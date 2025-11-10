7:00 — выезд из отеля 8:30 — кафе и волшебный сад с гигантскими кувшинками, где всё вокруг словно из мультфильма 10:00 — водопад Беньяран — изумрудные каскады джунглях. Хочешь — купайся в прохладной воде, хочешь — просто наслаждайся атмосферой покоя и природы 10:30 — музей Беньяран, где вы осмотрите старинные предметы тайского традиционного быта и архитектуры 11:00 — смотровая площадка Самет с видом на залив, где земля и небо сливаются воедино 13:10 — обед, а затем поездка на сафари-джипах по нескольким локациям 13:40 — деревня слонов, где гиганты живут в заботе и уважении. Вы увидите, как за ними ухаживают, где они отдыхают и спят, как их кормят и поят, где им устраивают грязевые ванны и душ. А если захотите — искупаетесь вместе со слонами или понаблюдете за слоновьим СПА со стороны 14:10 — спокойный сплав на бамбуковых плотах по реке в джунглях. Зелёная стена тропиков, звуки дикой природы и полное единение с миром вокруг — настоящий тайский дзен. Всё, как будто вы в фильме «Аватар» 14:40 — 20 минут драйва на квадроциклах по тропами и холмам 16:00 — очаровательный уединённый деревянный храм на берегу моря 16:30 — пляж Натай и единственные настоящие термальные источники в провинции Пханг Нга. Вы искупаетесь в море, позагораете, погуляете босиком по песку. При желании окунётесь в горячий японский онсэн или ледяной пресноводный бассейн. Закат на пляже под шелест волн на тёплом песке в свете золотистых лучей — это время для тишины, объятий, фото и внутреннего «вау» 19:00 — отправление в отель
Организационные детали
На сайте вы оплачиваете 22% стоимости. Оставшуюся часть — рублёвым переводом на карту банка РФ по курсу на день оплаты. Мы пришлём реквизиты в переписке. Оплатить нужно не позднее 48 часов до начала экскурсии
Поездка проходит на комфортабельных минивенах, а по территории заповедника — на сафари-джипах
Обед, входные билеты и страховка входят в стоимость
Программа включает поездку на квадроциклах и сплав на бамбуковых плотах — рассчитывайте свои силы. Рекомендованный возраст 5+
Путешественники из северных районов добираются до кафе Ma Doo Bua Café (начальная точка маршрута) самостоятельно, либо пропускают данную локацию — мы подхватим вас после кафе
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор на Пхукете
Провела экскурсии для 2430 туристов
С безграничным вдохновением создаём уникальные экскурсии по волшебному Таиланду, раскрывая его богатую культуру, захватывающие дух пейзажи и скрытые сокровища. Каждая программа — это настоящее произведение искусства, тщательно спланированное приключение, которое читать дальше
не имеет аналогов.
Продумываем всё: от диких троп в джунглях и уединённых пляжей до посещения древних храмов, где оживает история, встреч с местными жителями, чьи традиции и гостеприимство трогают сердце.
Наши экскурсии — это гармония ярких эмоций, комфорта и безопасности. Предлагаем как динамичные программы для искателей приключений, так и спокойные маршруты для тех, кто хочет насладиться красотой и умиротворением.
Берём на себя ответственность за то, чтобы ваше путешествие стало не просто поездкой, а яркой главой в личной истории. Позвольте показать Таиланд таким, каким он видится нам: страной, где каждый уголок дышит магией, а каждое мгновение превращается в воспоминание на всю жизнь!
А
Анна
10 ноя 2025
Очень классная экскурсия. И где то тихая. И где то с адреналинчиком. Невероятные локации и очень расслабили в конце термальные спа. Прекрасная гид Ина рассказывала в пути интересные факты и не давала заскучать.
А
Анастасия
8 ноя 2025
С момента внесения предоплаты и по завершению экскурсии организатор Оксана была на связи. Получили самые положительные впечатления от экскурсии. Достаточно локаций и времени на каждую. Понравилось, что практически не пересекались с другими туристами. Гид Алексей много интересного рассказывал. Данную экскурсию точно рекомендую!
Aleksandr
5 ноя 2025
Классная экскурсия. Всё очень понравилось. Отдельное спасибо гиду Анастасии за интересные рассказы и настроение. Экскурсия классно продумана, весь день размеренный актив и вечером отдых в горячих источниках, просто прекрасно.
М
Мария
30 окт 2025
Очень классная экскурсия! Охватывает и экстрим, и спокойствие и хорошее настроение. Кто сомневается брать или не брать экскурсию, я советую нужно брать.
М
Малика
9 окт 2025
Нам с сыном все очень понравилось, мы насладились путешествием ❤️