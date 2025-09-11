Отправьтесь в завораживающее путешествие к пяти экзотическим островам, где каждый из них откроет перед вами неповторимые пейзажи и природные чудеса.
Белоснежные пляжи Рача Яй, коралловые рифы Коралла, чарующий подводный мир Майтон,
Описание водной прогулкиЧто вас ждёт? Погрузитесь в атмосферу уединения и природной гармонии с экскурсией на пять великолепных островов, где каждый шаг — это прикосновение к раю. Индивидуальный тур подарит вам возможность ощутить себя первооткрывателем, наслаждаясь первозданной красотой островов, уникальных в своем характере и природной изысканности. В этом туре туристы откроют для себя пять удивительных островов Андаманского моря, каждый из которых имеет свои уникальные природные особенности и атмосферу.
- Остров Рача Яй: место белоснежных пляжей и лазурных вод, это настоящий тропический рай. Туристы смогут отдохнуть на мягком песке, искупаться в кристально чистой воде и насладиться тишиной и уединением этого прекрасного острова.
- Остров Коралл (Ко Хэ): этот остров, окружённый богатыми коралловыми рифами, знаменит своими живописными пляжами и возможностями для снорклинга. Обед в пляжном ресторане с видом на море дополнит впечатления, а время для отдыха позволит почувствовать гармонию с природой.
- Остров Майтон: сокровище для любителей снорклинга, Майтон привлекает красотой подводного мира. Здесь туристы смогут исследовать кораллы и наблюдать за экзотическими рыбами, погружаясь в один из самых красивых подводных ландшафтов Таиланда.
- Остров Кай Нок: небольшой, но очаровательный остров с атмосферными пляжными барами и уютными уголками для отдыха. Этот остров подарит туристам возможность расслабиться, насладиться напитками и искупаться в прозрачной воде в обрамлении живописных берегов.
- Остров Кай Нуй: встретит гостей чистейшими водами и красочными коралловыми рифами. Здесь можно увидеть удивительный подводный мир и попрощаться с морем, наслаждаясь последними мгновениями путешествия.
Ежедневно согласно расписанию.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Рача Яй
- Остров Коралл (Ко Хэ)
- Остров Майтон
- Остров Кай Нок
- Остров Кай Нуй
Что включено
- Комфортабельный транспорт (автобус и лодка)
- Обед, прохладительные напитки и свежие фрукты на борту
- Снаряжение для снорклинга
- Страховка
- Услуги русскоговорящего гида
- Опытный капитан и экипаж
- Спасательные жилеты
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваше место пребывания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно согласно расписанию.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
