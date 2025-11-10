Остров изнутри: колониальное наследие, уличная еда и яркие фасады
Это неспешная прогулка по самому душевному району Пхукета — Старому городу, где сохранилась атмосфера прошлого. Вы увидите яркие шопхаусы, храмы, уличные рынки и уютные кафе. Узнаете о культуре первых переселенцев, смешении китайских, малайских и европейских традиций.
Улица Таланг. Исторический центр Пхукета с яркими шопхаусами, резными ставнями и атмосферой колониальной эпохи. Мы поговорим о жизни торговцев, переселенцев и золотом веке торговли на острове.
Китайский храм Джуй Туй (с посещением). Красочный храм с богатой историей, где вы узнаете о религиозных традициях китайской общины Пхукета и знаменитом фестивале вегетарианцев.
Улица Роммани. Очаровательная улочка с идеально сохранившимися фасадами и старинными вывесками. Здесь сделаем красивые фотографии и раскроем неожиданные факты из прошлого города.
Арт-объекты и стрит-арт. По пути встретим муралы и арт-инсталляции, созданные как местными художниками, так и мировыми мастерами уличного искусства.
Вкус Пхукета. Заглянем в места, которые любят местные жители и знатоки острова. Вы побываете в уютном семейном кафе с мороженым, аутентичном заведении с тайскими десертами, а также в популярных ресторанах из списка Michelin Guide, где за доступную сумму (около 200–300 батов за блюдо) можно устроить себе вкусный перерыв.
Вы узнаете:
Как Пхукет стал важным торговым центром Азии
Кто такие баба-пераньяканы
Какие тайные символы скрыты в убранстве храмов
Какие истории хранят муралы
Как архитектура отражает жизнь и культуру смешанных общин
Организационные детали
Протяжённость маршрута — 2–2,5 км: гуляем в неспешном темпе с остановками
Дети до 6 лет могут участвовать бесплатно в сопровождении взрослых
Достопримечательности осматриваем снаружи, внутрь заходим в храм (открыт до 17:00)
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — Организатор на Пхукете
Провёл экскурсии для 634 туристов
Я руководитель официального туристического агентства на Пхукете. Мы работаем с 2018 года, проводим индивидуальные и групповые экскурсии. Ждём вас на острове!