Когда я впервые увидел озеро Чео Лан, я был очень впечатлён. Чистая вода и дикие пейзажи влюбили в себя с первых минут. С тех пор я продумал оптимальные нетуристические маршруты по этим местам и регулярно вожу сюда гостей. Капитаны лонгтейлов — уже давно мои друзья. Мы с вами посетим интересные локации заповедника и, конечно, будем много купаться в кристально чистом озере.

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Описание экскурсии

Знакомство с заповедником Кхао Сок

Мы начнём наш маршрут с посещения одного из удивительных храмов. Вы сами сможете выбрать: Храм Ват Суван Куха с его знаменитой пещерой обезьян, или Храм Банг Риенг (Wat Bang Riang), где находится зуб Будды — каждый из них уникален и по-своему красив.

Прогулка на лонгтейле и миллион ваших фото

Добравшись до пирса, мы пересядем в традиционную тайскую лодку — лонгтейл — и отправимся в местечко Гуилинь Яй, более известное как «Три брата», с прозрачной пресной водой и шикарной дикой природой. Это одно из самых известных мест озера, где мы сделаем красивые фотографии на фоне этого шедевра.

Отель на воде

Далее мы отправимся в один из уютных плавучих отелей, которые расположены в тихих лагунах. Проведём там несколько часов, вы сможете выпить прохладительные напитки в баре, искупаться в озере, покататься на каяках и покормить диких рыб.

Секретная лагуна

На обратном пути заглянем в шикарную лагуну Гуилинь Ной. Она спрятана за скалами и потому не заметна для обычного туриста. Представьте: чистейшая вода, окружающая вас мощь скал и полная тишина природы. Это место не только завораживает своей красотой, но и дарит невероятное чувство умиротворения.

Истории и лайфхаки

Я расскажу о появлении этого сказочного места. Мы обязательно поговорим и про королевство Таиланд в целом. А ещё я дам много советов, как насыщенно и качественно провести здесь время.

Организационные детали