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Удивительная Пханг Нга: путь к Аватару

Экскурсия на автобусе по Пхукету: обед из морепродуктов в деревне морских цыган
Приглашаем вас в путешествие по одной из самых живописных провинций Таиланда — Пханг-Нга.

Вас ждут головокружительные виды на скалистые острова посреди лазурного моря, прогулка на лодках по мангровому лесу, посещение плавучей деревни и слоновьего СПА, удивительные храмы - и всё это среди невероятной природы.
4.5
84 отзыва
Удивительная Пханг Нга: путь к Аватару
Удивительная Пханг Нга: путь к Аватару
Удивительная Пханг Нга: путь к Аватару

Описание экскурсии

Тропическое приключение: от самолётов до слонов — весь Пхукет за один день Путешествие в тропическую сказку Мы поднимемся на пикапах на смотровую площадку Самет Нангше, где у вас будет время отдохнуть и сфотографироваться на фоне живописной бухты. Вы посетите пляж рядом с аэропортом. Здесь у вас получится сделать впечатляющие фото прямо под самолётами, идущими на взлёт и на посадку. Сделаем остановки у пещер со сталактитами, обезьянами и летучими мышами, а также у храма Суван Куха. Прогулка по мангровому лесу и слоновье СПА Понаблюдаем за тем, как дружелюбные великаны принимают душ и грязевые ванны, после чего на них можно будет прокатиться. Посетим статую Чёрного Монаха. По удивительному лесу на воде мы прокатимся на традиционных тайских длиннохвостых лодках. Обязательно заедем в плавучую деревню морских цыган и купим свежих морепродуктов на обед. Важная информация: Внимание: Вам необходимо внести полную предоплату напрямую организаторам экскурсии. Либо картой онлайн (принимаются все карты), либо наличными (к вам приедет курьер, принимаются только баты).
  • Трансфер из всех районов Пхукета.
  • На экскурсию могут поехать люди любого возраста, ограничений нет.
  • Что взять с собой: одежду для буддийских храмов (у женщин должны быть закрыты ноги и плечи), купальные принадлежности, сменное нижнее бельё, полотенце, фото-видео камеру, деньги на личные расходы.

Ежедневно

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Пляж с самолётами
  • Смотровая площадка «Самет Нангше»
  • Пещера обезьян
  • Храм Суван Куха
  • Пещеры со сталактитами и летучими мышами
  • Мангровые леса
  • Плавучая деревня морских цыган
  • Храм Чёрного монаха
  • Плантации каучукового дерева
  • Слоновье СПА
Что включено
  • Русскоговорящий гид
  • Обед
  • Трансфер из отеля и обратно
  • Посещение «слоновьего спа» (купание со слоном)
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
  • Внимание: Вам необходимо внести полную предоплату напрямую организаторам экскурсии. Либо картой онлайн (принимаются все карты), либо наличными (к вам приедет курьер, принимаются только баты)
  • Трансфер из всех районов Пхукета
  • На экскурсию могут поехать люди любого возраста, ограничений нет
  • Что взять с собой: одежду для буддийских храмов (у женщин должны быть закрыты ноги и плечи), купальные принадлежности, сменное нижнее бельё, полотенце, фото-видео камеру, деньги на личные расходы
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на последних 30 из 84 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
56
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12
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5
A
Очень интересная экскурсия, очень много локаций.
Огромное спасибо гиду Вугару. Очень интересно рассказывает, показывает.
Очень много узнали о Тае, местных жителях и тд.
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Е
Офигенная экскурсия! Гиду отельный респект! Много информации дал про таиланд, было интересно слушать) также посетили много интересных мест. Рекомендую!
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Н
Моё ожидание от экскурсии - увидеть нетуристическую, материковую часть Тайланда, фруктовые и каучуковые плантации и пообщаться со слонами. Реальность - первая обзорная точка шикарна, потрясающий вид (не стеклянный мост). Вторая
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остановка - пещеры с обезьянами и лежащим Буддой, ну пойдёт, правда без информационного сопровождения не очень понятно, что к чему и монаха, повязывающего ниточку на работе не было 🙂 Третья точка - Чёрный монах, посмотрела, желание загадала, авось сбудется))) Деревня цыган и обед - люди живут на пластиковых понтонах, ладно, хоть мусора немного. Прогулка по мангровым зарослям на лодке - красиво, но оочень быстро. Обед - вроде богато, а сильно не наешься. Пятая точка - слоны. Пообщаться вариантов мало, ты либо катаешься, либо брызгаешь на него водой в фотозоне с водопадом, либо смотришь представление Арбузинки (интересно,как её представляют нерусскоговорящим). Пообщатья и просто покормить только после "обязательной" программы и очень недолго. Заявленные в программе фруктовые сады - без комментариев 🙃 Вообще вся провинция на месте вырубленных джунглей засажена каучуковыми деревьями и масличными пальмами в основном, печально, но это деньги. Шестая точка - Изумрудный водопад, где отводится минут 10-15 на посмотреть и сфотографировать. Ну и закат на пляже Май харн, где пролетают самолёты. Итого - длинная, утомительная дорога в небольшом микроавтобусе, берите наушники, соседи бывают разные, много локаций, не всегда интересных.

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И
Экскурсия интересная и динамичная. Быстрая смена локаций, нет ожидания в очередях, всё четко по времени! Между сменой локаций есть возможность отдохнуть в комфортном автобусе. Экскурсовод Юлия не утомляла стандартной и
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скучной информацией о Таиланде. В её рассказе были только интересные факты. Покорили слоны и обезьяны!!! Единственный минус - это долгое возвращение в отель на Пхукете, но это не зависит от организаторов. Большое спасибо за экскурсию. Однозначно всем рекомендую!

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О
Спасибо гиду Аиде, очень много информации о Тае благодаря ей узнала!
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М
Прекрасная насыщенная экскурсия, все было очень красиво и интересно. Абсолютно не утомительно, замечательные виды. Много фото и положительных эмоций!
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Входит в следующие категории Пхукета

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