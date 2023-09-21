Индивидуальный тур по Пхукету: горячие источники и национальный парк
За два дня вы сможете посетить главные достопримечательности провинции Краби.
Мы увидим пещерный храм Ват Суван Куха со статуей Лежащего Будды, а также храм «Пещера тигра», отправимся на прогулку по национальному парку и посетим плавучую деревню морских цыган.
В отеле вы сможете искупаться в горячих источниках, расслабившись после насыщенного приключения, а в местных ресторанах попробовать блюда национальной кухни и морепродукты.
Мы увидим пещерный храм Ват Суван Куха со статуей Лежащего Будды, а также храм «Пещера тигра», отправимся на прогулку по национальному парку и посетим плавучую деревню морских цыган.
В отеле вы сможете искупаться в горячих источниках, расслабившись после насыщенного приключения, а в местных ресторанах попробовать блюда национальной кухни и морепродукты.
Ближайшие даты:
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даты
Что вас ожидает:
- Храм Тигра
- Пещерный храм Ват Суван Куха
- Горячие источники
- Национальный парк
- Пещера с древними наскальными рисунками
- Деревня морских цыган
- Смотровая площадка Самет Нангши
- Мост Сарасин
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Морская провинцияПещеры с древними рисунками, старинные храмы, украшенные статуями, выразительными узорами и аккуратной резьбой, цветущие пальмы, белоснежные пляжи и изумрудные джунгли — все это вобрала в себя провинция Краби. На два дня мы отправимся в настоящее приключение:• Посетим знаменитый храм «Пещера тигра» с дорогой очищения из 1260 ступеней.
- Искупаемся в горячих источниках.
- Увидим «ворота в Рай».
- Побываем в таинственной деревне морских цыган.
- Поднимемся на одну из самых красивых смотровых площадок Таиланда Самет Нангши и многое другое.
- Это путешествие точно запомнится вам надолго! Возьмите с собой: • Закрытую одежду для посещения храмов.
- Полотенца и купальники.
- Одежду на второй день.
- Заряженные камеры и телефоны.
- Деньги на карманные расходы.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Гостиница
- Питание 4 раза
- Билеты в национальный парк
- Трансфер
- Гид
- Страховка
- Что не входит
- Пожертвования в храмах
- Сувениры
- Алкогольные напитки
- Место начала и завершения?
- Место проживания туристов
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 дня 14 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Взять с собой:
- Закрытую одежду для посещения храмов.
- Полотенца и купальники.
- Одежду на второй день.
- Заряженные камеры и телефоны.
- Деньги на карманные расходы.
- Хорошее настроение
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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