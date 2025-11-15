Приглашаем вас в авторское путешествие к озеру Чео Лан.
Вас ждёт прогулка на лодке среди скал и джунглей, купание, каноэ, отдых на базе, обед у воды, кафе на дереве и посещение тайской аптеки. Идеальный день для тех, кто хочет отдохнуть душой и телом!
Описание трансферУдовольствие, красота и дзен Наша экскурсия - это неспешное путешествие к живописному озеру Чео Лан, затерянному среди скал, туманных вершин и джунглей. В программе - минимум активности и максимум удовольствия: прогулка на лодке, купание, каноэ, обед с видом на воду, кофейня на дереве и визит в аптеку храмовой медицины. Авторский тур для тех, кто хочет выключить суету и включить дзен в сердце парка Као Сок. Почему стоит выбрать эту экскурсию:
- Авторская программа, созданная с любовью к природе и без спешки - идеальна для «ленивых» путешественников.
- Прогулка по озеру Чео Лан на длиннохвостой лодке с видами, от которых захватывает дух.
- Свободное время для купания, отдыха и медитаций в окружении тропиков.
- Кафе на дереве - инстаграмная мечта и бонус к душевному маршруту.
• Посещение уникальной аптеки тайской храмовой медицины - натурально, аутентично, с изюминкой. Важная информация:
- Обращаем ваше внимание: участие в экскурсии возможно только при полной предоплате напрямую организаторам. Оплата производится по карте — Visa, Mastercard или МИР (для граждан РФ). Ссылка для оплаты будет отправлена после подтверждения бронирования.
- Пункты программы могут чередоваться в разном порядке. Программа подходит для всех: детей, пожилых людей и беременных.
- Что взять с собой: завтрак в ланч-боксе (заказать на ресепшн в отеле накануне до 17:00), купальные принадлежности и полотенце, воду и прохладительные напитки, защиту от солнца (крем с SPF 50+, очки, головной убор, хлопковую рубашку с длинным рукавом или парео), удобную обувь (шлёпанцы, сандалии, кроксы), телефон, камеру (по желанию — непромокаемые чехлы), деньги на личные расходы, сувениры, корм животным и чаевые.
По четвергам
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро Чео Лан
- Аптека тайской храмовой медицины
Что включено
- Трансфер со всех районов Пхукета и пляжа Натай
- Русскоговорящий гид
- Обед
- Входные билеты в Национальный парк
- Медицинская страховка
Что не входит в цену
- Индивидуальный трансфер из отелей района Као лак - 4 000 бат за машину
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: По четвергам
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
