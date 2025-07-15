читать дальше

- вопрос зачем?)))

пролетело 2 самолетика и что? 😅😅😅

Будет интересно только тем, кто никогда не летал и не видел аэро-судна)))



2. Природа - вау! Катание на лодках - класс! Красота!



3. Снижаю оценку за слонов. Было написано « добрый контакт со слоном». Специально искали экскурсию где не катаются на них, ибо это ужасно/отвратительно/некрасиво по отношению к животным! В итоге выбрали эту экскурсию и первое, что нам предложили - покататься)) затем было нелепое шоу бедного слона, который скакал на одной ноге и крутил обруч. Всё это выглядит варварски. Пусть владельцы слонов сами стоят и скачут в изнуряющую жару с обручем на шее перед туристами. Слонов было дико жаль. Есть в Тае фермы с действительно добрым отношением к слонам. Советую туда.



4. Храм - норм

Если никогда не были в буддистских храмах в Азии будет интересно. А если были, храм станет одним из тысячи подобных храмов😅

Всё скрасил наш Гид) его было действительно интересно слушать)



5. Горячие источники - прикольно

Ожидалось, конечно, купание в природной зоне. Мы решили, что нас повезут в какие-нибудь водоемы) но мы вместо этого посетили спа) спа классный) всё чисто, красиво, дорого) но ожидания не совпали с реальностью) настоятельно рекомендую это указывать в вашем описании))