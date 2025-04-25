Описание водной прогулки
Приключение на природе
Вас ожидает захватывающее катание на тарзанке, которое подарит незабываемые эмоции и адреналин. Это отличный способ испытать себя и насладиться красотой окружающей природы.
Основы рафтинга
После этого вы получите уникальную возможность обучиться основам рафтинга. Опытные инструкторы поделятся своими знаниями и помогут вам освоить навыки, необходимые для сплава по бурным рекам.
Сплав по реке
Следующим этапом станет сплав по живописной реке в джунглях. Это не только увлекательное занятие, но и возможность насладиться великолепными пейзажами и уникальной флорой и фауной региона.
Остановка у водопада
В ходе сплава предусмотрена остановка у прекрасного водопада. Здесь вы сможете искупаться и освежиться, наслаждаясь чистотой и прохладой воды.
Обед в тайском ресторане
После активного дня вас ждет обед в ресторане, где вы сможете попробовать традиционные блюда тайской кухни. Это отличный способ завершить насыщенный день, пополняя силы и наслаждаясь вкусом местной гастрономии.
Ежедневно в 6:50
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пещерный храм Суван Куха
- Пещера со сталактитами и летучими мышами
- Статуя лежащего Будды
- Деревня слонов
Что включено
- Услуги русскоговорящего гида
- Транспорт
- Питание
- Страховка, сбор нац. парка
- Программа со слонами
- Рафт-плоты, квадроциклы.
Что не входит в цену
- Личные расходы (сувениры и т. д.).
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
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