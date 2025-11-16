Приглашаем вас в наше живописное путешествие.
Вас ждут скалы, туманные джунгли, озеро цвета нефрита, пещерный храм с живущими поблизости обезьянами и горячие источники. Наша экскурсия — это гармония природы, буддийской духовности и полного расслабления вдали от суеты.
Вас ждут скалы, туманные джунгли, озеро цвета нефрита, пещерный храм с живущими поблизости обезьянами и горячие источники. Наша экскурсия — это гармония природы, буддийской духовности и полного расслабления вдали от суеты.
Описание водной прогулкиУдивительное живописное путешествие На нашей экскурсии вы посетите уникальный пещерный храм с живущими поблизости обезьянами, прокатитесь по красивейшему озеру Чео Лан на тайской лодке, искупаетесь в тёплой воде среди гор и расслабитесь в натуральных термальных источниках. Программа проходит в мини-группах с русскоговорящим гидом. Почему стоит выбрать эту экскурсию:
• Уединённая природа без толп туристов • Прогулка по озеру Чео Лан на традиционной лодке • Пещерный храм с обезьянами и атмосферой тишины • Купание в горячих минеральных источниках Важная информация:
- Обращаем ваше внимание: участие в экскурсии возможно только при полной предоплате напрямую организаторам. Оплата производится по карте: Visa, Mastercard или МИР (для граждан РФ). Ссылка для оплаты будет отправлена после подтверждения бронирования.
- Пункты программы могут чередоваться в разном порядке. Программа подходит для всех: детей, пожилых людей и беременных.
- Возьмите с собой: завтрак в ланч-боксе (заказать на ресепшн в отеле накануне до 17:00), купальные принадлежности и полотенце, воду и прохладительные напитки, защиту от солнца (крем с SPF 50+, очки, головной убор, рубашку х/б с длинным рукавом или парео), закрытую одежду для храма (с закрытыми плечами и коленями), удобную обувь (шлёпки, сандалии, кроксы), телефон и камеру (по требованию — непромокаемые чехлы), деньги на личные расходы (корм для животных, сувениры и чаевые), копию паспорта или его фото на телефоне.
По понедельникам, четвергам и воскресеньям
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пещерный храм Ват Суван Куха (храм конференции Будды)
- Озеро Чео Лан
- Горячие источники Натай Бич
Что включено
- Трансфер со всех районов Пхукета и пляжа Натай
- Русскоговорящий гид
- Обед
- Входные билеты в Национальный парк и пещерный храм Суван Куха
- Медицинская страховка
Что не входит в цену
- Индивидуальный трансфер из отелей района Као лак - 4 000 бат за машину
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам, четвергам и воскресеньям
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Важная информация
- Обращаем ваше внимание: участие в экскурсии возможно только при полной предоплате напрямую организаторам. Оплата производится по карте: Visa, Mastercard или МИР (для граждан РФ). Ссылка для оплаты будет отправлена после подтверждения бронирования
- Пункты программы могут чередоваться в разном порядке. Программа подходит для всех: детей, пожилых людей и беременных
- Возьмите с собой: завтрак в ланч-боксе (заказать на ресепшн в отеле накануне до 17:00), купальные принадлежности и полотенце, воду и прохладительные напитки, защиту от солнца (крем с SPF 50+, очки, головной убор, рубашку х/б с длинным рукавом или парео), закрытую одежду для храма (с закрытыми плечами и коленями), удобную обувь (шлёпки, сандалии, кроксы), телефон и камеру (по требованию - непромокаемые чехлы), деньги на личные расходы (корм для животных, сувениры и чаевые), копию паспорта или его фото на телефоне
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Пхукета
Похожие экскурсии из Пхукета
-
15%
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Пхукета к озеру Чео Лан
Пройти по Желудку слона и поплавать на длиннохвостой тайской лодке
Начало: У вашего отеля
16 ноя в 07:00
17 ноя в 07:00
$506
$595 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Као Лак, Као Сок и озеро Чео Лан
Места из «Аватара», буддийские храмы, заповедные тропики и тайские истории - в дружеской компании
Начало: У ресепшена вашего отеля
18 ноя в 08:00
19 ноя в 08:00
$520 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Рассвет из «Аватара», озеро Чео Лан, водопады и обезьяны - это Пханг Нга
Отправиться в активное путешествие по живописным местам южной провинции (всё включено)
Начало: Рядом с местом вашего отдыха
Завтра в 08:00
16 ноя в 08:00
$600 за всё до 4 чел.