Рафтинг и Деревня слонов

Экскурсия начинается с осмотра достопримечательностей по пути к пещерному храму Суван Куха, где можно сделать фотографии с обезьянами, исследовать пещеру со сталактитами и летучими мышами, а также увидеть статую лежащего Будды.
Рафтинг и Деревня слонов
Рафтинг и Деревня слонов
Рафтинг и Деревня слонов
Ближайшие даты:
25
апр26
апр27
апр28
апр29
апр30
апр1
мая
Время начала: 06:50

Описание водной прогулки

Приключение на природе

Вас ожидает захватывающее катание на тарзанке, которое подарит незабываемые эмоции и адреналин. Это отличный способ испытать себя и насладиться красотой окружающей природы.

Основы рафтинга

После этого вы получите уникальную возможность обучиться основам рафтинга. Опытные инструкторы поделятся своими знаниями и помогут вам освоить навыки, необходимые для сплава по бурным рекам.

Сплав по реке

Следующим этапом станет сплав по живописной реке в джунглях. Это не только увлекательное занятие, но и возможность насладиться великолепными пейзажами и уникальной флорой и фауной региона.

Остановка у водопада

В ходе сплава предусмотрена остановка у прекрасного водопада. Здесь вы сможете искупаться и освежиться, наслаждаясь чистотой и прохладой воды.

Обед в тайском ресторане

После активного дня вас ждет обед в ресторане, где вы сможете попробовать традиционные блюда тайской кухни. Это отличный способ завершить насыщенный день, пополняя силы и наслаждаясь вкусом местной гастрономии.

Ежедневно в 6:50

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Пещерный храм Суван Куха
  • Пещера со сталактитами и летучими мышами
  • Статуя лежащего Будды
  • Деревня слонов
Что включено
  • Услуги русскоговорящего гида
  • Транспорт
  • Питание
  • Страховка, сбор нац. парка
  • Программа со слонами
  • Рафт-плоты, квадроциклы.
Что не входит в цену
  • Личные расходы (сувениры и т. д.).
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 6:50
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
  • Ожидайте звонка от нашего специалиста
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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