море! Для групп до 10 человек — сопровождение на английском языке Для групп от 10 человек предоставляется русскоязычный гид (уточните в переписке при бронировании) Важная информация:
- Трансфер, снаряжение, снасти и экипаж — всё включено.
- Подходит для всех уровней подготовки — от новичков до заядлых рыбаков.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Андаманское море
- Остров Рача Яй (Racha Yai)
- Лучшие рыболовные точки у рифов
Что включено
- Трансфер
- Снаряжение
- Снасти
- Экипаж
- Обед на борту
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель, если находится в районах: Патонг, Ката, Карон, Ката Ной
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Важная информация
- Трансфер, снаряжение, снасти и экипаж - всё включено
- Подходит для всех уровней подготовки - от новичков до заядлых рыбаков
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Е
Елена
4 ноя 2025
Это самая отвратительная экскурсия от спутника. Я просто в шоке. Всегда всем советовала, не ожидала такого. Первое: Почему цены на сайте в долларах, мы купили заранее доллары. Оплатить экскурсию в
