Это неспешная прогулка по самому душевному району Пхукета — Старому городу, где сохранилась атмосфера прошлого. Вы увидите яркие шопхаусы, храмы, уличные рынки и уютные кафе. Узнаете о культуре первых переселенцев, смешении китайских, малайских и европейских традиций.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Улица Таланг. Исторический центр Пхукета с яркими шопхаусами, резными ставнями и атмосферой колониальной эпохи. Мы поговорим о жизни торговцев, переселенцев и золотом веке торговли на острове.

Китайский храм Джуй Туй (с посещением). Красочный храм с богатой историей, где вы узнаете о религиозных традициях китайской общины Пхукета и знаменитом фестивале вегетарианцев.

Улица Роммани. Очаровательная улочка с идеально сохранившимися фасадами и старинными вывесками. Здесь сделаем красивые фотографии и раскроем неожиданные факты из прошлого города.

Арт-объекты и стрит-арт. По пути встретим муралы и арт-инсталляции, созданные как местными художниками, так и мировыми мастерами уличного искусства.

Вкус Пхукета. Заглянем в места, которые любят местные жители и знатоки острова. Вы побываете в уютном семейном кафе с мороженым, аутентичном заведении с тайскими десертами, а также в популярных ресторанах из списка Michelin Guide, где за доступную сумму (около 200–300 батов за блюдо) можно устроить себе вкусный перерыв.

Вы узнаете:

Как Пхукет стал важным торговым центром Азии

Кто такие баба-пераньяканы

Какие тайные символы скрыты в убранстве храмов

Какие истории хранят муралы

Как архитектура отражает жизнь и культуру смешанных общин

Организационные детали