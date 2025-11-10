Мои заказы

Прогулка по Пхукет-тауну

Остров изнутри: колониальное наследие, уличная еда и яркие фасады
Это неспешная прогулка по самому душевному району Пхукета — Старому городу, где сохранилась атмосфера прошлого. Вы увидите яркие шопхаусы, храмы, уличные рынки и уютные кафе. Узнаете о культуре первых переселенцев, смешении китайских, малайских и европейских традиций.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Улица Таланг. Исторический центр Пхукета с яркими шопхаусами, резными ставнями и атмосферой колониальной эпохи. Мы поговорим о жизни торговцев, переселенцев и золотом веке торговли на острове.

Китайский храм Джуй Туй (с посещением). Красочный храм с богатой историей, где вы узнаете о религиозных традициях китайской общины Пхукета и знаменитом фестивале вегетарианцев.

Улица Роммани. Очаровательная улочка с идеально сохранившимися фасадами и старинными вывесками. Здесь сделаем красивые фотографии и раскроем неожиданные факты из прошлого города.

Арт-объекты и стрит-арт. По пути встретим муралы и арт-инсталляции, созданные как местными художниками, так и мировыми мастерами уличного искусства.

Вкус Пхукета. Заглянем в места, которые любят местные жители и знатоки острова. Вы побываете в уютном семейном кафе с мороженым, аутентичном заведении с тайскими десертами, а также в популярных ресторанах из списка Michelin Guide, где за доступную сумму (около 200–300 батов за блюдо) можно устроить себе вкусный перерыв.

Вы узнаете:

  • Как Пхукет стал важным торговым центром Азии
  • Кто такие баба-пераньяканы
  • Какие тайные символы скрыты в убранстве храмов
  • Какие истории хранят муралы
  • Как архитектура отражает жизнь и культуру смешанных общин

Организационные детали

  • Протяжённость маршрута — 2–2,5 км: гуляем в неспешном темпе с остановками
  • Дети до 6 лет могут участвовать бесплатно в сопровождении взрослых
  • Достопримечательности осматриваем снаружи, внутрь заходим в храм (открыт до 17:00)
  • Отдельно оплачиваются напитки и еда (по желанию)
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Dibuk Road
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
