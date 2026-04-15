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остановка - пещеры с обезьянами и лежащим Буддой, ну пойдёт, правда без информационного сопровождения не очень понятно, что к чему и монаха, повязывающего ниточку на работе не было 🙂 Третья точка - Чёрный монах, посмотрела, желание загадала, авось сбудется))) Деревня цыган и обед - люди живут на пластиковых понтонах, ладно, хоть мусора немного. Прогулка по мангровым зарослям на лодке - красиво, но оочень быстро. Обед - вроде богато, а сильно не наешься. Пятая точка - слоны. Пообщаться вариантов мало, ты либо катаешься, либо брызгаешь на него водой в фотозоне с водопадом, либо смотришь представление Арбузинки (интересно,как её представляют нерусскоговорящим). Пообщатья и просто покормить только после "обязательной" программы и очень недолго. Заявленные в программе фруктовые сады - без комментариев 🙃 Вообще вся провинция на месте вырубленных джунглей засажена каучуковыми деревьями и масличными пальмами в основном, печально, но это деньги. Шестая точка - Изумрудный водопад, где отводится минут 10-15 на посмотреть и сфотографировать. Ну и закат на пляже Май харн, где пролетают самолёты. Итого - длинная, утомительная дорога в небольшом микроавтобусе, берите наушники, соседи бывают разные, много локаций, не всегда интересных.