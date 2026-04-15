Приглашаем вас в путешествие по одной из самых живописных провинций Таиланда — Пханг-Нга.
Вас ждут головокружительные виды на скалистые острова посреди лазурного моря, прогулка на лодках по мангровому лесу, посещение плавучей деревни и слоновьего СПА, удивительные храмы - и всё это среди невероятной природы.
Вас ждут головокружительные виды на скалистые острова посреди лазурного моря, прогулка на лодках по мангровому лесу, посещение плавучей деревни и слоновьего СПА, удивительные храмы - и всё это среди невероятной природы.
Описание экскурсииТропическое приключение: от самолётов до слонов — весь Пхукет за один день Путешествие в тропическую сказку Мы поднимемся на пикапах на смотровую площадку Самет Нангше, где у вас будет время отдохнуть и сфотографироваться на фоне живописной бухты. Вы посетите пляж рядом с аэропортом. Здесь у вас получится сделать впечатляющие фото прямо под самолётами, идущими на взлёт и на посадку. Сделаем остановки у пещер со сталактитами, обезьянами и летучими мышами, а также у храма Суван Куха. Прогулка по мангровому лесу и слоновье СПА Понаблюдаем за тем, как дружелюбные великаны принимают душ и грязевые ванны, после чего на них можно будет прокатиться. Посетим статую Чёрного Монаха. По удивительному лесу на воде мы прокатимся на традиционных тайских длиннохвостых лодках. Обязательно заедем в плавучую деревню морских цыган и купим свежих морепродуктов на обед. Важная информация: Внимание: Вам необходимо внести полную предоплату напрямую организаторам экскурсии. Либо картой онлайн (принимаются все карты), либо наличными (к вам приедет курьер, принимаются только баты).
- Трансфер из всех районов Пхукета.
- На экскурсию могут поехать люди любого возраста, ограничений нет.
- Что взять с собой: одежду для буддийских храмов (у женщин должны быть закрыты ноги и плечи), купальные принадлежности, сменное нижнее бельё, полотенце, фото-видео камеру, деньги на личные расходы.
Ежедневно
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пляж с самолётами
- Смотровая площадка «Самет Нангше»
- Пещера обезьян
- Храм Суван Куха
- Пещеры со сталактитами и летучими мышами
- Мангровые леса
- Плавучая деревня морских цыган
- Храм Чёрного монаха
- Плантации каучукового дерева
- Слоновье СПА
Что включено
- Русскоговорящий гид
- Обед
- Трансфер из отеля и обратно
- Посещение «слоновьего спа» (купание со слоном)
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
- Внимание: Вам необходимо внести полную предоплату напрямую организаторам экскурсии. Либо картой онлайн (принимаются все карты), либо наличными (к вам приедет курьер, принимаются только баты)
- Трансфер из всех районов Пхукета
- На экскурсию могут поехать люди любого возраста, ограничений нет
- Что взять с собой: одежду для буддийских храмов (у женщин должны быть закрыты ноги и плечи), купальные принадлежности, сменное нижнее бельё, полотенце, фото-видео камеру, деньги на личные расходы
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на последних 30 из 84 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Очень интересная экскурсия, очень много локаций.
Огромное спасибо гиду Вугару. Очень интересно рассказывает, показывает.
Очень много узнали о Тае, местных жителях и тд.
Огромное спасибо гиду Вугару. Очень интересно рассказывает, показывает.
Очень много узнали о Тае, местных жителях и тд.
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Е
Офигенная экскурсия! Гиду отельный респект! Много информации дал про таиланд, было интересно слушать) также посетили много интересных мест. Рекомендую!
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Н
Моё ожидание от экскурсии - увидеть нетуристическую, материковую часть Тайланда, фруктовые и каучуковые плантации и пообщаться со слонами. Реальность - первая обзорная точка шикарна, потрясающий вид (не стеклянный мост). Вторая
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И
Экскурсия интересная и динамичная. Быстрая смена локаций, нет ожидания в очередях, всё четко по времени! Между сменой локаций есть возможность отдохнуть в комфортном автобусе. Экскурсовод Юлия не утомляла стандартной и
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О
Спасибо гиду Аиде, очень много информации о Тае благодаря ей узнала!
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М
Прекрасная насыщенная экскурсия, все было очень красиво и интересно. Абсолютно не утомительно, замечательные виды. Много фото и положительных эмоций!
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Входит в следующие категории Пхукета
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