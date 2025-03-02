Ваш идеальный день на озере Чео Лан

Отправиться на тайской лодке в самое сердце дикой природы, умиротворения и релакса
Когда я впервые увидел озеро Чео Лан, я был очень впечатлён. Чистая вода и дикие пейзажи влюбили в себя с первых минут.

С тех пор я продумал оптимальные нетуристические маршруты по этим местам и регулярно вожу сюда гостей. Капитаны лонгтейлов — уже давно мои друзья.

Мы с вами посетим интересные локации заповедника и, конечно, будем много купаться в кристально чистом озере.
4.75
4 отзыва
Ваш идеальный день на озере Чео Лан
Ваш идеальный день на озере Чео Лан
Ваш идеальный день на озере Чео Лан
Ближайшие даты:
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Время начала: 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00

Описание экскурсии

Знакомство с заповедником Кхао Сок

Мы начнём наш маршрут с посещения одного из удивительных храмов. Вы сами сможете выбрать: Храм Ват Суван Куха с его знаменитой пещерой обезьян, или Храм Банг Риенг (Wat Bang Riang), где находится зуб Будды — каждый из них уникален и по-своему красив.

Прогулка на лонгтейле и миллион ваших фото

Добравшись до пирса, мы пересядем в традиционную тайскую лодку — лонгтейл — и отправимся в местечко Гуилинь Яй, более известное как «Три брата», с прозрачной пресной водой и шикарной дикой природой. Это одно из самых известных мест озера, где мы сделаем красивые фотографии на фоне этого шедевра.

Отель на воде

Далее мы отправимся в один из уютных плавучих отелей, которые расположены в тихих лагунах. Проведём там несколько часов, вы сможете выпить прохладительные напитки в баре, искупаться в озере, покататься на каяках и покормить диких рыб.

Секретная лагуна

На обратном пути заглянем в шикарную лагуну Гуилинь Ной. Она спрятана за скалами и потому не заметна для обычного туриста. Представьте: чистейшая вода, окружающая вас мощь скал и полная тишина природы. Это место не только завораживает своей красотой, но и дарит невероятное чувство умиротворения.

Истории и лайфхаки

Я расскажу о появлении этого сказочного места. Мы обязательно поговорим и про королевство Таиланд в целом. А ещё я дам много советов, как насыщенно и качественно провести здесь время.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены услуги русскоязычного гида, трансфер на комфортабельном автомобиле с кондиционером, аренда лодки, каяки, вход в нацпарк и прохладительные напитки
  • Дополнительно оплачиваются обед и личные расходы
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Г
2 мар 2025
Чео-Лан. Красота этого места возьмет Вас в плен. Навсегда. Только забив карту памяти фотоаппарата под завязку, Вы сможете придя в себя и расслабившись, просто впитывать в себя обволакивающий теплый воздух,
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ловить отражающееся от скал эхо, смотреть как застывшие в небе облака целуют зеленые горы в изумрудной воде… Чтобы почувствовать все это, путь не близкий. Вы пересечете три провинции, увидите другой, настоящий Таиланд, но в конце Вас, как настоящих и умных путешественников, будет ждать награда…. Организовать это приключение и провести его с большим комфортом, поможет команда гидов Кирилла. Наш гид Яков сделал все, чтобы наше путешествие к этому месту и обратно прошло легко и запомнилось нам. Мы ему очень благодарны. По пути Вы узнаете много нового о стране, жизни и традициях. Время в дороге пройдет быстро. На Чео-Лане оно остановится…..
(время экскурсии: 21.02.25, семейная пара 58 и 57 лет, опыт посещения нескольких стран)

Екатерина
3 фев 2025
Экскурсия хорошая и гид интересный, но была пара моментов, которые рекомендуем уточнять при заказе. Во-первых, в описании на картинке хоть и китайский, но новехонький автомобиль, в реальности это была старая
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15 летняя тойота, у которой не тянул кондер, не то, чтобы совсем жесть, но втроем на заднем сиденье с дохлым кондером было некомфортно (СПРАШИВАЙТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАРАНЕЕ). И второй момент. В описании значится время, проведенное в отеле на озере. Гид сказал, что в отеле на озере плохо кормят и повез в ресторан уже на берегу возле пирса, где были красивые виды, но совсем не вкусно. Но дело не в еде. Мы потом уже сообразили, что было бы классно притормозить на озере в отеле плавучем, посмотреть отель на случай, если захотим в следующий раз заночевать на озере, просто спокойно искупаться, поплавать на каяках, как значится в описании. В процессе экскурсии мы не сообразили и полностью доверились гиду, а потом уже пожалели, что не настояли на отеле озерном. Это надо учитывать, и, если вам нужен отель на озере, обговаривать заранее и просить. Чео Лан прекрасен.

Экскурсия хорошая и гид интересный, но была пара моментов, которые рекомендуем уточнять при заказе. Во-первых, в
Кирилл
Кирилл
Ответ организатора:
Благодарим вас за обратную связь и за то, что поделились своими впечатлениями! Нам важно, чтобы каждая экскурсия оставляла только положительные
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эмоции, и мы всегда стремимся к улучшению сервиса.

Хотим уточнить несколько моментов:

1. Автомобиль. Изначально экскурсия планировалась с гидом, у которого в распоряжении был автомобиль MG, однако из-за высокого спроса у нас работает команда гидов, и каждый из них использует автомобили в долгосрочной или посуточной аренде. На момент бронирования запросов на конкретную модель машины от вас не поступало. Все автомобили проходят технический контроль, но, к сожалению, в день экскурсии в условиях сильной жары кондиционер работал не на полную мощность. После поездки он был проверен и заправлен.

2. Программа экскурсии. Одним из преимуществ нашей экскурсии является гибкость маршрута. Гид всегда готов адаптировать программу под пожелания гостей, что и было сделано в данном случае. Вместе с вами было принято решение добавить три дополнительных локации:
- Храм с обезьянами и пещерой
- Уникальная смотровая площадка над озером
- Горячий источник (входные билеты были оплачены за счет гида)

3. Посещение плавучего отеля. Мы всегда рекомендуем заранее уточнять ключевые моменты экскурсии, если есть конкретные пожелания. В день экскурсии совместно с вами было принято решение не посещать плавучую деревню и изменить маршрут.

4. Обед. Мы ценим честную обратную связь. После обеда гид уточнял у вас, все ли понравилось, и получил положительный ответ. Тем не менее, мы примем к сведению ваши замечания.

Благодарим за отзыв и рекомендации! Мы всегда готовы обсуждать детали поездки заранее, чтобы учесть все пожелания гостей. Чео Лан действительно прекрасен, и мы рады, что у вас остались яркие впечатления от путешествия.

В знак благодарности за обратную связь я готов предоставить вам 10% скидку на одну из моих услуг при следующем бронировании. Будем рады снова организовать для вас незабываемое путешествие!

С
31 янв 2025
Экскурсию проводил Яков, все понравилось!
Dmitry
12 янв 2025
Недавно мы отправились на экскурсию на озеро Чао Лан с гидом Егором, и это было потрясающе! Озеро впечатляет своей красотой: ярко-голубая вода, окруженная зелеными островами и величественными скалами. Мы сделали
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остановку для купания в уединенной бухте, где были только мы. Отмечу, что остальные купаются в огороженном месте у плавучего отеля. Егор сделал нам много классных фотографий и снял видео с квадрокоптера, а еще угостил вкуснейшими пирожными собственного производства.

Недавно мы отправились на экскурсию на озеро Чао Лан с гидом Егором, и это было потрясающе!Недавно мы отправились на экскурсию на озеро Чао Лан с гидом Егором, и это было потрясающе!Недавно мы отправились на экскурсию на озеро Чао Лан с гидом Егором, и это было потрясающе!

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