Приглашаем вас на яркую и незабываемую экскурсию в Пхукете, обогащённую прекрасными видами, отдыхом, катанием на катере и вкусной тайской кухней. Вместе с нами вы прекрасно проведёте время и сохраните самые приятные моменты на фотографиях.
Описание трансферПляжная столица Таиланда Пхукет — это самый большой остров Таиланда, который по праву носит звание пляжной столицы Королевства. Его также называют жемчужиной Адриатического моря. Это настоящий райский уголок с белоснежным песком, кокосовыми пальмами, теплым морем, ласковым солнцем и видом на горы. Маршрут экскурсии Вместе с нами вас ждёт незабываемое путешествие, наполненное приятными эмоциями. Мы прокатимся на скоростном катере, побываем на двух островах — Корале и Раче, где у вас будет возможность в маске поплавать под водой или даже с опытными инструкторами попробовать себя в настоящем дайвинге! Также во время экскурсии нас будет ждать вкуснейший обед с национальной кухней. Отдых, наслаждение и яркие эмоции — вот девиз нашей экскурсии! Важная информация:
- Внимание! Если вы не оплатили экскурсию на сайте, вам необходимо внести оплату напрямую гиду (имеется ввиду компания - организатор, не гид в автобусе в день экскурсии) не менее чем за 24 часа до начала тура. Организаторы свяжутся с вами после подтверждения бронирования и предложат удобный способ.
- Программа может меняться в связи с погодными условиями или другими непредвиденными обстоятельствами.
- Возможна доплата за трансфер с некоторых районов острова(Ката/Карон/Патонг/Равай/Найхарн доплат нет) • Экскурсия запрещена беременным женщинам и детям младше 1 года, т. к. проходит на скоростном катере или катамаране.
- Детям до 3 лет бесплатно.
- На низкий сезон из-за больших волн (май-сентябрь) высадка на острове Раче производится не в бухте Patok, а в бухте Ter Bay.
- В сезон дождей в основной бухте на пляже Patok из-за сильных волн бывает запрещено купаться, поэтому купание проходит на пляже в бухте Ter Bay.
- Не забывайте про защиту от солнца.
Ежедневно с 7:00.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Рача
- Остров Корал
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- Входные билеты и маски с трубками для снорклинга
- Обед
- Страховка
Что не входит в цену
- Дайвинг (оплачивается отдельно)
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мы забираем вас из вашего отеля, с некоторых районов острова забрать невозможно или только за доплат
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 7:00.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Внимание! Если вы не оплатили экскурсию на сайте, вам необходимо внести оплату напрямую гиду (имеется ввиду компания - организатор, не гид в автобусе в день экскурсии) не менее чем за 24 часа до начала тура. Организаторы свяжутся с вами после подтверждения бронирования и предложат удобный способ
- Программа может меняться в связи с погодными условиями или другими непредвиденными обстоятельствами
- Возможна доплата за трансфер с некоторых районов острова (Ката/Карон/Патонг/Равай/Найхарн доплат нет)
- Экскурсия запрещена беременным женщинам и детям младше 1 года, Т. К. проходит на скоростном катере или катамаране
- Детям до 3 лет бесплатно
- На низкий сезон из-за больших волн (май-сентябрь) высадка на острове Раче производится не в бухте Patok, а в бухте Ter Bay
- В сезон дождей в основной бухте на пляже Patok из-за сильных волн бывает запрещено купаться, поэтому купание проходит на пляже в бухте Ter Bay
- Не забывайте про защиту от солнца
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
N
Natttaf
16 окт 2025
Ездили на острова Корал и Рача, нам понравилось, чистейшая вода, покормили хорошо, но как всегда время очень быстро пролетело,напитки прохладительные и фрукты были!!! Жалеем, что поехали без ночевой.
Е
Елена
28 сен 2025
Были на экскурсии Корал + Рача. Очень понравилось. Прекрасные острова с шикарными пляжами и видами на лазурную водичку
О
Оксана
1 июл 2025
Всё очень понравилось,организация шикарная, никаких заминок,очередей, всё слажено.
Экскурсоводы-мальчишки прям молодцы!!!
Обед вкусный)) Напитки холодные на протяжении всего дня👍🏻
Экскурсоводы-мальчишки прям молодцы!!!
Обед вкусный)) Напитки холодные на протяжении всего дня👍🏻
А
Анастасия
10 июн 2025
Все понравилось, даже в сезон дождей погода и виды понравились… Все довольны.
Д
Дарья
17 мая 2025
Понравилась работа гида Глеба. Шикарный трансфер: классный микроавтобус. Водитель быстрый. Классный скоростной катер. Сама экскурсия тоже хороша) рекомендуем
А
Александра
7 дек 2024
Спасибо за экскурсии, Путь Аватара и Корал+Рача, остались очень довольны))интересно, насыщенно, красочно! Организация отличная, гид сопровождал👍
Входит в следующие категории Пхукета
Похожие экскурсии из Пхукета
Водная прогулка
Подводный мир Пхукета: дайвинг для новичков на острове Рача-Яй
Совершить групповое погружение с аквалангом и встретить обитателей тропического моря
Начало: У Chalong Pier
Расписание: ежедневно в 08:00
12 ноя в 08:00
13 ноя в 08:00
$150 за человека
Фотопрогулка
до 6 чел.
К островам Ko Xe и Рача Яй: добро пожаловать в тропический рай
Безмятежный снорклинг на островах и фотоохота на варанов
Начало: На пирсе Чайлонг
Завтра в 09:00
12 ноя в 09:00
$820 за всё до 6 чел.
Водная прогулка
К островам Рача и Корал (Ко Хэ)
Насыщенное приключение в колоритных тропических пейзажах
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:45
Завтра в 08:45
12 ноя в 08:45
$75 за человека