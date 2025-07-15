Мои заказы

Путь Аватара: горячие источники, СПА со слонами, мангровые леса и храм

Насыщенное путешествие по северу Пхукета и Пханг Нга с атмосферой «Пути Аватара».

Фото с самолётами на пляже Май Кхао, захватывающие виды с Самет Нангше, прогулка по мангровым лесам, купание со слоном, храм ада и рая и финальный релакс в горячих источниках. Вдохновляющая природа, местная культура и немного магии — всё в одном дне!
4
2 отзыва
Ближайшие даты:
11
ноя15
ноя18
ноя22
ноя25
ноя29
ноя2
дек
Время начала: 08:00

Описание трансфер

С комфортом, заботой и искренним вниманием Экскурсия для тех, кто хочет за один день увидеть контрастный и живой Таиланд. Этот насыщенный маршрут без спешки идеален для тех, кто любит природу, необычные локации и местный колорит. Комфортный транспорт, русскоязычный гид и тёплая атмосфера гарантированы. В этой экскурсии вас ждет:
  • Пляж Май Кхао: фото с самолетами над головой;
  • Смотровая площадка Самет Нангше: виды на залив Пханг Нга;
  • Мангровые леса Пханг Нга: прогулка на лодке по каналам, знакомство с природой;
  • Слоновья ферма: общение со слонами (купание, уход);
  • Храм ада и рая (Wat Tham Ta Pan): скульптуры, иллюстрирующие буддийские представления о карме, рае и аде;

• Горячие источники: расслабление в термальных бассейнах. Важная информация:

  • Возьмите с собой: удобную одежду и обувь; купальник и полотенце (для купания со слоном и в горячих источниках); головной убор и солнцезащитный крем; немного наличных (на напитки, сувениры, подношения в храме, по желанию).
  • Маршрут может быть незначительно изменён в зависимости от погодных условий.
  • Пожалуйста, будьте готовы к длительной поездке (около 12 часов). Чтобы забронировать экскурсию, и иметь гарантированное место в трансфере - нужно внести предоплату перед экскурсией в размере 24% на сайте или переводом.

Ежедневно в интервале с 08:00 (низкий сезон каждый вторник и суббота)

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Пляж Май Кхао
  • Смотровая площадка Самет Нангше
  • Мангровые леса Пханг Нга
  • Слоновья ферма
  • Храм ада и рая (Wat Tham Ta Pan)
  • Горячие источники
Что включено
  • Трансфер на комфортабельном автомобиле
  • Входные билеты по маршруту
  • Обед
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Подношения (по желанию)
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гид заберёт вас с места проживания
Завершение: Гид привезёт вас к месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в интервале с 08:00 (низкий сезон каждый вторник и суббота)
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Возьмите с собой: удобную одежду и обувь купальник и полотенце (для купания со слоном и в горячих источниках) головной убор и солнцезащитный крем немного наличных (на напитки, сувениры, подношения в храме, по желанию)
  • Маршрут может быть незначительно изменён в зависимости от погодных условий
  • Пожалуйста, будьте готовы к длительной поездке (около 12 часов)
  • Чтобы забронировать экскурсию, и иметь гарантированное место в трансфере - нужно внести предоплату перед экскурсией в размере 24% на сайте или переводом
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Е
Елизавета
15 июл 2025
Гид Павел - супер! Всем советую попадаться именно на него, максимально подробно и интересно рассказывает про места, быт и культуру Тайцев) был 10-часовой интереснейший подкаст от него!:))

1. Пляж с самолетами
читать дальше

- вопрос зачем?)))
пролетело 2 самолетика и что? 😅😅😅
Будет интересно только тем, кто никогда не летал и не видел аэро-судна)))

2. Природа - вау! Катание на лодках - класс! Красота!

3. Снижаю оценку за слонов. Было написано « добрый контакт со слоном». Специально искали экскурсию где не катаются на них, ибо это ужасно/отвратительно/некрасиво по отношению к животным! В итоге выбрали эту экскурсию и первое, что нам предложили - покататься)) затем было нелепое шоу бедного слона, который скакал на одной ноге и крутил обруч. Всё это выглядит варварски. Пусть владельцы слонов сами стоят и скачут в изнуряющую жару с обручем на шее перед туристами. Слонов было дико жаль. Есть в Тае фермы с действительно добрым отношением к слонам. Советую туда.

4. Храм - норм
Если никогда не были в буддистских храмах в Азии будет интересно. А если были, храм станет одним из тысячи подобных храмов😅
Всё скрасил наш Гид) его было действительно интересно слушать)

5. Горячие источники - прикольно
Ожидалось, конечно, купание в природной зоне. Мы решили, что нас повезут в какие-нибудь водоемы) но мы вместо этого посетили спа) спа классный) всё чисто, красиво, дорого) но ожидания не совпали с реальностью) настоятельно рекомендую это указывать в вашем описании))

O
Olga
15 июл 2025
Гид Павел +200% к экскурсии! Хотя и экскурсия была прекрасна. Несмотря на протяженность, поездка на комфортабельных автомобилях с остановками в интересных местах - насыщенный день, который оставит много впечатлений проведенного отпуска.

