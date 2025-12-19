Откройте для себя настоящие жемчужины Андаманского моря – нетронутые острова Ко Рок и Ко Хаа.
Насладитесь незабываемым снорклингом в кристально чистых водах, где вас ждет красочный подводный мир с яркими кораллами
Описание водной прогулкиОтправляйтесь на однодневную экскурсию к островам Ко Рок и Ко Хаа — идеальный маршрут для ценителей дикой природы и уединенных пляжей. Ваш день начнется с раннего трансфера из отеля, чтобы успеть застать утреннюю гладь Андаманского моря. Программа построена так, чтобы вы смогли оценить два разных подводных мира. Сначала вас ждет снорклинг в бухте острова Ко Рок Яй, где коралловые сады поражают разнообразием форм и цветов. Затем вы посетите соседний остров Ко Рок Ной с его нетронутыми пляжами, где можно насладиться уединением в настоящем тропическом раю. После обеда на острове вас ожидает второе погружение у архипелага Ко Хаа — пяти небольших островков, известных своей богатой морской жизнью. Здесь часто встречаются красочные рыбы-клоуны, морские черепахи и даже рифовые акулы. На протяжении всей поездки опытные гиды помогут вам найти лучшие места для снорклинга и расскажут об особенностях местной экосистемы. Все необходимое оборудование и питание уже включено в тур, чтобы вы могли полностью сосредоточиться на отдыхе. Этот тур особенно подойдет тем, кто ищет баланс между активным исследованием подводного мира и спокойным отдыхом на малолюдных пляжах. Благодаря организации поездки в малых группах, вы избежите столпотворений и получите максимум внимания от гида. Важная информация:
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Ко Рок Яй
- Остров Ко Рок Ной
- Остров Ко Хаа
Что включено
- Трансфер отель-пирс-отель
- Чай, кофе, печенье на пирсе
- Безалкогольные напитки на борту
- Обед
- Медицинская страховка на время экскурсии
- Маски, трубки и спасательные жилеты для снорклинга
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пхукет
Завершение: Трансфер до вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- Оплата экскурсии производится заранее и полностью. Возможные способы: наличные в батах через магазины 7/11, перевод в рублях или оплата в криптовалюте
- Для оформления билетов в национальный парк необходимо заранее отправить организаторам фотографии паспортов всех участников
- Рекомендуем взять с собой: купальники, солнцезащитный крем, головные уборы, полотенце, камеру или телефон для фото и средства на личные расходы
- Маршрут может корректироваться в зависимости от погодных условий или других факторов, которые невозможно предугадать
- Экскурсия на скоростном катере не подходит людям старше 70 лет и беременным женщинам
- Экскурсия проводится понедельник и пятница
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Пхукета
