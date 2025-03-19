Идеальное место, чтобы побыть наедине с природой! Заняться снорклингом, половить крабов или даже лобстеров, устроить пикник в закатных лучах и отдохнуть от людей.
Описание водной прогулки
Мы закажем вам такси от отеля, встретим на берегу моря и пройдём вдоль него до тихого, скрытого от глаз песчаного пляжа. Оттуда по колено в воде переберёмся на очень маленький необитаемой островок. Он окружён скалами, а в середине — тропический лес с сочной растительностью. Во время отлива здесь можно собирать крабов и лобстеров.
Мы разведём костёр, устроим мангал из камней и все продукты, которые вы закажете заранее, принесём и приготовим. В это время вы можете поплавать в море, порыбачить или заняться снорклингом возле скал. Затем насладитесь вкусной едой с видом на закат и отправитесь на такси обратно в отель.
Мы осветим любые темы, которые будут вам интересны: о Таиланде, жизни местных, традициях, кухне, развлечениях и многом другом. Сделаем классные фотографии на ваше устройство.
Если захотите, оставим вас наедине с природой: островок безлюдный, его не видно с берега — он подходит и для отдыха нудистов (18+). При такой необходимости мы покинем остров и будем ждать вас на противоположном берегу.
Организационные детали
- В цену входит трансфер на такси туда и обратно, сопровождение гида
- Продукты для пикника мы можем купить сами и при встрече рассчитаемся. Или вы можете привезти их собой, в том числе алкоголь — лёд для него мы принесём
- Удочки для рыбалки и снаряжение для снорклинга берите с собой
- Вашим проводником на остров буду я или один из гидов нашей команды