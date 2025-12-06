Ранний трансфер доставит вас на пирс, и мы отправимся в путешествие по живописным уголкам Таиланда. Вас ждут четыре острова, два погружения с масками и прогулка к знаменитой скале. Вы полюбуетесь подводной жизнью, отдохнёте на пляже и не будете переживать о еде — всё включено.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание водной прогулки

4:30 — Ранний трансфер из отеля на пирс Сарасин. Регистрация, встреча с гидом и лёгкий завтрак

6:00–6:30 — Выход в море. Прямой курс на остров №8, чтобы встретить утро вдали от толп и насладиться тишиной океана

7:45 — Прибытие на остров №8 (Симилан). Отдых на белоснежном пляже или прогулка к смотровой площадке Sailing Rock — визитной карточке Симилан

9:00 — Снорклинг у острова №9 (Ба Нгу). Погружение в яркий подводный мир с кораллами и тропическими рыбами

10:30 — Второй снорклинг у острова №7 (Паю). Кристальная вода и разнообразие морских обитателей

12:00 — Остров №4 (Мианг). Отдых на пляже Princess, обед (ланч-боксы), купание, прогулка или дополнительный снорклинг

14:00–15:00 — Возвращение на пирс Сарасин. Заключительное угощение: бутерброды, мороженое, фрукты, напитки.

Дорога в отель.

Организационные детали

Судно: современный комфортабельный speed boat, рассчитанный на 30–40 пассажиров. На борту предусмотрены удобные сиденья, навес от солнца

Безопасность: оборудование сертифицировано, каждый участник обеспечен страховкой, спасательным жилетом и маской для снорклинга. Проводится инструктаж, компания имеет необходимые лицензии и разрешения для морских экскурсий

В стоимость входят услуги русскоязычного и англоязычного гидов из нашей команды, страховка, лекарства от морской болезни, билет в национальный парк, трансфер из отеля и обратно (комфортабельный автобус с кондиционером), маски, трубки и спасательные жилеты

Ограничения: программа не подходит для беременных женщин, маленьких детей, людей с заболеваниями сердца, опорно-двигательного аппарата или морской болезнью в тяжёлой форме

Программа может меняться в зависимости от погодных условий, распоряжений береговой охраны или ограничения доступа в национальный парк

Питание (входит в стоимость)