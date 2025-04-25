Экскурсия начинается с осмотра достопримечательностей по пути к пещерному храму Суван Куха, где можно сделать фотографии с обезьянами, исследовать пещеру со сталактитами и летучими мышами, а также увидеть статую лежащего Будды.

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Описание водной прогулки

Приключение на природе

Вас ожидает захватывающее катание на тарзанке, которое подарит незабываемые эмоции и адреналин. Это отличный способ испытать себя и насладиться красотой окружающей природы.

Основы рафтинга

После этого вы получите уникальную возможность обучиться основам рафтинга. Опытные инструкторы поделятся своими знаниями и помогут вам освоить навыки, необходимые для сплава по бурным рекам.

Сплав по реке

Следующим этапом станет сплав по живописной реке в джунглях. Это не только увлекательное занятие, но и возможность насладиться великолепными пейзажами и уникальной флорой и фауной региона.

Остановка у водопада

В ходе сплава предусмотрена остановка у прекрасного водопада. Здесь вы сможете искупаться и освежиться, наслаждаясь чистотой и прохладой воды.

Обед в тайском ресторане

После активного дня вас ждет обед в ресторане, где вы сможете попробовать традиционные блюда тайской кухни. Это отличный способ завершить насыщенный день, пополняя силы и наслаждаясь вкусом местной гастрономии.