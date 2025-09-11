читать дальше уединенные пляжи Кай Нок и Кай Нуй – каждый остров удивит своей красотой и подарит уникальные моменты.



Вас ждёт день, наполненный солнцем, морем и безмятежностью, с возможностью расслабиться, насладиться подводным миром и открыть для себя очарование Андаманского моря.

Отправьтесь в завораживающее путешествие к пяти экзотическим островам, где каждый из них откроет перед вами неповторимые пейзажи и природные чудеса.Белоснежные пляжи Рача Яй, коралловые рифы Коралла, чарующий подводный мир Майтон,