Насыщенное путешествие по северу Пхукета и Пханг Нга с атмосферой «Пути Аватара».
Фото с самолётами на пляже Май Кхао, захватывающие виды с Самет Нангше, прогулка по мангровым лесам, купание со слоном, храм ада и рая и финальный релакс в горячих источниках. Вдохновляющая природа, местная культура и немного магии — всё в одном дне!
Описание трансферС комфортом, заботой и искренним вниманием Экскурсия для тех, кто хочет за один день увидеть контрастный и живой Таиланд. Этот насыщенный маршрут без спешки идеален для тех, кто любит природу, необычные локации и местный колорит. Комфортный транспорт, русскоязычный гид и тёплая атмосфера гарантированы. В этой экскурсии вас ждет:
- Пляж Май Кхао: фото с самолетами над головой;
- Смотровая площадка Самет Нангше: виды на залив Пханг Нга;
- Мангровые леса Пханг Нга: прогулка на лодке по каналам, знакомство с природой;
- Слоновья ферма: общение со слонами (купание, уход);
- Храм ада и рая (Wat Tham Ta Pan): скульптуры, иллюстрирующие буддийские представления о карме, рае и аде;
• Горячие источники: расслабление в термальных бассейнах. Важная информация:
- Возьмите с собой: удобную одежду и обувь; купальник и полотенце (для купания со слоном и в горячих источниках); головной убор и солнцезащитный крем; немного наличных (на напитки, сувениры, подношения в храме, по желанию).
- Маршрут может быть незначительно изменён в зависимости от погодных условий.
- Пожалуйста, будьте готовы к длительной поездке (около 12 часов). Чтобы забронировать экскурсию, и иметь гарантированное место в трансфере - нужно внести предоплату перед экскурсией в размере 24% на сайте или переводом.
Ежедневно в интервале с 08:00 (низкий сезон каждый вторник и суббота)
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Что включено
- Трансфер на комфортабельном автомобиле
- Входные билеты по маршруту
- Обед
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Подношения (по желанию)
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гид заберёт вас с места проживания
Завершение: Гид привезёт вас к месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в интервале с 08:00 (низкий сезон каждый вторник и суббота)
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елизавета
15 июл 2025
Гид Павел - супер! Всем советую попадаться именно на него, максимально подробно и интересно рассказывает про места, быт и культуру Тайцев) был 10-часовой интереснейший подкаст от него!:))
1. Пляж с самолетами
O
Olga
15 июл 2025
Гид Павел +200% к экскурсии! Хотя и экскурсия была прекрасна. Несмотря на протяженность, поездка на комфортабельных автомобилях с остановками в интересных местах - насыщенный день, который оставит много впечатлений проведенного отпуска.
Входит в следующие категории Пхукета
