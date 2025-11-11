Остров Рача часто называют одним из лучших мест для отдыха на Пхукете, и не зря! Вас ждут белоснежные пляжи, пышная экзотическая растительность, снорклинг и коралловые рифы, местная фауна и вкусная национальная кухня.
Описание трансферНетронутая природа Рача славится своими белоснежными пляжами, кристально чистой водой и пышной растительностью. Это идеальное место для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты и насладиться красотой природы. Подводный мир Остров окружен коралловыми рифами, что делает его настоящим раем для любителей дайвинга и снорклинга. Богатый подводный мир с разнообразием морских обитателей подарит незабываемые впечатления. Спокойный отдых В отличие от некоторых других популярных островов, на Рача вы найдете более спокойную атмосферу. Это отличное место для релаксации и созерцания. Разнообразие активностей Помимо пляжного отдыха и водных видов спорта, на Рача можно заняться рыбалкой, посетить местные рестораны и насладиться тайской кухней. Однако, выбор острова зависит от ваших предпочтений. Если вы ищете активный отдых с большим количеством развлечений, то другие острова Пхукета могут подойти вам больше. Но если вы хотите насладиться спокойным отдыхом на природе и исследовать подводный мир, то Рача отличный выбор. Важная информация:
- До острова Рача можно добраться на скоростном катере из Пхукета;
- Лучшее время для посещения: сухой сезон (ноябрь-апрель);
- Совет: перед поездкой обязательно ознакомьтесь с актуальной информацией о туре и состоянии пляжей.
Вторник, пятница, воскресенье в 8:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Рача большой
- Коралловый остров
- Остров Майтон
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер на пирс
- Страховка
- Катер
- Обед
- Билеты в нац. парк
- Маска и трубка.
Что не входит в цену
- По желанию, товары в магазине, крема, коралловые тапки, ласты
- Лежак на острове Корал (100 бат.)
- Такси на острове Рача (100 бат.).
Место начала и завершения?
Отель, в котором вы остановились
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, пятница, воскресенье в 8:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
