N Natttaf Ездили на острова Корал и Рача, нам понравилось, чистейшая вода, покормили хорошо, но как всегда время очень быстро пролетело,напитки прохладительные и фрукты были!!! Жалеем, что поехали без ночевой.

Е Елена Были на экскурсии Корал + Рача. Очень понравилось. Прекрасные острова с шикарными пляжами и видами на лазурную водичку

О Оксана Всё очень понравилось,организация шикарная, никаких заминок,очередей, всё слажено.

Экскурсоводы-мальчишки прям молодцы!!!

Обед вкусный)) Напитки холодные на протяжении всего дня👍🏻

А Анастасия Все понравилось, даже в сезон дождей погода и виды понравились… Все довольны.

Д Дарья Понравилась работа гида Глеба. Шикарный трансфер: классный микроавтобус. Водитель быстрый. Классный скоростной катер. Сама экскурсия тоже хороша) рекомендуем