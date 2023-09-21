Провинция Краби, горячие источники

Индивидуальный тур по Пхукету: горячие источники и национальный парк

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Ответы на вопросы
За два дня вы сможете посетить главные достопримечательности провинции Краби.

Мы увидим пещерный храм Ват Суван Куха со статуей Лежащего Будды, а также храм «Пещера тигра», отправимся на прогулку по национальному парку и посетим плавучую деревню морских цыган.

В отеле вы сможете искупаться в горячих источниках, расслабившись после насыщенного приключения, а в местных ресторанах попробовать блюда национальной кухни и морепродукты.
Провинция Краби, горячие источники
Провинция Краби, горячие источники
Провинция Краби, горячие источники
Провинция Краби, горячие источники
Провинция Краби, горячие источники
Провинция Краби, горячие источники
Ближайшие даты:
21
сен
22
сен
23
сен
24
сен
27
сен
1
окт
2
окт
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даты

Что вас ожидает:

  • Храм Тигра
  • Пещерный храм Ват Суван Куха
  • Горячие источники
  • Национальный парк
  • Пещера с древними наскальными рисунками
  • Деревня морских цыган
  • Смотровая площадка Самет Нангши
  • Мост Сарасин
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Морская провинцияПещеры с древними рисунками, старинные храмы, украшенные статуями, выразительными узорами и аккуратной резьбой, цветущие пальмы, белоснежные пляжи и изумрудные джунгли — все это вобрала в себя провинция Краби. На два дня мы отправимся в настоящее приключение:• Посетим знаменитый храм «Пещера тигра» с дорогой очищения из 1260 ступеней.
  • Искупаемся в горячих источниках.
  • Увидим «ворота в Рай».
  • Побываем в таинственной деревне морских цыган.
  • Поднимемся на одну из самых красивых смотровых площадок Таиланда Самет Нангши и многое другое.
  • Это путешествие точно запомнится вам надолго! Возьмите с собой: • Закрытую одежду для посещения храмов.
  • Полотенца и купальники.
  • Одежду на второй день.
  • Заряженные камеры и телефоны.
  • Деньги на карманные расходы.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Гостиница
  • Питание 4 раза
  • Билеты в национальный парк
  • Трансфер
  • Гид
  • Страховка
Что не входит
  • Пожертвования в храмах
  • Сувениры
  • Алкогольные напитки
Место начала и завершения?
Место проживания туристов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 дня 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Взять с собой:
  • Закрытую одежду для посещения храмов.
  • Полотенца и купальники.
  • Одежду на второй день.
  • Заряженные камеры и телефоны.
  • Деньги на карманные расходы.
  • Хорошее настроение
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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