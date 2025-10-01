И Ирина

Д Дмитрий читать дальше взлетел очень высоко, ждали 10мин, как бы ни о чем), сомнительный водопад(он беспл) думаю стоит поменять его на платный, пусть даже тур будет на 200 бат дороже, но чтоб было чисто и приятно побывать там. Ну и гид вообще вне всяких похвал, Алексей приятный простой общительный молодой человек, много чего интересного рассказал, на все вопросы всегда отвечал, давал советы что и как, короче его особенно хочется выделить! Увидели много чего, но понравилось не всё. В общем слоновая ферма+шоу+катание на слонах, пещера с Буддой, цыганский прселок+экскурсия на лодке+обед отменный, обезьяны, ну и смотровая офигенная, не зашло с самолетами(один

О Ольга Все очень понравилось, программа была насыщенная, во время приехали и все было комфортно

С Светлана Все отлично! Забрали вовремя! Гид Юлия все подробно и интересно рассказала,делала для нас фото и видео! Чудесные виды и шикарные слоны!

А Алла "Спасибо за экскурсию путь Аватара, все понравилось, гид Евгений просто супер! Очень милый, вежливый и позитивный 😊все доступно объяснили, куча

вариантов оплаты, ответили на все интересующиеся

вопросы, клиентоориентированность В следующий раз с большим удовольствием к вам

обратимся 🖤"

Э Эржена "Посетила с данной компанией экскурсию «Путь аватара». Экскурсия прошла замечательно, огромное спасибо гиду Александру) Все рассказал и показал) Александр - прекрасный гид и человек) Спасибо Вам большое за экскурсию"

А Алина Очень интересная и увлекательная программа. Благодарю гиду Роману узнали много нового и необычного о стране. Роман так захватывающе вел программу, что весь день пролетел не заметно, несмотря на длительность поездки. Дети и взрослые в полном восторге!

В Вера Эта была потрясающая экскурсия! Гид Александр очень интрессно рассказывал. Второй день под впечатление от увиденного! Спасибо огромное!!!!

Водили отдельный респект!

И Иван Всё понравилось!

И Игорь

А Ангелина Самая Крутая экскурсия, были 27 мая, хоть я еще не вошла в ритм времени и хотела спать, наш гид Владимир смог вовлечь, нашел к каждому человечку ключик, настоящий профессионал! Больше всего запомнилось купание со слонами и деревня цыган, где также был невероятный обед. В общем, экскурсию советую, 10/10

О Оксана Хорошая экскурсия, особенно слоны 🐘

Гид 👍

Д Дарья Отличная насыщенная экскурсия, хотели отметить хорошую организацию и большое спасибо экскурсоводу Майе, легко, интересно, однозначно стоит посетить Путь Аватара.

А Анна читать дальше Маршрут тщательно продуман, вовлекает в культуру и в исторические события прекрасной страны. Также экскурсия была интерактивной, мы задавали вопросы и обсуждали увиденное. Конечно такую атмосферу вовлеченности и интересе создал наш гид. Наш водитель, мы звали его Шеф, настоящий профессионал, аккуратный водитель и очень внимательный и заботливый человек. И в целом огромное спасибо компании, которая собралась, замечательные ребята. Как сказала одна наша спутница:" Единственное, что плохо - это что кормят очень хорошо!" Это об ужине в деревне морских цыган, было потрясающе. Всем огромное спасибо, всем советую. 15 мая посетили экскурсию "Путь к Аватару". Все было прекрасно организовано, наш гид Владимир-настоящий энтузиаст, делился интересными фактами и интересными историями о каждой локации, что сделало путешествие еще более захватывающим.