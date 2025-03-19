На севере Пхукета есть крохотный островок, скрытый от любопытных глаз. Даже не пытайтесь найти его на картах — он настолько мал, что нигде не отмечен. Идеальное место, чтобы побыть наедине с природой! Заняться снорклингом, половить крабов или даже лобстеров, устроить пикник в закатных лучах и отдохнуть от людей.

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Описание водной прогулки

Мы закажем вам такси от отеля, встретим на берегу моря и пройдём вдоль него до тихого, скрытого от глаз песчаного пляжа. Оттуда по колено в воде переберёмся на очень маленький необитаемой островок. Он окружён скалами, а в середине — тропический лес с сочной растительностью. Во время отлива здесь можно собирать крабов и лобстеров.

Мы разведём костёр, устроим мангал из камней и все продукты, которые вы закажете заранее, принесём и приготовим. В это время вы можете поплавать в море, порыбачить или заняться снорклингом возле скал. Затем насладитесь вкусной едой с видом на закат и отправитесь на такси обратно в отель.

Мы осветим любые темы, которые будут вам интересны: о Таиланде, жизни местных, традициях, кухне, развлечениях и многом другом. Сделаем классные фотографии на ваше устройство.

Если захотите, оставим вас наедине с природой: островок безлюдный, его не видно с берега — он подходит и для отдыха нудистов (18+). При такой необходимости мы покинем остров и будем ждать вас на противоположном берегу.

Организационные детали