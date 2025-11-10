Описание экскурсии

7:00 — выезд из отеля

8:30 — кафе и волшебный сад с гигантскими кувшинками, где всё вокруг словно из мультфильма

10:00 — водопад Беньяран — изумрудные каскады джунглях. Хочешь — купайся в прохладной воде, хочешь — просто наслаждайся атмосферой покоя и природы

10:30 — музей Беньяран, где вы осмотрите старинные предметы тайского традиционного быта и архитектуры

11:00 — смотровая площадка Самет с видом на залив, где земля и небо сливаются воедино

13:10 — обед, а затем поездка на сафари-джипах по нескольким локациям

13:40 — деревня слонов, где гиганты живут в заботе и уважении. Вы увидите, как за ними ухаживают, где они отдыхают и спят, как их кормят и поят, где им устраивают грязевые ванны и душ. А если захотите — искупаетесь вместе со слонами или понаблюдете за слоновьим СПА со стороны

14:10 — спокойный сплав на бамбуковых плотах по реке в джунглях. Зелёная стена тропиков, звуки дикой природы и полное единение с миром вокруг — настоящий тайский дзен. Всё, как будто вы в фильме «Аватар»

14:40 — 20 минут драйва на квадроциклах по тропами и холмам

16:00 — очаровательный уединённый деревянный храм на берегу моря

16:30 — пляж Натай и единственные настоящие термальные источники в провинции Пханг Нга. Вы искупаетесь в море, позагораете, погуляете босиком по песку. При желании окунётесь в горячий японский онсэн или ледяной пресноводный бассейн. Закат на пляже под шелест волн на тёплом песке в свете золотистых лучей — это время для тишины, объятий, фото и внутреннего «вау»

19:00 — отправление в отель

Организационные детали