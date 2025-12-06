Мои заказы

Симиланские острова: день в раю

Отплыть на рассвете и насладиться красотой островов без толпы туристов
Ранний трансфер доставит вас на пирс, и мы отправимся в путешествие по живописным уголкам Таиланда. Вас ждут четыре острова, два погружения с масками и прогулка к знаменитой скале. Вы полюбуетесь подводной жизнью, отдохнёте на пляже и не будете переживать о еде — всё включено.
Симиланские острова: день в раю© Илья
Симиланские острова: день в раю© Илья
Симиланские острова: день в раю© Илья

Описание водной прогулки

4:30 — Ранний трансфер из отеля на пирс Сарасин. Регистрация, встреча с гидом и лёгкий завтрак

6:00–6:30 — Выход в море. Прямой курс на остров №8, чтобы встретить утро вдали от толп и насладиться тишиной океана

7:45 — Прибытие на остров №8 (Симилан). Отдых на белоснежном пляже или прогулка к смотровой площадке Sailing Rock — визитной карточке Симилан

9:00 — Снорклинг у острова №9 (Ба Нгу). Погружение в яркий подводный мир с кораллами и тропическими рыбами

10:30 — Второй снорклинг у острова №7 (Паю). Кристальная вода и разнообразие морских обитателей

12:00 — Остров №4 (Мианг). Отдых на пляже Princess, обед (ланч-боксы), купание, прогулка или дополнительный снорклинг

14:00–15:00 — Возвращение на пирс Сарасин. Заключительное угощение: бутерброды, мороженое, фрукты, напитки.

Дорога в отель.

Организационные детали

  • Судно: современный комфортабельный speed boat, рассчитанный на 30–40 пассажиров. На борту предусмотрены удобные сиденья, навес от солнца
  • Безопасность: оборудование сертифицировано, каждый участник обеспечен страховкой, спасательным жилетом и маской для снорклинга. Проводится инструктаж, компания имеет необходимые лицензии и разрешения для морских экскурсий
  • В стоимость входят услуги русскоязычного и англоязычного гидов из нашей команды, страховка, лекарства от морской болезни, билет в национальный парк, трансфер из отеля и обратно (комфортабельный автобус с кондиционером), маски, трубки и спасательные жилеты
  • Ограничения: программа не подходит для беременных женщин, маленьких детей, людей с заболеваниями сердца, опорно-двигательного аппарата или морской болезнью в тяжёлой форме
  • Программа может меняться в зависимости от погодных условий, распоряжений береговой охраны или ограничения доступа в национальный парк

Питание (входит в стоимость)

  • тропические фрукты, безалкогольные напитки и вода на борту
  • завтрак: лапша с омлетом, хлеб, кофе, чай, сок
  • обед (ланч-бокс): рис, жареная курица, овощи, спагетти с курицей, напитки
  • полдник: бутерброды, мороженое, закуски, кофе и чай

ежедневно в 04:30

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный$140
Дети до 12 лет$130
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ресепшн вашего отеля/виллы/кондо
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 04:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья
Илья — ваша команда гидов на Пхукете
Я с 2023 года живу на Пхукете и просто влюблён в морские экскурсии! На протяжении двух лет я много путешествовал, и с уверенностью могу сказать, что сейчас сотрудничаю с одной из лучших компаний на острове, и рад предложить вам наши услуги. С нетерпением ждём вас на наших лодках!

