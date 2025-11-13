Откройте для себя главные сокровища Пхукета за один день! Посетите знаменитую бухту Майя Бэй, поплавайте в бирюзовой лагуне Пиле, понаблюдайте за дикими обезьянами, исследуйте пещеру Викингов и насладитесь снорклингом среди тропических рыб. Отдохните на белоснежном пляже острова Кхай и сделайте сотни ярких фото.
Описание экскурсии
К островам Пхи-Пхи и Кхай Погрузитесь в одно из самых красивых морских приключений Пхукета — путешествие к островам Пхи-Пхи и Кхай. За один день вы увидите места, которые украшают открытки и заставляют влюбиться в Таиланд:
- легендарную бухту Майя Бэй;
- скрытую лагуну Пиле с бирюзовой водой;
- таинственную пещеру Викингов;
пляж, где живут дикие обезьяны. Снорклинг, обед и пляжный отдых Вы поплаваете с маской среди кораллов и тропических рыб, насладитесь обедом на острове и понежитесь на белоснежном пляже Кхай Нок. Это не просто экскурсия — это калейдоскоп эмоций, фото на миллион лайков и день, который запомнится навсегда. Идеально для тех, кто хочет увидеть лучшее на Пхукете, расслабиться, поплавать и открыть для себя магию Андаманского моря. Важная информация:.
- Возьмите с собой: купальник, полотенце, солнцезащитный крем, панаму или кепку, очки, сменную сухую одежду, водонепроницаемый чехол для телефона, деньги на личные расходы (сувениры, напитки и т. п.).
- Не рекомендуется: беременным, детям до 2 лет и людям с заболеваниями спины/сердца.
- В случае плохой погоды программа может быть изменена или перенесена.
- Пожалуйста, не кормите обезьян — они дикие!
Ежедневно в 08:00.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бухта Майя Бэй
- Лагуна Пиле
- Пещера Викингов
- Пляж обезьян
- Остров Пхи-Пхи Дон
- Остров Кхай Нок
Что включено
- Трансфер из районов Патонг, Карон, Ката, Ката Ной
- Услуги гида
- Завтрак (бутерброды, варенье, кофе, чай и печенье, масло)
- Обед (шведский стол)
- Страхование
- Оборудование для снорклинга
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Развлечения на островах (парашют, сувениры и т. д.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гид заберёт вас с места проживания
Завершение: Гид привезёт вас к месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 38 человек.
Важная информация
- Возьмите с собой: купальник, полотенце, солнцезащитный крем, панаму или кепку, очки, сменную сухую одежду, водонепроницаемый чехол для телефона, деньги на личные расходы (сувениры, напитки и т. п.)
- Не рекомендуется: беременным, детям до 2 лет и людям с заболеваниями спины/сердца
- В случае плохой погоды программа может быть изменена или перенесена
- Пожалуйста, не кормите обезьян - они дикие
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
