Мои заказы

Сказочный мир Аватара и деревня слонов на Пхукете

Джунгли, скалы, водопады, племена, плоты, сафари, квадроциклы, горячие источники и закат на пляже
Наша поездка будет наполнена открытиями, красотой и приключениями. Вы побываете в саду гигантских лилий, в деревне слонов и в музее тайского быта.

Один день вместит десятки впечатлений: от уединения с природой и культурного погружения до адреналина и умиротворения. Такой опыт вдохновляет, наполняет энергией и остаётся в памяти навсегда.
5
4 отзыва
Сказочный мир Аватара и деревня слонов на Пхукете© Оксана
Сказочный мир Аватара и деревня слонов на Пхукете© Оксана
Сказочный мир Аватара и деревня слонов на Пхукете© Оксана
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

7:00 — выезд из отеля
8:30 — кафе и волшебный сад с гигантскими кувшинками, где всё вокруг словно из мультфильма
10:00 — водопад Беньяран — изумрудные каскады джунглях. Хочешь — купайся в прохладной воде, хочешь — просто наслаждайся атмосферой покоя и природы
10:30 — музей Беньяран, где вы осмотрите старинные предметы тайского традиционного быта и архитектуры
11:00 — смотровая площадка Самет с видом на залив, где земля и небо сливаются воедино
13:10 — обед, а затем поездка на сафари-джипах по нескольким локациям
13:40 — деревня слонов, где гиганты живут в заботе и уважении. Вы увидите, как за ними ухаживают, где они отдыхают и спят, как их кормят и поят, где им устраивают грязевые ванны и душ. А если захотите — искупаетесь вместе со слонами или понаблюдете за слоновьим СПА со стороны
14:10 — спокойный сплав на бамбуковых плотах по реке в джунглях. Зелёная стена тропиков, звуки дикой природы и полное единение с миром вокруг — настоящий тайский дзен. Всё, как будто вы в фильме «Аватар»
14:40 — 20 минут драйва на квадроциклах по тропами и холмам
16:00 — очаровательный уединённый деревянный храм на берегу моря
16:30 — пляж Натай и единственные настоящие термальные источники в провинции Пханг Нга. Вы искупаетесь в море, позагораете, погуляете босиком по песку. При желании окунётесь в горячий японский онсэн или ледяной пресноводный бассейн. Закат на пляже под шелест волн на тёплом песке в свете золотистых лучей — это время для тишины, объятий, фото и внутреннего «вау»
19:00 — отправление в отель

Организационные детали

  • На сайте вы оплачиваете 22% стоимости. Оставшуюся часть — рублёвым переводом на карту банка РФ по курсу на день оплаты. Мы пришлём реквизиты в переписке. Оплатить нужно не позднее 48 часов до начала экскурсии
  • Поездка проходит на комфортабельных минивенах, а по территории заповедника — на сафари-джипах
  • Обед, входные билеты и страховка входят в стоимость
  • Программа включает поездку на квадроциклах и сплав на бамбуковых плотах — рассчитывайте свои силы. Рекомендованный возраст 5+
  • Путешественники из северных районов добираются до кафе Ma Doo Bua Café (начальная точка маршрута) самостоятельно, либо пропускают данную локацию — мы подхватим вас после кафе
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

ежедневно в 08:00

Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 18 раз на ближайшие дни
Забронировать экскурсию

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный$112
Дети до 10 лет$103
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана
Оксана — Организатор на Пхукете
Провела экскурсии для 2430 туристов
С безграничным вдохновением создаём уникальные экскурсии по волшебному Таиланду, раскрывая его богатую культуру, захватывающие дух пейзажи и скрытые сокровища. Каждая программа — это настоящее произведение искусства, тщательно спланированное приключение, которое
читать дальше

не имеет аналогов. Продумываем всё: от диких троп в джунглях и уединённых пляжей до посещения древних храмов, где оживает история, встреч с местными жителями, чьи традиции и гостеприимство трогают сердце. Наши экскурсии — это гармония ярких эмоций, комфорта и безопасности. Предлагаем как динамичные программы для искателей приключений, так и спокойные маршруты для тех, кто хочет насладиться красотой и умиротворением. Берём на себя ответственность за то, чтобы ваше путешествие стало не просто поездкой, а яркой главой в личной истории. Позвольте показать Таиланд таким, каким он видится нам: страной, где каждый уголок дышит магией, а каждое мгновение превращается в воспоминание на всю жизнь!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
А
Анна
10 ноя 2025
Очень классная экскурсия. И где то тихая. И где то с адреналинчиком. Невероятные локации и очень расслабили в конце термальные спа. Прекрасная гид Ина рассказывала в пути интересные факты и не давала заскучать.
Очень классная экскурсия. И где то тихая. И где то с адреналинчиком. Невероятные локации и оченьОчень классная экскурсия. И где то тихая. И где то с адреналинчиком. Невероятные локации и оченьОчень классная экскурсия. И где то тихая. И где то с адреналинчиком. Невероятные локации и оченьОчень классная экскурсия. И где то тихая. И где то с адреналинчиком. Невероятные локации и очень
А
Анастасия
8 ноя 2025
С момента внесения предоплаты и по завершению экскурсии организатор Оксана была на связи. Получили самые положительные впечатления от экскурсии. Достаточно локаций и времени на каждую. Понравилось, что практически не пересекались с другими туристами. Гид Алексей много интересного рассказывал. Данную экскурсию точно рекомендую!
Aleksandr
Aleksandr
5 ноя 2025
Классная экскурсия. Всё очень понравилось. Отдельное спасибо гиду Анастасии за интересные рассказы и настроение. Экскурсия классно продумана, весь день размеренный актив и вечером отдых в горячих источниках, просто прекрасно.
Классная экскурсия. Всё очень понравилось. Отдельное спасибо гиду Анастасии за интересные рассказы и настроение. Экскурсия классноКлассная экскурсия. Всё очень понравилось. Отдельное спасибо гиду Анастасии за интересные рассказы и настроение. Экскурсия классноКлассная экскурсия. Всё очень понравилось. Отдельное спасибо гиду Анастасии за интересные рассказы и настроение. Экскурсия классноКлассная экскурсия. Всё очень понравилось. Отдельное спасибо гиду Анастасии за интересные рассказы и настроение. Экскурсия классноКлассная экскурсия. Всё очень понравилось. Отдельное спасибо гиду Анастасии за интересные рассказы и настроение. Экскурсия классноКлассная экскурсия. Всё очень понравилось. Отдельное спасибо гиду Анастасии за интересные рассказы и настроение. Экскурсия классноКлассная экскурсия. Всё очень понравилось. Отдельное спасибо гиду Анастасии за интересные рассказы и настроение. Экскурсия классноКлассная экскурсия. Всё очень понравилось. Отдельное спасибо гиду Анастасии за интересные рассказы и настроение. Экскурсия классно
М
Мария
30 окт 2025
Очень классная экскурсия! Охватывает и экстрим, и спокойствие и хорошее настроение. Кто сомневается брать или не брать экскурсию, я советую нужно брать.
М
Малика
9 окт 2025
Нам с сыном все очень понравилось, мы насладились путешествием ❤️

Входит в следующие категории Пхукета

Похожие экскурсии из Пхукета

Север Пхукета: джунгли и пляж с самолётами
Пешая
Полеты на самолетах
4.5 часа
-
20%
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Север Пхукета: джунгли и пляж с самолётами
Сделать фото с пролетающим над головой лайнером, побывать в заповедном лесу и искупаться в водопаде
Начало: На парковке вашего отеля
Завтра в 07:00
13 ноя в 07:00
$288$360 за всё до 4 чел.
Другой Пхукет: секретные места острова
На машине
5 часов
4 отзыва
Индивидуальная
Другой Пхукет: секретные места острова
Путешествие по нетуристическим локациям от первозданных джунглей до закоулков Пхукет-Тауна
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:00
$900 за человека
Прелести Пхукета: путешествие 5 в 1
На машине
10 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Прелести Пхукета: путешествие 5 в 1
Рассвет в месте из «Аватара», водопад, пещеры и не только
Начало: Возле отеля
Сегодня в 13:30
Завтра в 05:00
$360 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий на Пхукете. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии на Пхукете