Путешествие на необитаемый островок

Поплавать в безлюдном море, половить крабов и лобстеров, насладиться закатом - а мир подождёт
На севере Пхукета есть крохотный островок, скрытый от любопытных глаз. Даже не пытайтесь найти его на картах — он настолько мал, что нигде не отмечен.

Идеальное место, чтобы побыть наедине с природой! Заняться снорклингом, половить крабов или даже лобстеров, устроить пикник в закатных лучах и отдохнуть от людей.
Путешествие на необитаемый островок
Путешествие на необитаемый островок
Путешествие на необитаемый островок
Ближайшие даты:
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Время начала: 15:30, 16:00, 16:30

Описание водной прогулки

Мы закажем вам такси от отеля, встретим на берегу моря и пройдём вдоль него до тихого, скрытого от глаз песчаного пляжа. Оттуда по колено в воде переберёмся на очень маленький необитаемой островок. Он окружён скалами, а в середине — тропический лес с сочной растительностью. Во время отлива здесь можно собирать крабов и лобстеров.

Мы разведём костёр, устроим мангал из камней и все продукты, которые вы закажете заранее, принесём и приготовим. В это время вы можете поплавать в море, порыбачить или заняться снорклингом возле скал. Затем насладитесь вкусной едой с видом на закат и отправитесь на такси обратно в отель.

Мы осветим любые темы, которые будут вам интересны: о Таиланде, жизни местных, традициях, кухне, развлечениях и многом другом. Сделаем классные фотографии на ваше устройство.

Если захотите, оставим вас наедине с природой: островок безлюдный, его не видно с берега — он подходит и для отдыха нудистов (18+). При такой необходимости мы покинем остров и будем ждать вас на противоположном берегу.

Организационные детали

  • В цену входит трансфер на такси туда и обратно, сопровождение гида
  • Продукты для пикника мы можем купить сами и при встрече рассчитаемся. Или вы можете привезти их собой, в том числе алкоголь — лёд для него мы принесём
  • Удочки для рыбалки и снаряжение для снорклинга берите с собой
  • Вашим проводником на остров буду я или один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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