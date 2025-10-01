На юге Таиланда расположена живописная провинция Пханг Нга, большая часть территории которой — это национальные парки и природные заповедники с богатейшей флорой и фауной.
Вы сможете насладиться природой и отдохнуть на смотровой площадке — одном из самых привлекательных мест в мире согласно рейтингу многих влиятельных изданий. Почувствовать колоритную жизнь морских цыган, а также полюбоваться самолетами прямо на пляже.
Описание фото-прогулки
Во время нашего путешествия вас ждет:
- Множество остановок для фотографирования с захватывающими видами.
- Возможность увидеть живописную природу одного из самых красивых Национальных парков Таиланда.
- Возможность узнать больше о тайской культуре, Буддизме и традициях морских цыган.
- Любование очаровательным видом со смотровой площадки на залив Пханг Нга и пляжем с самолетами.
• Возможность провести незабываемое время, исследуя удивительные места Пхукета и его окрестностей. Важная информация:
- Программа может меняться в связи с погодными условиями или другими непредвиденными обстоятельствами.
- При посещении храмов в качестве пожертвования дополнительно оплачивается вход в храм (примерно 30 бат). В случае, если вы одеты ненадлежащим образом (открытые плечи, колени) одежда предоставляется храмом также за дополнительную плату.
- При посещении пляжа с самолётами рекомендуется взять с собой 20 бат для трансфера на тук-туке.
- Возьмите с собой: купальные принадлежности, полотенце, солнцезащитный крем, головной убор, сменную одежду, а также деньги на сувениры и личные расходы.
- Если вы покупаете программу с посещением стеклянного моста, вы получаете депозит на напитки и питание в местном кафе: 200 бат на взрослого и 100 бат на ребенка.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Фруктовые плантации
- Прогулка на тайской лодке
- Деревня морских цыган
- Пещера обезьян
- Смотровая площадка "Самет нагше" или стеклянный мост "Beyond Skywalk Nangshi"
- Пляж с самолетами
Что включено
- Русскоговорящий гид
- Трансфер на комфортабельном автобусе с кондиционером
- Обед
- Программа со слонами (катание и купание)
- Входные билеты
- Страховка от несчастных случаев
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 32 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
1 окт 2025
Д
Дмитрий
30 сен 2025
Увидели много чего, но понравилось не всё. В общем слоновая ферма+шоу+катание на слонах, пещера с Буддой, цыганский прселок+экскурсия на лодке+обед отменный, обезьяны, ну и смотровая офигенная, не зашло с самолетами(один
О
Ольга
14 сен 2025
Все очень понравилось, программа была насыщенная, во время приехали и все было комфортно
С
Светлана
31 авг 2025
Все отлично! Забрали вовремя! Гид Юлия все подробно и интересно рассказала,делала для нас фото и видео! Чудесные виды и шикарные слоны!
А
Алла
20 авг 2025
"Спасибо за экскурсию путь Аватара, все понравилось, гид Евгений просто супер! Очень милый, вежливый и позитивный 😊все доступно объяснили, куча
вариантов оплаты, ответили на все интересующиеся
вопросы, клиентоориентированность В следующий раз с большим удовольствием к вам
обратимся 🖤"
Э
Эржена
19 авг 2025
"Посетила с данной компанией экскурсию «Путь аватара». Экскурсия прошла замечательно, огромное спасибо гиду Александру) Все рассказал и показал) Александр - прекрасный гид и человек) Спасибо Вам большое за экскурсию"
А
Алина
14 авг 2025
Очень интересная и увлекательная программа. Благодарю гиду Роману узнали много нового и необычного о стране. Роман так захватывающе вел программу, что весь день пролетел не заметно, несмотря на длительность поездки. Дети и взрослые в полном восторге!
В
Вера
12 июл 2025
Эта была потрясающая экскурсия! Гид Александр очень интрессно рассказывал. Второй день под впечатление от увиденного! Спасибо огромное!!!!
Водили отдельный респект!
И
Иван
20 июн 2025
Всё понравилось!
И
Игорь
6 июн 2025
А
Ангелина
29 мая 2025
Самая Крутая экскурсия, были 27 мая, хоть я еще не вошла в ритм времени и хотела спать, наш гид Владимир смог вовлечь, нашел к каждому человечку ключик, настоящий профессионал! Больше всего запомнилось купание со слонами и деревня цыган, где также был невероятный обед. В общем, экскурсию советую, 10/10
О
Оксана
21 мая 2025
Хорошая экскурсия, особенно слоны 🐘
Гид 👍
Д
Дарья
16 мая 2025
Отличная насыщенная экскурсия, хотели отметить хорошую организацию и большое спасибо экскурсоводу Майе, легко, интересно, однозначно стоит посетить Путь Аватара.
А
Анна
16 мая 2025
15 мая посетили экскурсию "Путь к Аватару". Все было прекрасно организовано, наш гид Владимир-настоящий энтузиаст, делился интересными фактами и интересными историями о каждой локации, что сделало путешествие еще более захватывающим.
В
Валерия
15 мая 2025
Это не путь к Аватару. По факту была экскурсия «удивительная Панг Нга». Не плавали на лодке у скал, хотя ради этого и ехали на нее. Проплыли вместо этого среди деревьев мин 7 и все. Очень разочарованы
